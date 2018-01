Golpea Corral portones de Palacio Nacional

Se veía venir con claridad. Está ocurriendo como hecho predestinado. Detención de peces gordos (Alejandro Gutiérrez preso. Manlio Fabio Beltrones amparado. Luis Videgaray acosado). Intrigas y traiciones (adjudicadas a Miguel Ángel Osorio Chong); ejercicio despiadado y fiero del poder para alcanzar Los Pinos (Javier Corral y Ricardo Anaya).Nada le falta a la trama sórdida explotada desde la entidad norteña cuando advirtió el gobernador que no buscaba en los “encuentros Chihuahua” la postulación a la Presidencia de la República pero sí que se alzaría en el “principal promotor” de los acuerdos, alianzas y coaliciones necesarios para desplazar al PRI de la Presidencia de la República.La persecución a César Duarte y a los priistas de corte nacional, incluido ahora Enrique Peña Nieto (acusa Corral al presidente de represalias), se inscribe sin recato alguno en el objetivo político-electoral de este año, independientemente de la corrupción documentada contra el exgobernador, contra el exsecretario general adjunto del PRI nacional y los que sean añadidos en las semanas y meses próximos.***A la espada de la corrupción duartista sumó ayer el gobernador las “represalias financieras” de Peña Nieto hacia Chihuahua por un monto de 700 millones de pesos. Aseguró que la Federación tiene mezcladas “ambas agendas, según plática del cuatro de enero con el titular de la hacienda nacional, José Antonio, “Pepe Toño”, González Anaya.Insistió ayer en la Ciudad de México que el asunto no es electoral pero aventó una pregunta bastante general sobre el “tamaño del miedo” tricolor a que las investigaciones de la Fiscalía chihuahuense “lleguen al corazón de un régimen caracterizado por su corrupción”. Martillazo en busca de votos.Doctorado en psicología mediática, agregó Corral a su excursión en la Ciudad de México el acompañamiento personal de intelectuales y políticos diversos: José Luis Caballero, Sergio Leyva, Miguel Alonso Raya, Daniel Giménez Cacho, Juan Carlos Romero Hicks, Giovanna Zacarías, Guadalupe Acosta Naranjo, Marcela Torres Peimbert, Hortensia Aragón, Alfredo Figueroa, Paulo Diez, Alejandro Chanona, Ernesto Ruffo, Luis Sánchez, Fernando Belaunzarán, Santiago Nieto Castillo, Cecilia Soto, Martha Tagle, Jorge Castañeda, Agustín Basave, Jaqueline Peschard, Denise Dresser, Marieclaire Acosta, Santiago Creel, Clara Jusidman, José Antonio Crespo... ¡Nomás!***El presidente municipal suplente, Alejandro Loaeza Canizalez, adelantó las fiestas por su inminente entronización hacia la Alcaldía. Tuvo la primera de su pachangas el fin de semana con varios familiares, aquel regidor señalado por acoso sexual, José Ubaldo Solís; el nuevo jurisdiccional uno del beis chihuahuense de Primera Fuerza, Juan Pedro Plascencia, entre otros invitados.Se relame Loeza los bigotes. El alcalde propietario, Armando Cabada, anunció en la víspera que dejará Malecón y Francisco Villa el 12 de enero para concentrarse en recolectar “los apoyos ciudadanos” –firmas– necesarios para la campaña electoral mediante la que buscará su reelección.Serán cerca de seis meses muy buenos para Loaeza. Pasó Armando muchas horas sin dormir tratando de cuadrar el crucigrama de su gobierno para esta etapa de la reelección. No halló más solución que conceder el espacio al suplente con todo y el recelo tremendo hacia su lealtad.Loaeza tiene antecedentes de comer el caldo antes de alcanzar la gallina. Cuando “Teto” Murguía lo iba a nombrar oficial mayor en lugar de Rodolfo “El Güerito” Martínez (hoy administrador de la ciudad con Cabada) también se fue de boca y se quedó fuera.***Poco a poco va quedando concretada la lista del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hacia las candidaturas a diputaciones federales y la fórmula de senadores.La última criba del fin de semana en el Comité Directivo Estatal (CDE) tricolor es como sigue tanto para diputaciones como senadurías, de todo el estado:Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, Gerardo Alberto Fierro García, Gloria Porras Valles, Nora Elena Yu Hernández, Paola Karina Arroyo González, Neil Martín Pérez Campos, Minerva Castillo Rodríguez, Graciela Ortiz González, Ana Georgina Zapata Lucero, José Reyes Baeza y Lilia Merodio Reza.Los tres primeros (as) tienen candidaturas prácticamente aseguradas por tres distritos de Juárez. Nora puede sumarse en otro distrito, en un local o inclusive por la Alcaldía; Pérez Campos va seguro por Cuauhtémoc, Minerva por la ciudad de Chihuahua; Graciela, por el nueve con sede en Parral y Lilia, por alguno federal o local. En los nueve distritos deberán cuidar los partidos los porcentajes de género, de jóvenes, y por supuesto, de tribus.Zapata y Reyes Baeza pelean por el número uno de la fórmula aspirante al Senado. El exgobernador se resiste a dejar el número uno a Georgina. Si en el comité nacional del PRI lo mandan al segundo lugar es posible que deban echar mano de otro valiente, quizá el chihuahuita Alejandro “Alex” Domínguez. El binomio debe ser hombre mujer; y Juárez y Chihuahua.Igualmente opera la candidatura al Senado la diputada local, Adriana Fuentes, con su tutor el exdirigente nacional cenecista, Augusto Gómez Villanueva. Sigue sin resolver, por lo tanto, la margarita que deshoja también por la silla de Armando Cabada.***Presionan hasta con rudeza las tribus tricolores fronterizas al carácter templadito que es su dirigente municipal, Óscar René Nieto. El fin de semana se reunieron en La Morín, Antonio “Toño” Andreu, Mayra Chávez y Adriana Terrazas. El acuerdo entre ellos es que los dos primeros van por diputaciones. Apoyarán a la tercera para la Presidencia Municipal, o de perdida para pegar el brinco hacia una diputación local, siempre y cuando le “garanticen” que será la coordinadora de la bancada tricolor en el Congreso. Ayer el equipo de Enrique Serrano tuvo encerrona en el Viva México. Unas 100 gentes respaldaron precisamente a Mayra en su propósito por una diputación.También repartieron una lista de candidatos a diputados locales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.