El corral de Corral

El domingo pasado, el gobernador Javier Corral anunció vía Twitter que denunciaría públicamente la ‘represalia’ que el Gobierno Federal ‘emprendió’ en contra de Chihuahua por las investigaciones de corrupción que se llevan a cabo en la entidad. La cita fue, para variar, en la Ciudad de México, no en Chihuahua. El gobernador dijo, palabras más, palabras menos, que la Secretaría de Hacienda no había entregado recursos a Chihuahua por las investigaciones de corrupción que se realizan en Chihuahua.Señaló al secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, de haberle pedido dejar atrás una investigación. Según las palabras del propio Corral, en ningún momento se lo pidieron de forma expresa. Aparentemente es lo que Corral entendió únicamente. Una acusación muy grave para basarse en meras suposiciones.Desde luego que volvió a tocar el tema de la extradición de César Duarte, mientras se vanagloriaba de las detenciones realizadas en la entidad, derivadas de las investigaciones anticorrupción. Mientras el gobernador actúa como un showman ante los medios de comunicación, el Estado se sigue cayendo a pedazos, pues hay días con más de treinta muertos. La inseguridad va en aumento, y como hemos dicho en otras ocasiones, no se sabe si el gobernador no puede, o no quiere detenerla.Fuera del refrito de noticia que trató, llamó la atención los personajes que lo acompañaron en el anuncio público. Hubo personajes de prestigio, que por el hecho de haber asistido, pierden un poco de él; también hubo otros con absoluta carencia del mismo. De entrada se veía entre los asistentes a Ernesto Ruffo Appel, el exgobernador de Baja California acusado de ser protector de narcotraficantes en su entidad (Los señores del narco, Anabel Hernández, 2011). También a la promotora de la piratería y el plagio Denise Dresser (Letras Libres, León Krauze, Mayo 2006) quien debería de tener un poco de vergüenza para acusar la deshonestidad de cualquiera. Igualmente, asistió en calidad de testigo de ese evento Santiago Nieto Castillo, el exfiscal de delitos electorales. Su asistencia a la conferencia de prensa revela lo tendencioso de las investigaciones desarrolladas por Nieto en Chihuahua, tal como señalamos aquí mismo en este espacio (El Diario, 31 de Octubre de 2017). Hasta un actor, Daniel Giménez Cacho se prestó al juego del gobernador Corral. No sabemos si estos personajes son también quienes lo acompañan al golf, pero el caso es que lo acompañaron a su evento mediático.A unos y a otros deberíamos de preguntarles ¿Han estado recientemente en Chihuahua? ¿Están conscientes que el estado se ha convertido en un camposanto? ¿Por qué no alzan la voz por la inseguridad que se vive en la entidad? Es absolutamente congruente que desde la ‘superioridad moral’ de una plagiaria o de un protector de narcotraficantes, se respalde la cruzada de un gobierno arbitrario, que quita y pone jueces a su antojo para poderlos manejar en su proyecto de venganza. ¿Qué legitimidad tienen para opinar una caterva de facinerosos que no viven día a día las consecuencias de las decisiones de un gobierno sin rumbo?Por otro lado, el anuncio del gobernador tiene tintes absolutamente políticos, precisamente por eso se adelantó a decir que no tenía la intención de politizar. Si el anuncio no tenía tintes políticos, entonces ¿Por qué lo anuncia en una conferencia de prensa? ¿Por qué invita actores políticos ajenos a Chihuahua al evento? Lo peor que le pudiera pasar al gobernador Corral es que Hacienda rectificara y le entregara los recursos que pide, porque entonces sí se quedaría sin tema.Lo que vimos ayer es una batalla más de esta guerra de lodo dentro del proceso electoral 2018. Corral está muy activo electoralmente hablando, pues toda decisión de gobierno tomada, va encaminada a abonarle al proyecto político de Anaya.Por un lado, las autoridades del Estado están ocupadas persiguiendo priistas. Por otro, están negándole espacios públicos a López Obrador para llevar a cabo un evento. El hecho de que el jefe de Gabinete, Gustavo Madero ocupe todo su tiempo en temas de carácter político-electoral (¿no es eso también desvío de recursos?) da cuenta de ello. ¿Y dicen que su actuar no tiene motivación electoral?