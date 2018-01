Ha concluido el plazo para que, quienes aspiren a una candidatura independiente, manifiesten su intención ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), de acuerdo con la convocatoria correspondiente. Convocatoria que, por cierto, tuvo que ser modificada por instancias jurisdiccionales electorales superiores, debido a sendas impugnaciones contra el documento original emitido por el OPLE chihuahuense.Al cierre del plazo para manifestar formalmente su intención de contender en el actual proceso electoral, los números que proporciona el propio instituto no podrían ser más reveladores, e indicadores, del hartazgo social hacia los partidos políticos.Un total de 48 ciudadanos chihuahuenses presentaron su manifestación para alcanzar un cargo de elección popular, por la vía independiente. Ya en otros espacios hemos señalado la conveniencia de que las leyes y códigos electorales y por tanto, es tarea para los legisladores, se debe precisar mejor el término “independiente” ya que, en estricto apego al significado del término, en realidad no se puede hablar de tal independencia en ninguno de los casos. En todo caso, son candidatos o aspirantes sin partido político. Pero ese es otro tema distinto al que, en el futuro, le dedicaremos el espacio y análisis suficiente en otro artículo.Volviendo al punto inicial de esta colaboración, es de llamar la atención la cifra de ciudadanos sin partido político que han decidido buscar un cargo de elección popular el próximo domingo 1 de julio. ¿Son muchos o son pocos? Difícil en estos momentos responder a esa pregunta, porque no hay algún dato previo contra el cual comparar. Apenas en 2016 se permitió la participación de ciudadanos sin partido, ya que antes esa figura no existía en la legislación electoral del estado. El caso es que la cifra de 48 ciudadanos o aspirantes a candidatos “independientes”, por sí sola habla de la falta de credibilidad social en los partidos políticos.De acuerdo con el comunicado oficial del IEE (cito textual): “El período para la recepción se abrió el 5 de diciembre del 2017 y concluyó el 3 de enero del 2018. De las 48 manifestaciones de intención, 21 corresponden a las planillas de ayuntamientos, 6 a las sindicaturas y otras 21 a las diputaciones locales”.“Ciudad Juárez es la localidad que registró el mayor número de ciudadanos y ciudadanas que pretenden competir por la vía independiente en este proceso electoral, sumando un total de 14 manifestaciones, de las cuales 1 es para el Ayuntamiento, 1 para la Sindicatura y 12 para diputaciones. Le sigue Chihuahua con 7 registros, entre planilla de ayuntamiento y diputaciones”.“Nuevo Casas Grandes es el municipio que presentó el mayor número de ciudadanos interesados a disputar la presidencia municipal, con 3 registros para ese cargo y uno más para la diputación del Distrito 21, lo que da un total de 4”. Fin de la cita.No es casualidad que sea nuestra ciudad la que mayor número de candidaturas sin partido presenta. Históricamente, Juárez ha sido referente nacional en temas de participación política y lucha democrática. Hoy, nuestra participación en este novedoso esquema de contienda electoral confirma esa vocación política y democrática de los juarenses.Pero vale la pena analizar profundamente lo que eso significa. Primero, debemos establecer que nuestra ciudad es gobernada, desde octubre del 2016, por un gobierno emanado de una candidatura independiente, sin partido político. Un candidato que, además, obtuvo el triunfo con una votación nunca alcanzada antes por candidato alguno con más de 207 mil votos. De ningún partido político.En este contexto, el hecho de que sea Juárez la ciudad que más aspirantes a candidatos ciudadanos presentó, se explica solo por dos razones: los juarenses estamos empezando a confiar más en esa figura que en la de los partidos políticos y la segunda es que, en términos generales, la gestión de un gobierno independiente está siendo bien evaluada por la sociedad.Una tercera razón podría ser que, la figura de gobierno independiente ha resultado más eficiente a la hora de tomar decisiones, o de interactuar con distintos órdenes o niveles de gobierno ya que, al no estar