JusticiaparaChihuahua al estilo PRI

En el altiplano podrán decir misa Jacqueline Peschard, La Jornada; Álvaro Delgado, Proceso; La Razón, El Heraldo, La Crónica...y tantos otros medios informativos, periodistas y figuras ciudadanas destacadas. Va de frente el gobernador por la Presidencia de la República y no se quita. Sus formas son tomadas del PRI.Esos medios y muchos otros, ayer y otros días, han venido manejando datos relacionadas con el conflicto entre el régimen corralista, la dirigencia nacional priista, la Secretaría de Hacienda, el presidente Enrique Peña Nieto... También sobre las superficiales investigaciones sobre el asesinato de la periodista Miroslava Breach, etc.Los enfoques periodísticos o declaraciones diversas no han sido del agrado en el medio oficialista estatal. Los buscan reducir a “viudas” de Duarte.La realidad es que el gobernador Corral y sus aliados políticos sólo buscan justificar el manejo electorero de la “operación justicia para Chihua-hua” antiduartista y otros asuntos sin recibir observación ni crítica alguna. Ha tomado “rumbo y tintes políticos”, dijo Peschard, quien apenas el lunes apareció en la conferencia de prensa con Corral.En ese contexto es el mitin de mañana, obligado para toda la burocracia.***El engrudo hecho bolas. Super Aarón Yáñez Limas no quiere repetir la hazaña de 2016 por la Sindicatura. Dice merecer alguna diputación de las facilonas. Los planes A, B y C para la Alcaldía tampoco desean entrar a la competencia “esta vez”. Disimulan poco su terror al independiente Armando Cabada.Sudó la camiseta Omar Bazán, el dirigente estatal del PRI, intentando convencer a Nora Yu, Adriana Fuentes y otros guardaditos que por ahí tenía para enfrentar a Cabada pero nadie aceptó al final de cuentas. Estuvo tratando de armar el cuadro todavía el jueves con su presidente del comité municipal, Óscar René Nieto. Horas de café, discusiones, telefonazos. Nada.Por desafortunado descarte sólo queda Adriana Terrazas. Ella sería la candidata a la Alcaldía con todo y su afinidad lucrativa con la administración independiente, con todo y haber dirigido la campaña perdedora por la gubernatura de julio de 2016.Así pinta el tricolor rumbo a la campaña.***Tamaño plato fueron los sorprendidos ojones que pelaron ayer varios asesores, funcionarios y hasta escoltas del ciudadano alcalde con licencia, Armando Cabada Alvídrez, al ser avisados de “ajustes” en sus equipos de comunicación, salarios, prestaciones y demás.El presidente municipal pidió licencia al Cabildo para colectar las firmas que lo coloquen de nuevo en la campaña electoral rumbo a la reelección. Al momento de ser autorizada la separación por parte de los regidores quedó convertido en un ciudadano más... sea por unas semanas, meses, o hasta que tome protesta de nueva cuenta tras ir a las urnas el primero de julio.El alcalde giró instrucciones en automático para evitar habladurías e infracciones a la ley por el uso de recursos públicos, pero hubo quienes no asimilaron de inmediato que debían dejar celulares, gastos de representación y solicitar las licencias correspondientes.Creyeron que por tratarse de “reelección” no habría necesidad de esos movimientos. Todo la tarde de ayer fue para los arreglos correspondientes.***Hasta diciembre fue delegado de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León. Manuel Alejandro del Villar González fue hombre de las confianzas del ahora exjefe de esa dependencia federal, Miguel Angel Osorio Chong, pero los azares del destino lo pasaron a manos de Jaime Rodríguez “El Bronco”.Es del Villar hoy operador número uno de Rodríguez en Chihuahua. Tiene en Ciudad Juárez la sede estatal colectora de firmas buscando colocar como candidato presidencial independiente a “El Bronco”.No es casualidad que lo hayan enviado a Juárez. De aquí es originario, aquí radica su familia. Su padre es el notario número nueve, Manuel del Villar y Garza.Lo que sí parece extraño, y bastante, es que haya llegado a Nuevo León como delegado de Gobernación en enero de 2015 y se haya separado de ese cargo en diciembre de 2017 para brincar con “El Bronco”, en una de esas maniobras adjudicadas al mismísimo Osorio Chong.La turbia política.Por lo pronto Del Villar prepara la llegada de Rodríguez a Juárez para este domingo que Cabada inicia también su recolección de firmas; y el lunes a Parral, donde hará lo propio Francisco “El Caballo” Lozoya.***La falta de dinero no tiene partido. El gobernador Corral desde diciembre pedía a la federación 900 millones extras urgentes para cerrar el año; el lunes denunció que le siguen regateando 700 milloncitos. El PRI chihuahuense enfrenta dificultades por muchísimo menos dinero.Una treintena de empleados del Comité Directivo Estatal (CDE) que despacha en la ciudad de Chihuahua se han quejado ante esta columna porque todavía les deben los 25 días de aguinaldo, no les pagaron una obligada prima anual ni la segunda quincena de diciembre, la última de 2017.Hablan con las piedras las finanzas del tricolor pero los derechos de los empleados deben ser cubiertos. Ellos no tienen la culpa que estén en la cárcel dos de sus exdirectivos que les acarreaban dinero desde gobierno, Pedro Mauli Romero a nivel estatal; y Alejandro Gutiérrez, “La Coneja”, a nivel nacional.Les queda a los priistas chihuahuenses una jugada posible, el actual secretario de finanzas del CDE, Ricardo Rodríguez Lugo, ha sacado algunos milloncitos al régimen de Javier Corral para sus empresas de encuestas. Bien puede llevar a cabo una acción filantrópica para que los empleados bajo su mando reciban lo que en derecho les corresponde.