Ni shots dobles de bacanora con broche para colgar ropa sujetando la nariz tranquilizan a la clase política priista de Sonora. Tampoco la carne asada del célebre rancho El 17, que por cierto acaba de incursionar masivamente en el mercado de Chihuahua.Los tricolores sonorenses sufren por igual la tragedia griega que golpea nacionalmente a su líder y patrono político, Manlio Fabio Beltrones, atenazado por el gobernador chihuahuense, Javier Corral, y por el inclemente virtual exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Cayó por propio pie en las trampas de ambos.La gobernadora, Claudia Pavlovich, apenas se da tiempo de atender su responsabilidad administrativa tratando de operar al mismo tiempo la llegada de la hija de Manlio, Sylvana Beltrones Sánchez, como candidata a senadora en la primera fórmula tricolor. Dependerá de Enrique Ochoa, de José Antonio Meade y de Enrique Peña. Dependerá del espíritu de sobrevivencia del tiburón Beltrones y sus ahijados sonorenses.En el destino patriarcal de Sylvana está anotada la gubernatura pero antes debe ser llevada a la senaduría.***Le trasluce por la piel al gobernador Javier Corral la prisa por acabar con el “caso Miroslava”. Repite que “está resuelto”, aunque luego deba ser obligado a rectificar y aclarar... con un “se empieza a resolver”.Es el tema Miros una incómoda mosca en la leche metida en su expedición hacia la Presidencia de la República junto con el PAN, el PRD y el MC. Debió compartir créditos su excursión del lunes en la Ciudad de México enfocada a la pelea contra Peña Nieto y “la corrupción política priista”... con el mortificante caso de la colega y compañera periodista.La cronología, del 23 de marzo en que fue asesinada Miroslava a la fecha, da cuenta que la Fiscalía chihuahuense no movió más dedo que la recopilación de pruebas, importantes sí, en la casa de seguridad de la ciudad de Chihuahua donde se resguardaron los asesinos de Miroslava después del crimen. Absolutamente nada después de ese punto.La autoridad chihuahuense hasta ahí llegó. Jamás puso un pie en Sonora, donde fue ejecutado el 16 de diciembre el asesino material de Miroslava y donde ocho días después de ese crimen fue detenido por policías federales otro de los orquestadores contra la periodista.Personalmente se afana el mandatario en arrinconar el caso donde nadie lo vea ni meta sus narices pero la madeja apenas está tomada en sus puntas. Faltan los asesinos intelectuales y el tamaño de la participación que tuvieron dirigentes panistas en esa trama.Así puede entenderse ese apremio nada disimulado del gobernador por hacer a un lado el estorboso crimen de Miroslava. Entre otros miles de casos de violencia ocurridos en Chihuahua, ese es el que particularmente le impide seguir retozando feliz por la pradera electoral 2018.Ayer en la seguidilla de entrevistas campañeras con medios en la Ciudad de México incluyó a la Conferencia de Gobernadores (Conago) como “una entelequia que no existe... se parece a la Parroquia de San Agustín”, le dijo a Carmen Aristegui.Va de frente el mandatario contra todo ente o suceso que se le oponga en la ruta a Los Pinos.Alianza Ciudadana, con la magistrada “Lucha” Castro al frente, quiere armar mitin mañana o el domingo en el centro de Chihuahua para respaldar al gobernador “contra Peña Nieto y su mafia”.***En el Viva México el propósito era el arropamiento del equipo de Enrique Serrano a Mayra Chávez como candidata del grupo a diputada federal. Fue comida después de las tres de la tarde. Unos 100 priistas los invitados.Acudieron en su calidad de dirigentes y testigos de honor el presidente del PRI municipal, Oscar René Nieto Burciaga y su secretaria general, Yaneth Romo. Estuvieron avalando ambos directivos la postulación de la exdiputada local y exlideresa del municipal, –Mayra–, como producto de acuerdos y negocias del serranismo (ya podemos denominarle así tras desaparecer el duartismo) con la dirigencia estatal priista. Todo mundo en sintonía para que Chávez sea su candidata a diputada.Solamente hubo un par de pelitos en la sopa que hicieron deslucir a Mayra en su presentación: la diputada federal, Adriana Terrazas; y el síndico, Arón Yáñez Limas. Ellos tomaron el evento para promocionarse; la primera hacia la nominación a la alcaldía, el segundo hacia una diputación local.Ese punto no estaba en el guion, pero en la guerra y el amor electoral todo se vale. Si por ellos y por Serrano fuera, todo el grupo regresaría a la lucha electoral aunque sólo a repetir las dosis de derrota iniciadas en julio del 2016.***Las anticipaciones en política suelen terminar en desastre. Eso le ha ocurrido al titular de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), Carlos Borruel. Se promocionó intensamente en Chihua- hua como candidato a senador por el PAN.Hace cosa de días los operadores políticos del “nuevo amanecer” le han dejado bastante claro que es invitado del grupo pero de ninguna manera forma parte del equipo cercano a Corral. La línea está cantada. Con la chamba debió darse por bien servido.Los apoyos oficiales irán con Gustavo Madero (el aviador número uno de Palacio) y Rocío Reza, secretaria de Desarrollo Municipal. Son estos los alfiles fuertes del corralismo para las senadurías; y no sólo para eso, también para tomar un lugar preponderante en la lista de los que pudieran suceder al gobernador Corral en 2021.Es evidente la distancia que hay entre Borruel y el grupo en el poder. Ha cuidado muy poco el funcionario estatal a la Coesvi y por ende se ha prestado a comentarios negativos y grillas de quienes sí integran el círculo cerrado corralista.