supeditada orgánica ni jerárquicamente a otras estructuras (como ocurre en los partidos políticos), sus acciones, decisiones y actos de gobierno conservan una muy positiva autonomía que favorece sin duda los intereses de los juarenses, por encima de otros ajenos.Los 21 aspirantes a presidencias municipales en nuestro estado se ubican en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Chihuahua, Satevó, Julimes, Casas Grandes, Janos, Nuevo Casas Grandes (tres aspirantes independientes), Santa Isabel, Guachochi, Rosales, Delicias, Hidalgo del Parral, Meoqui, Matamoros, Valle de Zaragoza, Santa Bárbara y Bocoyna. Tanto en Juárez como en Parral los actuales gobiernos independientes buscan la reelección.Dos elementos inéditos que se conjugan en este proceso electoral: candidaturas independientes y reelección de cargos. ¿Cómo habrán de modificar el escenario electoral? No hay datos históricos que nos permitan construir escenarios futuros a partir de un resultado previo conocido. Por tanto, para el análisis habremos de recurrir al contexto nacional, y al local, en el que se han desarrollado los gobiernos independientes en sus distintos niveles, así como a la evaluación social sobre los mismos, manifestada principalmente a través de las redes sociales.A los alcaldes independientes de Chihuahua (Juárez y Parral), les ha ido bien en la aprobación social en términos generales. Con importantes ahorros presupuestales, producto de gasto real y transparente al eliminar sobreprecios en contratos y licitaciones, han logrado en poco tiempo presentar obra pública importante. Considerando que su gestión se vio reducida a poco menos de dos años, por única vez, como resultado del ajuste incluido en la reforma electoral de 2015, para empatar las elecciones federales y estatales en el presente año, lo que también es un factor que seguramente jugará a favor de Cabada y Lozoya, ya que la sociedad percibe que dos años era poco tiempo para que se pudiera ver un resultado real y efectivo de estos gobiernos, por lo que parece haber un consenso generalizado en darles más tiempo al frente de sus respectivos municipios.Este análisis nos lleva, necesariamente, a la pregunta ¿Triunfarán los independientes en su deseo de reelegirse? Y la respuesta parece sencilla y hasta obvia. Seguramente sí, por todo lo que expuse en párrafos anteriores. Sin embargo -no podría faltar el pelo en la sopa-, para que ese eventual triunfo sea completo y con un auténtico peso político, no sólo deberán refrendar su triunfo en las urnas tanto Cabada como Lozoya, sino que deberán obtener también el triunfo al menos cuatro diputados locales de Juárez (por la vía independiente claro) y el de Parral, del Distrito 21, lo que les permitiría conformar un “bloque independiente” en el Congreso Local, mediante una representación con fuerza política.Ese razonamiento, o análisis, nos lleva a otra pregunta obligada, de llegar al Congreso dos o más diputados por la vía independiente ¿Recibirán el trato y prerrogativas de Grupo Parlamentario? Es decir, ¿serán homologados al trato que recibe un grupo de diputados de un partido político? La lógica y el sentido común dirían que sí, pero faltaría aún ver si piensan lo mismo los grupos de poder dentro del órgano legislativo. Falta también ver la conformación final de las fuerzas políticas en el Congreso luego de la elección del 1 de julio.Ante este escenario, es innegable que la participación ciudadana en la política, a través de las candidaturas independientes, está creciendo de manera importante en nuestro estado, y que ese crecimiento va de la mano con la desaprobación de los chihuahuenses a lo realizado por los partidos políticos en los años recientes. Principalmente el rechazo al PAN y al PRI, que son los partidos que habían venido imponiendo un marcado bipartidismo en la entidad. Bipartidismo que, sin duda alguna, hoy está seriamente amenazado por las candidaturas independientes.Finalmente, no me queda más que concluir esta colaboración de hoy con varias preguntas (este artículo fue de preguntas desde su título): ¿Será la elección del 2018 en Chihuahua, una elección de independientes? ¿Lo permitirán los partidos políticos? ¿Serán combativos y triunfadores los candidatos sin partido político? ¿Usted qué opina?.