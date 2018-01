Monstruo puritano

Ciudad de México.–¿Qué hacer con el arte de los hombres monstruosos? Esta pregunta se la hizo recientemente la escritora estadounidense Claire Dederer en un artículo en The Paris Review (hay versión española en El País). La autora presenta una larga lista de cineastas, autores y artistas que incluye a Roman Polanski, Woody Allen, Bill Cosby, Richard Wagner, Norman Mailer, Ezra Pound, Caravaggio, Pablo Picasso y más. "Todos ellos hicieron o dijeron algo horrible y crearon algo maravilloso. Lo horrible afecta lo maravilloso; no podemos ver, oír o leer esa obra de arte sin recordar el horror."Dederer dice que admiraba a Polanski y devoraba sus obras. "Se convirtieron en parte de mí, como cuando se ama algo." Sin embargo, saber que Polanski tuvo sexo con una menor de 13 años la llevó a pensar: "No me deberían haber gustado esas películas ni ese director". Peor es el caso de Woody Allen, quien "se acostó con Soon-Yi Previn, la hija de su pareja Mia Farrow. La primera vez que se acostaron, Soon-Yi era una adolescente bajo su cuidado. La relación sexual con Soon-Yi –escribe– me afectó como una traición personal". El que Soon-Yi y Allen hayan estado enamorados y se hayan casado no exonera a su juicio al cineasta.Pese a resistirse durante un tiempo, Dederer vio nuevamente Manhattan. Cuestiona la película porque no examina "las complejidades de que un vejestorio se acueste con una adolescente". El monstruo, comenta Dederer, "me pone tan furiosa". No es la única. La actriz Greta Gerwig ha dicho sobre su actuación en A Roma con amor de Allen: "Si hubiera sabido lo que sé ahora, no habría actuado en la película. No trabajaría para él otra vez.Estamos viendo un rechazo no sólo a los hombres que han cometido abusos en contra de mujeres (u otros hombres) sino a sus obras. No es ya necesario comprobar las acusaciones; en este campo, no hay presunción de inocencia. Así como algunos argumentan que debe impedirse la exhibición de películas de Polanski o de Allen, Netflix ha roto su relación con el actor y productor Kevin Spacey y ha anunciado que la próxima temporada de House of Cards no lo tendrá ya como protagonista. El New York Times canceló una presentación del actor y director James Franco, días después de que ganó un Globo de Oro por The Disaster Artist, por "las recientes acusaciones de acoso sexual", a pesar de que Franco las ha negado. Si se retiraran todas las películas producidas por Harvey Weinstein, habría que censurar Shakespeare enamorado, Pandillas de Nueva York, Pulp Fiction, El paciente inglés, Good Will Hunting, la trilogía de El señor de los anillos, Chicago, The Artist, El discurso del rey, Django Unchained y muchas más.Picasso no sólo fue mujeriego toda su vida, sino que trató mal a parejas y amantes. ¿Deberíamos retirar sus obras de los museos? Albert Einstein fue también infiel y abusivo con las mujeres. ¿Tendríamos que borrar la teoría de la relatividad?Los abusos y agresiones contra cualquier ser humano deben castigarse. Si alguien tocó de manera impropia o abusó de alguien, debe denunciarse el hecho y sancionarse si se comprueba. Pero las denuncias de abuso no deben convertirse en un abuso más ni en una forma de imponer una moral puritana a la sociedad. El manifiesto publicado en Le Monde por 100 mujeres, entre ellas la actriz Catherine Deneuve y la escritora Catherine Millet, señala un límite fundamental: "La violación es un crimen, pero la seducción insistente o torpe no es un delito, ni la galantería una agresión machista."Ayer fue detenido El Cochi, sucesor del abatido El Ojos en la jefatura del cártel de Tláhuac de la Ciudad de México. Pregunta: ¿No se han dado cuenta de que después habrá un sucesor de El Cochi y después un sucesor del sucesor?