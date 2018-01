Dejan solo a Corral

Ciudad de México.– Fiel a su costumbre de (intentar) “hacer política” con base en el escándalo mediático las más de las veces, Javier Corral Jurado volvió a encender la polémica y la confrontación entre las diferentes fuerzas políticas al acusar a las autoridades hacendarias de ejercer presión en su contra —vía la (supuesta) no entrega de 700 millones de pesos a Chihuahua, recursos extraordinarios estos, “de cierre”, como los definió él mismo— para tratar de acallarle y frenar su “lucha anticorrupción”, cifrada en la imputación por desvío de recursos contra su antecesor César Duarte Jáquez, principalmente.Luego de recibir debida respuesta a sus acusaciones por parte del nuevo titular de Hacienda, José Antonio González Anaya y, antes incluso, del exmandamás en el Servicio de Administración Tributaria (SAR), Aristóteles Núñez, el siempre controversial gobernador debió matizar su posición para concentrarse en la organización-promoción de una “magna concentración informativa” a realizarse este domingo en la Plaza del Ángel, en Chihuahua capital, la que desde ya es considerada “una extensión de la (pre)campaña” que en busca de la Presidencia realiza el “autodesignado” candidato frentista Ricardo Anaya Cortés cuya presencia, por cierto, no se descarta...Y ello, vale agregar, no sólo como resultado de las puntualizaciones que sus señalamientos merecieron de parte de las autoridades citadas sino, más aún, después que el grueso de los gobernadores del país — los de extracción panista y perredista incluidos— cerraran filas en torno a Hacienda, vía el responsable de tales asuntos en la Conago, Francisco Pancho Domínguez Servién, desestimando la acusación de supuestas prácticas de “terrorismo fiscal” contra las entidades realizada por Corral.“Nunca, en ningún momento, ningún gobernador ha tenido un acercamiento (para denunciar o referir) que haya habido terrorismo o, si es de un partido o de otro, (que se haya actuado) a favor o en contra de los ingresos hacendarios que debe recibir cada estado o entidad federativa por parte de la dependencia”, habría respondido el queretano, blanquiazul como la parte acusadora, al ser interrogado sobre el punto.Al margen de consideraciones de orden particular, y el desenlace mismo que tenga el asunto, el mismo permite ver con claridad cómo es que, ante hechos específicos, las alianzas electorales conformadas con el exclusivo propósito de ganar las próximas elecciones, la antinatural signada por los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el de la Revolución Democrática (PRD) comienzan a evidenciar la escasa solidez de tales acuerdos… y más, cuando de dinero y/o espacios de poder se trata pues, a decir de los propios panistas, “de no haber sido Pancho (Domínguez) a los dichos del chihuahuense, lo habrían sido el bajacaliforniano Carlos Mendoza Davis, el duranguense José Rosas Aispuro, el (impresentable) veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares” o, como lo hizo ya, el perredista michoacano Silvano Aureoles Conejo.No se equivoca pues el dicho popular cuando advierte que para que la cuña apriete.. .(nada mejor a que sea del mismo palo).• En Querétaro, los presidentes nacionales de Morena (Carlos Peñafiel Soto), Encuentro Social (Adolfo Ríos García) y del Trabajo (María Gabriela Moreno), formalizaron ante la autoridad electoral local, el convenio de coalición parcial por el cual se obligan a postular candidatos comunes en once de los 18 ayuntamientos, los más importantes de la entidad sin duda…• Lista ya para su aprobación —“a mano levantada claro”…— por parte de sus consejeros, la Plataforma Electoral 2018-2024 del Partido Acción Nacional que, si bien para nada será tomada en cuenta en las próximas campañas —“no donde vamos con PRD y Movimiento Ciudadano”— ayuda a continuar con la simulación orientada a justificar la autodesignación como candidato de Ricardo Anaya…

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.