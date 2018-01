El responsable de divulgar como verdades todas las acciones del Gobierno del Estado ha mentido en su profesión. Firma documentos oficiales como licenciado sin haber alcanzado el título.Jesús Antonio Pinedo Cornejo es el coordinador de Comunicación en el gobierno del Estado. Ha firmado muchos documentos como licenciado. Tenemos de uno de ellos, el contrato número SH/ADE/017/2017, (imagen en la versión digital de esta columna) firmado con la empresa Monito, Análisis y Monitoreo de Medios S.A. de C.V. por más de un millón 600 mil pesos.Cursó estudios de licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pero no encontramos la tesis en la biblioteca de la máxima casa de estudios, por lo tanto no existe título. Tampoco aparece en el Registro Nacional de Profesiones, por ende carece de cédula profesional. Existe en la UACJ una controversia en Consejo Técnico interpuesta por un catedrático que halló elementos de plagio en algún trabajo presentado por Pinedo.Las firmas en documentos oficiales como licenciado pueden estar catalogadas como “USURPACIÓN DE PROFESIÓN”... Según el artículo 319 del Código Penal del Estado.“A quien se atribuya el carácter de profesionista u ostente algún posgrado, sin haber cursado los estudios para obtener el título o certificación expedida por autoridades u organismos legalmente facultados para ello...se le impondrá de dos a seis años de prisión y de 200 a 500 días de multa”.***Vaya que ha permeado la política oficial del Gobierno de Chihuahua de denostar cualquier cuestionamiento al poder desde los medios de comunicación. Ahora resulta que reproducir las cifras oficiales que muestran el aumento de la delincuencia en la entidad es atacar a Javier Corral. Piensa así, por supuesto el gobernador junto a su círculo de notables a los que puso en el gabinete.Cree lo mismo buena parte de los "Galileos", el grupo construido bajo un ideario de izquierda, pero que en la práctica impulsa alianzas con cualquiera con tal de no desaparecer.Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente del PRD y político refugiado hace años en la representación proporcional para diferentes cargos, criticó que se dieran a conocer cifras que, proporcionadas por autoridades estatales, revelan que fue Chihuahua el estado en el que más creció el narcomenudeo del 2015 al 2017."Estrategia fallida", considera Acosta, que se publiquen los datos oficiales. Retuiteado el comentario por la cuenta de los Galileos, no da lugar a dudas de hasta dónde el grupo se olvida de sus principios para arrimarse a donde les den cobijo.Habrá que recordarles que ellos mismos, sin que nadie se los pidiera, se definieron luchadores de la intolerancia, opositores "a la utilización del poder político para imponer dogmas o ideologías".La siguiente vez que este grupo visite Chihua-hua, porque lo hace seguido, habrá que invitarlo de gira a la Sierra, a Juárez en racha violenta o a cualquier punto del estado para que vean dónde está lo fallido.***A nivel nacional, Ciudad Juárez es un referente del crecimiento y consolidación del movimiento evangélico, en todas sus denominaciones, las diferentes iglesias que lo agrupan han encontrado en esta frontera un escenario propicio para conseguir nuevos feligreses.A principios del año pasado, desde el búnker del Partido Encuentro Social se decidió de una buena vez ir a la caza de ese voto, el evangélico, culto que profesa la dirigencia del partido y que prácticamente se impone a cada uno de sus miembros y trabajadores.En Juárez sin embargo, la estrategia no ha cuajado. Desde la Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas algunas voces han cuestionado fuertemente que el PES represente los valores de honestidad del cristianismo, de ahí, cuentan los que saben, que ni pastores ni feligreses se emocionen con la organización política.Muchos serán los votos evangélicos que no logre captar el PES en esta frontera, principalmente si se considera que la dirigencia local se ha empeñado en poner de candidatos a los cuates y familiares, lo que tampoco representa de modo alguno los valores evangélicos.***Será el domingo cuando en un evento masivo comience oficialmente la recolección de firmas para el alcalde Armando Cabada, que entonces será ya presidente municipal con licencia y suspirante a repetir en el cargo.El ejercicio servirá por supuesto para medir fuerzas y evaluar qué tanto se ha desgastado la imagen del alcalde en el añito que lleva al frente de la ciudad más grande del estado.Aunque también se medirá el éxito de las estrategias que cada uno de sus cercanos ha desarrollado para asegurarse otro rato en la administración pública. Desde un puñado de direcciones han empezado a prometer puestos de mediano calibre para quien consiga firmas y asegure votos en la próxima elección.El periodo funcionará igualmente para revisar qué tan efectivas son las recomendaciones de los gurús de la Ciudad de México y Monterrey, que tan cercanos han estado a Cabada desde el inicio de su administración, siempre con la reelección en mente.A la recolección de votos se sumará la esposa de Armando, Alejandra Cabada, presidenta del DIF municipal. La primera dama del Municipio lleva varios meses participando activamente en promocionar su imagen en cuanto acto haga falta y en coordinarse con su esposo para aumentar el capital político.Será el tiempo el que diga si la inversión económica, de tiempo, de paciencia y hasta de vestuario salió redituable.***Entre los eventos de despedida para el exdelegado nacional, Fernando Moreno Peña, y el banderazo a la hostilidades electorales estatales, no se apareció el precandidato al Senado y director general del ISSSTE, José Reyes Baeza.Estuvieron con el dirigente estatal, Omar Bazán, líderes y precandidatos de todas las tribus; también los senadores Patricio Martínez y Graciela Ortiz, pero no el baecismo; ni siquiera el ‘independiente’ baecista, Marco Quezada.Las calabazas en la carreta empiezan su acomodo.