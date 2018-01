Ciudad de México.– El precio de la gasolina no subirá de forma abrupta en este 2018. Esto es, por lo menos, lo que dicen Pemex y la Secretaría de Hacienda. La afirmación parece contradictoria si consideramos que apenas el 30 de noviembre el gobierno anunció que había concluido el proceso de liberalización del producto. En un año electoral, sin embargo, el gobierno no quiere depender completamente del mercado para un precio tan sensible como éste.Los disturbios provocados por el gasolinazo del 1o de enero de 2017 siguen muy presentes en la mente de los operadores políticos. En ese entonces la Magna subió 14.2 por ciento a un promedio nacional de 15.99 pesos por litro, la Premium 20.1 por ciento a 17.79 y el diésel 16.5 por ciento a 17.05. En la Ciudad de México el precio máximo se fijó en 16.33 pesos. El alza fue recibida con protestas que desembocaron en saqueos. Unas autoridades sorprendidas o temerosas no supieron reaccionar. Los comercios registraron pérdidas por 1,922 millones de pesos, según la ANTAD.El gasolinazo provocó una caída en la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. Todavía en diciembre de 2017 el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, conminaba al ex secretario de Hacienda y candidato del PRI: "Sería bueno que [José Antonio] Meade explicara por qué ordenó el gasolinazo."El gobierno quiere evitar que se debilite su candidato y ha utilizado el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) como colchón para prevenir un alza brusca en las gasolinas. La Asociación Mexicanas de Empresarios Gasolineros (Amegas), quizá con ánimo de influir en el proceso electoral, ha venido pronosticando fuertes alzas. En noviembre afirmó que el litro de Magna alcanzaría 20 pesos por litro en enero. Ahora bajó su meta, pero aun así previó un incremento de 6.9 por ciento. Pemex respondió con enojo: "Se va a mantener la política de precios graduales de combustibles que se aplica exitosamente desde hace un año". La Amegas, dijo, sólo representa el 5 por ciento de los gasolineros y la acusó de haber hecho con anterioridad "declaraciones imprecisas y hasta mal intencionadas" sobre los precios. Hacienda añadió que "se continuarán amortiguando las variaciones en los precios internacionales de los combustibles".La verdad es que los precios del petróleo han subido y el peso ha perdido terreno frente al dólar desde el 30 de noviembre, cuando se liberalizó la gasolina. La mezcla mexicana de exportación, que llegó a un mínimo de 20.32 dólares por barril el 19 de enero de 2016, alcanzaba 53.53 dólares el 29 de noviembre (Banxico) y 56.72 dólares este pasado dos de enero (Pemex). El tipo de cambio de mayoreo, 18.6284 pesos por dólar el 30 de noviembre, se encontraba en 19.3684 pesos este 3 de enero a las 11 de la mañana (Bloomberg). Las razones técnicas para el alza ahí están, pero el gobierno ha manipulado el IEPS para evitar alzas bruscas. Ayer en la mañana el precio de la Magna se vendía a 16.55 en la delegación Cuauhtémoc, contra 16.35 el 30 de noviembre (CRE), un aumento de apenas 1.2 por ciento.Políticamente se entiende: un alza brusca podría acabar con las posibilidades de triunfo de Meade. Sin embargo, es cuestionable que el gobierno manipule un impuesto y el consecuente ingreso para evitar un alza técnicamente justificada sólo para impedir una afectación a su representante electoral. Ni los impuestos ni el presupuesto deben usarse para ayudar a un candidato.Una nueva reparación en el sistema Cutzamala ha dejado sin agua a millones en el valle de México. Los políticos hicieron del agua un derecho constitucional, pero no han invertido lo suficiente para garantizar el suministro.Twitter: @SergioSarmiento

