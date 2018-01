Las notas de los principales medios informativos del país fueron acaparadas ayer por Chihuahua; por el gobernador, Javier Corral y su conflicto con el Gobierno de la República. Fueron demoledores los enfoques contra el mandatario norteño: “Hacienda rechaza extorsiones para reclamar recursos”, “Hacienda: se cumplió con el presupuesto”, “Pide Hacienda a Corral no extorsionar”, “Detalla SHCP transferencias a Chihuahua”, “No se puede extorsionar a Hacienda: Rubio”, “Aprieta Hacienda a Corral”, “Hacienda: Corral extorsiona para obtener recursos”, “SHCP rechaza extorsión de Corral por fondos que ni le tocan”, “SHCP a Corral: no se puede extorsionar”, “Hacienda, no habrá un extra para Chihuahua”...Esos fueron encabezados de El Sol de México, El Financiero, Ovaciones, El Universal, El Heraldo de México, Crónica, La Razón, Reforma, Excelsior, La Jornada...Bajo el “aprieta Hacienda a Corral” únicamente Reforma publicó en portada una foto sobre el mitin encabezado el domingo por el gobernador en la Plaza del Ángel, convocado justo sobre ese tema de Hacienda y el estribillo de que la Procuraduría General de la República (PGR) vaya a Estados Unidos por el exgobernador, César Duarte, lo traiga a México y los instale junto a varios de sus exfuncionarios en una cárcel de Chihuahua.El análisis técnico pudiera ser si asiste o no la razón al gobernador para entonces hablar del eventual daño provocado a las finanzas estatales por la Federación. La realidad es que Corral y su administración en Chihuahua no son merecedores de confianza en sus aseveraciones porque su conducta es opaca y por completo encaminada a objetivos político-electorales.Hay además ineficacia, corrupción y abusos que brotan por todos los ángulos del ejercicio público. Está demostrado que arañan dinero de los chihuahuenses para pagar sushi y renta de películas en hoteles, entre lo menos. Corrientes, además.No fue ayer un buen inicio de semana para el gobernador al valorar su mitin frente a la información de Hacienda y el impacto correspondiente. A nadie engañó con el arranque de su “nueva revolución” puesto que el evento masivo fue enojosamente obligatorio para toda la burocracia estatal (de los tres poderes) y muy de cerca vigilado siempre por el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortéz, llegado de Querétaro a Chihuahua con ese solo propósito.Arden los cuartos de guerra. En algún lugar de la ciudad de Chihuahua hablaron largo y tendido al respecto Anaya y Corral.***El desparpajo tiene descanso en la impunidad. Grabó a la asesinada periodista, Miroslava Breach y acudió como uno más de los asistentes al mitin encabezado por el gobernador Corral.Se trata de Alfredo Piñera Guevara, vocero del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN. Fue entrevistado por la compañera de El Diario, Sandra Rodríguez, en medio del evento campañero. Se negó a explicar olímpicamente los motivos por los que grabó a Miroslava y entregó un USB de la conversación a individuos relacionados con el Cártel de Sinaloa. De ahí surgió la orden para cometer el crimen contra Breach.“Soy inocente del asesinato de Miroslava... para evitar que se entorpezcan o se tergiversen todas las investigaciones, yo prefiero omitir mi punto de vista”, repitió Piñera a Sandra.Es el tema que Corral y su Fiscalía General del Estado se resisten a esclarecer. Nomás faltó que el mitin haya sido engordado también con la presencia de otro funcionario estatal, Hugo Schultz, que acosó y armó sus propias grabaciones a Miroslava.Ambos están recibiendo protección oficial, ya no hay duda.***Cero explicaciones del secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, a los representantes de organizaciones de la sociedad civil que se aplicaron en Juárez con múltiples proyectos para obtener respaldo económico gubernamental.El año pasado fueron presupuestados alrededor de 50 millones de pesos para ese efecto. Se trata de agrupaciones que han venido realizando un gran esfuerzo por auxiliar en la llamada reparación del tejido social o en atención especializada a diversos sectores vulnerables.Muchas organizaciones acudieron a las convocatorias lanzadas, armaron sus proyectos como marcan las reglamentaciones respectivas, aplicaron para obtener apoyos, obtuvieron el visto bueno de Desarrollo Social y por lo tanto gastaron calculando los ingresos que obtendrían.Enviaron las organizaciones a Quintana hasta facturas sobre los egresos. Pasó todo el fin de año 2017 y las primeras semanas del 2018 sin que haya sido liberado un solo peso.No puede haber pretextos sobre represalias de equis o ye nivel de gobierno. Es dinero que fue debidamente programado porque tenía suficiencia presupuestal. ¿Dónde quedó? Es la respuesta que esperan las organizaciones de Quintana, y sobre todo de su principal operadora en esas acciones, la directora general de Desarrollo Social, Emaille Siqueiros; en efecto, la misma que provocó la expulsión de Hugo Almada como subsecretario del área en Juárez.***La temporada de cacería electoral no es para temperamentos débiles. Desde el sábado por la tarde tomaron los independientes al mando de Armando Cabada todas las entradas de todas las tiendas de Smart en Ciudad Juárez para colectar las firmas rumbo a la reelección en la Alcaldía y la búsqueda de nueve candidaturas al mismo número de diputaciones. El qué dirán no importa si en el camino se han encontrado atractivos los empresarios dueños de esos negocios y los nuevos administradores de la Alcaldía.***Miles, en mitin de El Peje ayer por la tarde en la ciudad de Chihuahua. Corrobora el tabasqueño avance en un estado por tradición panista o priista.