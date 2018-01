Abusos incluyen levantamiento de encuestas

Para los partidos políticos, los gobiernos y algunas empresas particulares es una chulada el negocio de las encuestas cuando usan a estudiantes de las diversas instituciones educativas. Les cuesta muy poco o casi nada. Algún punto de calificación y hasta ahí. Universidad Autónoma de Chihuahua, de Ciudad Juárez... Bachilleres.Ahora qué sabemos del chilar y huerto en el que ha sido convertida la Universidad Tecnológica Paso del Norte por su rectora, la panista Laura Elena Arce Méndez. Descubrimos que los alumnos han sido usados también para llevar a cabo encuestas con un alto grado de vapor político inflamable, además de otros variados abusos.Más de 100 muchachos recibieron a finales del año pasado cuestionarios sobre la calidad en el servicio de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) pero la prioridad era conseguir fotografías de las credenciales de elector de los entrevistados, herramienta fundamental para la campaña electoral en ciernes. Fueron enviados los estudiantes a la zona de Anapra.Es esa una de las variadas acciones que mantienen en guerra permanente desde hace un año a la comunidad universitaria y académica de dicha institución –perteneciente al sistema educativo superior del Gobierno de Chihuahua– contra la rectora Arce, y contra la directora de carrera, Ángeles Holtzeimer.Ayer todavía continuaron varios grupos sin clase. La comunidad estudiantil rebasa los mil 200 alumnos.Impedimento a los maestros para consolidar su sindicato, profes despedidos, uso partidista del cargo, negocios particulares en el campus, agresiones y amenazas hacia los catedráticos por parte de la rectora, la directora y hasta la representación legal a cargo de Rodolfo Membrila Silva, son algunas de las razones para las protestas.Bastante fotos sobre el tema en la versión digital de La Columna.***Sorprendente la vapuleada del colega de Proceso, Álvaro Delgado, al gobernador del estado, Javier Corral, y su amado retoño periodístico impreso Cambio 16.“...la respuesta a mi artículo fue una retahila de insultos en mi contra publicada en Cambio 16, un pasquín de Corral, cuyo gobierno –hay que puntualizarlo– no ha esclarecido completamente aún el asesinato de Miroslava Breach”.¡¡¡“Pasquín”!!!. Álvaro ha hecho rodar por suelo muchos millones de pesos en producción y salarios utilizados en ese macro proyecto para el que Corral tuvo sueños por traducirlo en un Pravda o de fregados en un Granma. Ni en sus peores pesadillas sería un vulgar pasquín.En efecto, es un pasquín mal hecho que frecuentemente es hallado por montones en la basura. No lo leen ni quienes lo hacen. Lejos más caro que el Pravda y el Granma juntos.Recogemos la expresión de Álvaro no únicamente porque es un reputado periodista de corte nacional, también porque gozó durante muchos años de las confianzas, de las “complicidades informativas”, hasta algo de amistad con el gobernador Corral y porque esas frases fueron incluidas en la respuesta que dio ayer a una carta enviada a la dirección de Proceso por el dirigente estatal del PAN, Fernando Álvarez Monge.Fernando insiste en deslindar a su antecesor, Mario Vázquez Robles; y a su secretario de Comunicación Social, Alfredo Piñera Guevara, del crimen de Miroslava, cualquiera que haya sido su intervención hacia los autores materiales y/o intelectuales. Hace alusión a un amplio trabajo publicado por Delgado desde el dos de noviembre pasado.Igual que el gobernador, igual que la Fiscalía, igual que ahora Ricardo Anaya, Álvarez Monge deslinda pero no deja claro el vínculo que hubo y que ha sido probado en audiencias judiciales: los panistas entregaron audios de grabaciones a quienes ordenaron y a quienes privaron de la vida a Miroslava. Esa es la interrogante principal también de Álvaro.Un dato muy significativo de la carta del dirigente panista al periodista de Proceso es que elude mencionar al principal implicado en las grabaciones y supuesto contacto con las mafias, el exalcalde panista de Chínipas, Hugo Schultz, ahijado político nada menos que de Mario Vázquez. Lo puso como candidato a la Alcaldía en 2013.Eso quiere decir que la historia de esta vertiente apenas inicia. Entre más deslinde, mayor ocultamiento de información por parte del nuevo amanecer.