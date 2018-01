El asesinato del priista exfuncionario público en los tres niveles de gobierno, Hedilberto Cobos Rodríguez, ocurrido el martes pasado en el exclusivo Rincones de San Marcos, es de características que mantienen alarmados a los residentes de fraccionamientos similares en la ciudad.Al menos fueron dos asesinos los que se tomaron su tiempo de ingresar al residencial sin ser detectados por los guardias en los accesos al mismo; no forzaron la puerta principal del domicilio. En pijamas salió presumiblemente Cobos a abrir y de ahí en adelante fue inmovilizado.Los criminales usaron cinta adhesiva gris para atarlo de pies y manos. Lo interrogaron y después le taparon la boca para torturarlo con sadismo hasta dejarlo sin vida. En el inter fumaron. Los agentes investigadores hallaron dos colillas de cigarro cerca del cadáver. Sigue indefinido el móvil del asesinato para la Fiscalía zona norte. Ni el robo es aún seguro.La escena del crimen fue contaminada por “amigos” curiosos de Hedilberto que se metieron al domicilio antes de llegar los agentes investigadores. Estuvo ahí inclusive la coordinadora de la Mesa de Seguridad, Astrid González. Desconocemos en calidad de qué.La frialdad y crueldad del asesinato, así como la aparente falta de motivos para ejecutarlo, intriga a los residentes de San Marcos y vecinos. Mantienen encendidas todas las alarmas. Está de vuelta en esos niveles la inseguridad y la violencia.***Los largos brazos independientes fronterizos se metieron hasta lo más profundo de la barranca de la Sinforosa para respaldar una candidatura en Guachochi, la de Magda Rubio Molina, una activista social de la región serrana que sin duda pondrá en jaque a priistas y panistas, “los de siempre”.Magda busca la postulación a la presidencia municipal, acompañada como fórmula suplente por la rarámuri, María Elena Ríos Torres. Ambas son ampliamente conocidas en aquella zona alejada de Juárez aproximadamente 775 kilómetros.Las manos que mecen la cuna de doña Magda son los alcaldes, Francisco “El Caballo” Lozoya, de Parral; y el de esta frontera, Armando Cabada, que mañana tendrá como invitado de lujo a “El Bronco” para iniciar su colecta de firmas hacia la reelección.Cabada tiene como operadores de la suspirante serrana a Raúl González Ornelas, director de Atención Ciudadana; y a José Luis Leyva, encargado de organizar las audiencias públicas en el municipio; es decir, todo el tiempo del mundo para la confección político-electoral.Ambos son muy cercanos a la senadora priista, Lilia Merodio Reza. Fueron los encargados de poner el anzuelo a Magda y convencerla de que Guachochi requiere de una alcaldesa independiente.***La comezón de la grilla (o del rústico interés personal) ha impactado con aparente entusiasmo al fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, quien usó su cuenta de face para lanzar una “conmovedora” invitación “a que asistas a informarte y a conocer cómo es que el Gobierno del Estado está haciendo frente con valentía para defender lo que es de todos los chihuahuenses”.Se refiere el funcionario al mitin que tendrá este domingo el gobernador, Javier Corral, en la chihuahuita Plaza del Ángel para continuar su campaña contra César Duarte, el PRI nacional y el gobierno de la República.Van Corral y la dirigencia nacional del PAN muy perfilados en la campaña contra el tricolor montados en las órdenes de aprehensión contra Duarte Jáquez y la reivindicación presupuestal federal hacia Chihuahua.Si no fueran esos temas, por necesidad sería cualquier otro, u otros. El objetivo es obtener la Presidencia de la República a como dé lugar.La posición de Peniche, igual que siempre, es congruente con quien lo tiene donde hay. Cuando fue delegado de la PGR su modelo a seguir era el presidente de la República.***Moribunda como delfina del gobernador a la Alcaldía, Alejandra de la Vega, demostró identidad con Juárez al colocarse frente al director del Instituto Chihuahuense del Deporte, Juan Pedro Santa Rosa, y exigir que fuera tomada en cuenta esta frontera para la olimpiada estatal que se llevará a cabo del 31 de enero al 28 de febrero. Todo un mes.Santa Rosa no hizo en el mundo a Ciudad Juárez para esa olimpiada. Desde luego tenía como sede principal a Chihuahua e incluyó a Camargo, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Parral . Alguien le avisó a De la Vega y la señora se puso las pilas frente al titular del Instituto del Deporte para incluir a Juárez. Del director del Deporte Municipal, Francisco “Paco” Ibarra no supimos el tamaño de su intervención. Aquí habrá fut, handball, triatlón, rugby y voleibol de playa. Casi puras disciplinas exóticas. Algo es algo.***Los partidos del Trabajo y Encuentro Social tienen mano en su coalición con Morena para definir candidaturas a las alcaldías, sindicaturas y diputaciones en los municipios de Chihuahua y Delicias.Es algo relativo eso. Los petistas no tienen mucho de dónde echar mano, así es que pueden presentar al expanista Toño López como su propuesta a la Alcaldía chihuahuita aunque reviente de coraje de coraje el expriista, Fernando Tiscareño, mientras los evangélicos de Encuentro Social llevarían a Óscar soltero por Delicias. A Raúl Carmona candidato a diputado.

