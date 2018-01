Cuando creíamos haber visto todas las burdas maniobras para detener el avance de Andrés Manuel López Obrador nos hemos topado con la negativa del Gobierno del Estado, encabezado por Javier Corral Jurado para facilitar el uso de un espacio público en el cual se llevaría a cabo una asamblea de Morena que estaría presidida por Andrés Manuel en la ciudad de Chihuahua.La visita del precandidato a la Presidencia de la República que encabeza por amplio margen la mayoría de las encuestas está programada para el próximo lunes 15 de enero. Para ello la dirigencia estatal de Morena giró con anticipación un oficio al Gobierno del Estado solicitando una área localizada atrás del Palacio de Gobierno, espacio que ya ha sido utilizado con anterioridad para el desarrollo de diversos eventos políticos, entre ellos, la campaña del partido al que pertenece el actual gobernador.De forma inverosímil impidió dicho permiso violentando el artículo noveno de la Constitución que a la letra dice: "No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o autoridad, si no se profieren injurias contra ésta ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee."Infiero: lo que no está prohibido, está permitido. La comunicación hecha por Morena para solicitar el espacio público ejerciendo los derechos de sus militantes y quienes simpatizan con AMLO, más que solicitar un permiso, fue avisar a la autoridad para que tomase las medidas necesarias y que el evento pudiera llevarse a cabo en un ambiente de seguridad y fluidez de vehículos y peatones; no obstante que no se tenía contemplado obstruir ninguna vía. Esta negativa del Gobierno del Estado la considero una reverenda tontería y una ignorancia supina sobre nuestra Constitución, además de una vergonzosa falta de oficio político; sin embargo, ante la buena voluntad de Morena se solicitó otro espacio ubicado en la Plaza Francisco Villa, también perteneciente a la capital de Chihuahua, pero la autoridad correspondiente volvió a negar el uso de este espacio.Una pifia de este tipo la podríamos entender como falta de tacto, irreverencia, desconocimiento, etc., pero... ¿ya dos negativas? Esto nos pone a pensar que el gobierno panista del estado realmente pretende obstaculizar a Morena directamente, perjudicando así la logística de organización para la visita de AMLO, o quizá contemplen un escenario en el que al ejercer Morena su derecho a utilizar la plaza Francisco Villa, el gobierno emprenda indirectamente una campaña para desprestigiar al partido de AMLO y proyectar una imagen de desobediencia provocando así conflictos donde no los hay para generar pelea.Recientemente han ocurrido provocaciones en los actos de Morena en la Ciudad de México como lo ocurrido en Coyoacán, donde el ahora correligionario político de Corral, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera ha sido omiso ante el desorden generado por sus huestes perredistas en los eventos de Morena. ¿Qué pretende Corral? Es una insensatez utilizar la autoridad para evitar un evento y además provocar un conflicto y provocar a los simpatizantes de AMLO. No logrará ni una ni otra cosa; los militantes de Morena han demostrado en muchas ocasiones que su movimiento es completamente pacífico. "Hemos luchado por muchos años por la transformación del país y ni un vidrio hemos roto", lo ha dicho reiteradamente López Obrador, de plaza en plaza.Como ningún aspirante lo ha hecho y seguramente no lo hará (porque el tiempo ya no les alcanzaría), AMLO visitará por tercera ocasión en tres meses el estado para llevar a cabo su asamblea informativa número quince, en igual número de municipios. Es un hecho sin precedentes que un político tan cerca de llegar a la Presidencia de la República, logre conocer nuestro querido estado tan cercanamente.