Ricardo Anaya pegado al mitin de Corral

La Fiscalía Especializada para Delitos Electorales tiene material para darse vuelo con los preparativos y realización del mitin encabezado ayer por el gobernador, Javier Corral, bajo el pretexto de las “represalias federales” por tratar de poner en la cárcel al exgobernador, César Duarte.Aparte del comprobado acarreo de manufactura tricolor para el evento llevado a cabo ayer en la Plaza del Ángel de la ciudad de Chihuahua, hay dos pruebas más sobre la connotación electoral del mismo. Estuvo allá el precandidato a la presidencia de la República por el PAN-MC y PRD, Ricardo Anaya Cortez.La secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza Gallegos, presumió foto de su Face “unos ricos tacos...con nuestro próximo presidente, Ricardo Anaya...sí que causó revuelo su visita a este lugar tradicional en Chihuahua” (copia en la versión digital de La Columna). También estuvo el líder blanquiazul con Carlos Reyes, director de Tránsito en la capital del estado.Bien dijo “El Bronco”, Jaime Rodríguez, en Juárez: Corral pretende tumbarle la candidatura a la Presidencia. Anaya vigila muy de cerca a su aliado pero también contrincante hacia esa postulación. Mientras definen eso, es evidente que ambos están usando recursos económicos y humanos del Gobierno de Chihua-hua para su campaña electoral 2018.***Ayer, en el evento de rimbombante nombre “Reunión informativa por la Defensa y al Dignidad del Pueblo de Chihuahua”, Corral lució su mejor y más ensayada faceta, la del orador arropado por la intelectualidad derechoizquierdista cafetera de la Ciudad de México a la que tan afecto es.De frente, un público cautivado por las arengas del que se autoproclama líder de una lucha histórica que, según el discurso, compara un reclamo por 700 millones de pesos con gestas como la Revolución Mexicana. Los Villa, Zapata, Madero, Serdán, Flores Magón, Domínguez, Pino Suárez de la historia mexicana le quedan cortos al gobernador.#JusticiaparaChihuahua la frase que inundó las redes sociales del gobernador Javier Corral y afines durante toda la semana. La frase que portaron en camisetas algunos funcionarios de rango medio, la frase que han replicado hasta el cansancio para exigir el pago de recursos federales que no alcanzan nunca para abrir escuelas o mejorar hospitales.Raro ver a tanto intelectual, panista, expriista, perredista… -la mayoría beneficiario del dinero público a través de puestos-, en un mitin. Les pasaban el agua embotellada para evitar la deshidratación. Jeans, lente oscuro, selfies, sonrisas, son fundamentales para estos activistas de la lucha social.Ellos mismos, los que comparten, retuitean y postean reclamos de todo tipo, pero que no gastaron un peso ni un minuto de su tiempo para acompañar a quienes por años en este estado luchan por la memoria. Los que no ven la desaparición forzada, las masacres, el asesinato de mujeres, la pobreza, despojo de tierras, el desplazamiento, el desgobierno.No hubo desgracia humana ni en este ni en otro estado que lograra tal movilización ni del gobernador ni de sus cuates. Fue el dinero el que consiguió juntarlos.Queda preguntarles a todos ellos: ¿cuál Justicia (así, con mayúscula), para cuál Chihuahua?Estrenándose como presidente municipal estuvo en primera fila Alejandro Loaeza Canizales acompañando a Corral, que ahora no cometió el error de no invitar al alcalde de Juárez.***Mucho ruido, pocas nueces resultó la presencia de Jaime Rodríguez “El Bronco” en el arranque de recolección de firmas del ahora aspirante a reelección Armando Cabada.Tan elástico estuvo el discurso, cuentan los que saben, que “El Bronco” tuvo que hablar del guisado que pidió en sus burritos ante una Plaza de Armas llena de funcionarios municipales de primer y segundo nivel, solamente.Rellenaron los espacios algunos curiosos, feligreses y los juarenses que cada domingo acuden al primer cuadro de la ciudad.El apoyo tampoco se tradujo en gran cantidad de firmas para Rodríguez, que anda por todo el país con el objetivo de cumplir el requisito de juntar cuando menos el uno por ciento de los electores en 17 entidades. El módulo de recolección de Cabada fue el más socorrido,Falta ver si las asesorías personales dadas a Cabada por “El Bronco” ayer, junto con la experiencia ya de una campaña en calidad de independiente, son suficientes para impulsar no solamente la colecta sino el camino completo rumbo a una Alcaldía altamente competida.***Nada más lejano de la realidad la historia de que en el PRI de Chihuahua hay humo blanco en el reparto óseo que significan las candidaturas.En la lista de precandidatos a diputados locales por Juárez aparecen por el distrito Cuatro Farah Aída Kuri García y Ana Laura Rentería; por el Cinco Jazmín Medina y Paulina Calderón; y por el Seis, Sergio Vázquez y Lorenzo Muñoz.Asegurada para repetir por el Tres está la diputada Rocío Sáenz, la única de la bancada tricolor que busca quedarse en su escaño.Sin embargo, varias son las voces que repiten, a voz no tan baja, la palabra traición en el acomodo para las candidaturas de alcaldías, diputaciones federales y, sobre todo, las fórmulas para el Senado.En esas posiciones no hay todavía consenso, nos aseguran. Sobre todo genera profundas dudas los chantajes y operación del grupo baecista para asegurarse las mejores posiciones o, de lo contrario, trabajar como en la elección pasada, a favor de que el ganón sea el humo azul.