***Sergio César Alejandro Jáuregui Robles, el secretario general de Gobierno, estampó su nombre y firma en la negativa del estado para impedir que Andrés Manuel López Obrador encabece un mitin en la ciudad de Chihua-hua, en la calle que da a la parte de atrás de Palacio de Gobierno; es una vía peatonal, de estacionamiento sólo de ascenso y descenso de funcionarios estatales, incluido el gobernador Corral.Imposible de creer no en Corral, del que ahora sabemos no se detiene en contemplaciones contra sus opositores y críticos, pero sí de Jáuregui que en los 80s fue de los liderazgos panistas que enfrentaban al “sistema priista” hasta para conseguir espacios donde llevar a cabo sus actos partidarios.Sacar excusas como el “elevado flujo peatonal” o que su calle vecina, la 11, “presenta un abundante tráfico de vehículos”, de plano no son para estos tiempos de “modernidad política” ni mucho menos para ser firmadas por alguien que en su momento sufrió situaciones idénticas.***Alejandra de la Vega ha resultado ampliamente conocida entre los potenciales electores de Ciudad Juárez pero pocos, extraordinariamente pocos de ellos votarían por ella para la Presidencia Municipal.Ese es el dato que hemos recibido de la última encuesta llevada a cabo por el Gobierno del Estado para medir la aceptación de la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, delfina del gobernador, Javier Corral.Desconocemos el nombre de la empresa que está llevando a cabo esos sondeos pero si es alguna de las que maneja el secretario de Finanzas del PRI estatal... goza de un mayor grado de confianza porque ha tenido y seguramente sigue teniendo entre sus asesores a otro funcionario tricolor que labora al lado de Alejandra, Alfredo de la Torre.Esa información anda desparramada ya entre el panismo juarense. Algunos consideran que De la Vega debe continuar como punta de lanza en el objetivo Alcaldía 2018-2021 pero otros sufren de ansia por apelar al plan B o al C.Pero solamente el gobernador Corral tiene la última palabra. Su decisión continúa en favor de su amiga. Por eso puso a Sergio Madero, compadre del priista exalcalde de Chihua-hua, Marco Adán Quezada, como presidente del comité municipal del PAN juarense.***Incluidos los asesores independientes han llevado a cabo trabajo bajo la superficie para evitar que sea De la Vega la oponente de su candidato a la reelección, Armando Cabada. Es un trabajo poco sutil que no corresponde a la realidad de sus también encuestas. Si ella no implica riesgo para qué quitarla del camino. La respuesta es porque conocen muy bien al gobernador Corral y saben que hasta un “conejazo” es capaz de aventar a su abanderado con tal de convertir a la delfina en alcaldesa.Los panistas conocedores de las famosas encuestas –ellos sí tienen todos los detalles–, confían en que su jefe político, el mandatario, entrará en razón frente a esos números adversos a la delfina y procederá al plan B que sigue muy dibujado para el subsecretario de Gobierno en Juárez, Ramón Galindo; y hasta un C en favor del recaudador de rentas, Sergio Nevárez, que no deja de trabajar en ese sentido. Ha confiado siempre que la manzana madura en cualquier momento puede caer en su patio.Para los independientes sería mayor dolor de cabeza Galindo y hasta Nevárez que Alejandra, con todo y que ella tendría el respaldo técnico-electoral del sector priista marco quezadista no sólo por el compadrazgo de ese grupo con el dirigente municipal sino por los tricolores a la mano de su presupuesto, los encuestadores.Galindo y Nevárez también conocen de territorio, tienen equipos bastante experimentados. Su incursión en la campaña colocaría la moneda en el aire. Por absoluta necesidad recibirían el apoyo del gobernador, cosa que Cabada ahora no tendrá como en el 2016, cuando el fin último era quitar de en medio al duartismo.