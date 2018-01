Arrebatan por la fuerza plaza para Peje-mitin

Fue un rechazo absurdo y loco. Con la toma de protesta como gobernador del estado, no recibió Javier Corral Jurado las escrituras notariadas del territorio chihuahuense para hacer y deshacer hacia el interior de sus límites geográficos. Debió ser por la fuerza como cediera una micro porción cerca de Palacio de Gobierno para que el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pudiera llevar a cabo su mitin proselitista el lunes de la próxima semana.El equipo tabasqueño envió una caterpillar a Chihuahua para ablandar al nuevo amanecer, la experredista diputada federal, Ariadna Montiel Reyes. Una sola reunión con el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, fue suficiente para que doblaran las manos en Palacio.Ahí estuvo ella el pasado lunes. Los términos del planteamiento empezaron a ser amables hasta que cedió el funcionario la plaza ubicada a un ladito del edificio Héroes de la Revolución que alberga a la Secretaría de Educación Pública y otras dependencias estatales.Los Morenos solicitaron por las buenas en la víspera primero un pedazo de calle entre Palacio de Gobierno y el Museo Casa Chihuahua (donde todos los partidos han hecho mítines, incluido el propio Corral). Por las buenas Jáuregui les respondió que no. Diplomáticos oficios de por medio. Por las malas Ariadna advirtió que el mitin se llevaría a cabo de cualquier manera. Forzada la situación, el funcionario cedió con un lacónico “adelante”.Para qué tanto ruido si el acto político se llevaría a cabo de cualquier forma.***El gato de siete vidas por fin quedó fuera del gabinete peñanietista. Miguel Ángel Osorio Chong sobrevivió a los fallidos planes contra la inseguridad implementados desde su oficina, a los 43 aún desaparecidos de Ayotzinapa, a las negociaciones con el crimen organizado en el país, a la traición en la derrota electoral priista del 2016, a la guerra con Luis Videgaray, a la guerra contra Manlio Fabio Beltrones... De todo salió ileso hasta hoy que el incendio electoral toca las puertas de Los Pinos, amenaza con chamuscar a Peña aun después de entregada la banda presidencial e incinerar al PRI por toda la República.Falta por comprobar si el daño ocasionado por el también Fígaro de Bucareli no es irreversible.***Nos aseguran algunas fuentes que las dirigencias estatal y municipal tricolores están en tercias para definir su candidatura a la Presidencia Municipal.Tienen a un trío de varones por si la designación cae para los hombres. Javier González Mocken, Enrique “Tetito” Licón y Jorge Quintana Silveyra. El primero y el tercero auténticas máquinas electorales. Licón con Teto Murguía como padrino pero bastante tibiecito.Entre las mujeres el trío está integrado por Nora Elena “La China” Yu; Adriana Terrazas y Adriana Fuentes Téllez. La primera y la tercera buenas operadoras por tierra aunque entretenidas en candidaturas al Senado o diputaciones; Terrazas recién derrotada por la gubernatura como coordinadora general de la campaña serranista y bastante identificada por las dirigencias tricolores en los intereses independientes de esta frontera.La definición está en su punto...***El caso González Mocken merece atención particular. Hoy está incluido su nombre en las tercias pero había aparecido poco en los análisis cupulares por aquello del petate del muerto con la cuenta pública de su paso como alcalde suplente de Enrique Serrano. Su operador financiero Miguel Orta dejó claro en el Congreso del Estado que no hay huesos en el clóset. Así se dijo, no textual pero casi.Mocken es operador discreto. Desconocemos si con su autorización o no, pero en Morena miden su nombre entre el electorado juarense por si acepta ser su candidato a la Alcaldía.Hemos descubierto por la avenida 16 de Septiembre y puntos cercanos bardas pintadas con “sin miedo... González Mocken... abogados”. Una, dos, tres... más de cinco bardas bastante llamativas con pintura todavía fresca (fotos en la versión digital de La Columna).Muy serio pero avanza el también exrector para ir a la cabeza de la nominación priista... o morenista.***Aunque filosas púas de la desconfianza atraviesen la piel de diversos sectores cupulares del PRI, concluyen que el mejor candidato a la senaduría para las actuales condiciones es el exgobernador, actual director nacional del ISSSTE, José Reyes Baeza.Jugó Reyes en la campaña del 2016 con el panista hoy gobernador Corral Jurado, puesto que de haber ganado el duartismo la gubernatura hubiera caído sobre su humanidad la “operación justicia para Chihuahua” al estilo ballezano. César Duarte se creyó por encima de todos, incluido su predecesor.Mientras gozó de salud política el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Reyes estaba seguro de encabezar la primera fórmula de candidatos del PRI chihuahuense al Senado. Hoy no es tanto. Se metió en esa coyuntura a la pelea por el primer lugar la junior del cetemismo estatal, Georgina Zapata, que es preferida por lo que queda de duartismo.Reyes no quiere el segundo lugar aunque las condiciones en Chihuahua están puestas para que el Revolucionario Institucional gane la contienda estatal. Ni modo que el PAN gane con un aviador como Gustavo Madero y su aliado el gobernador Corral con calificaciones que bordean el cuatro.***El domingo de arranque de recolección de firmas para Armando Cabada será aderezado con la presencia de “El Bronco”, Jaime Rodríguez, independiente rumbo a Los Pinos.