Ciudad de México.– Mal están los resultados en materia de seguridad. Hemos expuesto los pendientes y yerros de Miguel Ángel Osorio Chong, que no son pocos. Pero la llegada de Alfonso Navarrete Prida a Gobernación tropieza con la primera jugada que pareciera estar hecha para derribar de una vez por todas las esperanzas de que esto pueda mejorar. Al menos no mientras este sexenio continúe.El Cisen es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional del país. Nuestro búnker de inteligencia, pues. Es la dependencia que se encarga de las investigaciones más importantes y secretas, cuya finalidad es la de salvaguardar la soberanía de México. El Cisen es el que tiene la responsabilidad de desmantelar cualquier riesgo o amenaza que vulnere cualquier ámbito de la vida del país.Pues el Cisen está hoy en manos de Alberto Bazbaz, quien fue procurador del Estado de México. En 2013 llegó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cargo que ocupó hasta este miércoles. Hoy ya despacha en el Cisen. Ese perfil nos dejan en oficina de inteligencia mexicana.Y como esta “inteligencia” opera en todos los niveles, ¿qué tal la PGJ de la Ciudad de México?. El cuerpo de Karen, la joven argentina que fue asesinada en un hotel de Avenida Revolución, fue sepultado de inmediato.Fue entregado a su esposo, ¡sin que le hicieran las pruebas básicas de una investigación! Cualquier fan de serie policiaca entiende la importancia de la revisión a conciencia de la escena y el cuerpo del delito.A Karen no le fueron practicados exámenes de fluidos, sangre o lesiones, elementos que sirvieran de evidencia para construir el caso. Tal vez por esa razón, imperdonable, es que detuvieron a Axel, el joven que logró demostrar que a pesar de la acusación y las “pruebas suficientes” en su contra, como dijo Miguel Ángel Mancera, no estaba en México el día que asesinaron a Karen.El culpable sigue suelto y es momento de que, apenas, estudian la posibilidad de exhumar el cuerpo de Karen. También es hora de que las autoridades no ofrecen una disculpa a Axel. Menos aún, de una sustitución. El error lo amerita.Durante los últimos cinco años los homicidios subieron, las extorsiones también. Los secuestros. No hay cifras certeras de feminicidios ocurridos el año pasado. Organizaciones civiles advierten que podrían ser más que en 2016. Todos los días oímos sobre robos. La inseguridad que se respira en la calle es un tema nacional. Y cómo no sería así, tanto a nivel local como federal, esta materia está en manos de quienes con sus propios actos han demostrado no ser los funcionarios adecuados para su puesto. Lo único que han logrado es superarse a sí mismos. Con nosotros entre los pies.ADDENDUM.- Y no sólo hay que hablar de la “inteligencia” mexicana. Esto lo escribe Frida Ghitis en The Washington Post: “En una elección que podría resultar cerrada (como en Estados Unidos), un poco de ayuda de los rusos amplificando el mensaje en las redes sociales podría terminar marcando una diferencia decisiva (...) Si López Obrador gana, Putin tendrá una razón más para mostrar una sonrisa de satisfacción propia. Eso es porque López Obrador no sería una buena noticia para EU (...) Trump puede estar descontento con México, pero la verdad es que Estados Unidos y México han disfrutado de una relación amistosa y mutuamente beneficiosa, con cooperación en muchas áreas importantes, incluyendo la lucha contra el crimen, la seguridad fronteriza y el comercio. Eso es probable que cambie bajo López Obrador, quien alteraría dramáticamente el rumbo y contenido de la relación...”, esto en referencia a las “señales” que un asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos encontró en relación con la injerencia que el gobierno ruso pueda tener en la elección mexicana. AMLO presidente sería una buena noticia para los rusos, por su aversión a occidente, pero sería una mala noticia para Trump, para la relación bilateral EU-México. Habrá que poner atención a lo que se dice de México y su elección en los medios rusos y en la manera en que esta información es divulgada en nuestro país.