Traiciones y más traiciones al interior de los partidos políticos es lo que ha prevalecido en los últimos procesos electorales en esta frontera. Y por más que quieran, es difícil que puedan ocultar el escenario del pasado reciente lleno de deslealtades entre políticos locales. Ese es el panorama que se ha podido constatar en las pasadas elecciones, y todo indica que en el actual proceso se verá más de lo mismo. Claro está, todo en detrimento de la unidad que debería prevalecer en cada uno de los institutos políticos y de la propia democracia.Las traiciones están y han estado a la orden del día en todos los partidos. De hecho los resultados de las elecciones del 2016 en el estado de Chihuahua, son parte de una serie de traiciones que perjudicaron a unos y provocaron el triunfo de otros. Solo hay que preguntarle a la ex candidata por el PAN a la presidencia municipal de Juárez, Vicky Caraveo si lo que le hicieron en ese partido durante las elecciones pasadas no fue una descarada traición. Poco fue el apoyo que recibió Caraveo de parte del comité local del partido albiazul para su campaña, pero todavía fue menor el apoyo recibido de parte de la campaña del ahora gobernador panista Javier Corral, quien prefirió traicionarla y apoyar abiertamente al independiente Armando Cabada. En ese entonces Corral y Cabada presumían estrechos lazos de amistad que posteriormente se romperían, precisamente por sentirse traicionados.Pero en otros partidos también se ven muy seguido este tipo de cosas. Y es el ingeniero Héctor Murguía Lardizábal, el que se ha quejado con todo aquel que lo ha querido escuchar, que a él lo traicionaron al interior de su partido, el PRI. Teto Murguía ha denunciado en público y en privado que su derrota fue resultado de las traiciones que sufrió durante su campaña en la búsqueda, por tercera vez, de la presidencia municipal de Juárez. El también ex senador y ex diputado federal se ha quejado de que la gente del ex gobernador priista César Duarte hicieron todo lo posible por apoyar al independiente Cabada y así evitar que su candidatura ganara las elecciones del 2016. De nuevo otra traición al interior de los partidos.A Vicky Caraveo y a Teto Murguía se les hizo creer que se les apoyaría pero en los hechos solo se privilegió la traición. Actualmente, quien también se siente traicionada es la ex primera dama Margarita Zavala. Es tal su molestia que tras las traiciones de las que se dice víctima, ha preferido renunciar al partido Acción Nacional después de toda una vida de militancia y trayectoria partidista. Ha denunciado a los cuatro vientos que Ricardo Anaya orquestó junto con el PRD y Movimiento Ciudadano, una estrategia para sacarla de la jugada y negarle la posibilidad de ser la candidata a la presidencia bajo las siglas del PAN o del Frente amplio.En Morena, el PRD, PT, PANAL y el Verde, la traición también es el pan de todos los días. En estos partidos la traición ya no sorprende, porque ha sido la tónica a seguir desde hace años. En estos momentos toda la atención está puesta en este proceso electoral, y también en quienes pudieran ser los orquestadores de las futuras traiciones dentro de sus partidos. Y en ese sentido la figura de Omar Bazán, actual presidente del PRI estatal, así como del priista Marco Adán Quezada, ex alcalde de Chihuahua, y del propio ex gobernador José Reyes Baeza Terrazas, cobran especial relevancia.Las miradas están puestas en ellos. Se desconoce a ciencia cierta los pactos y arreglos que existan entre el líder estatal tricolor y Reyes Baeza con el gobernador Corral, pero de que hay mucha desconfianza entre la militancia priista, eso es inocultable.]Además, la poca o casi nula crítica del líder estatal tricolor al gobernador Javier Corral hace pensar a muchos de que algo están cocinando. La elección de candidatos priístas será crucial. Mucho se habla de unidad dentro del partido pero parece que ésta no llega o no se ve que llegue pronto. Permea la desconfianza por las señales que son contradictorias. Jugar a perder es lo que piensan muchos priistas chihuahuenses que puede suceder.