Continúa sin pasar la prueba el liderazgo del gobernador del estado, Javier Corral, en materia de seguridad pública. Fue deprimente el encuentro que encabezó ayer en esta ciudad. Sólo estuvo ahí el presidente municipal, Armando Cabada, de los actores vitales contra la violencia.Únicamente suma Corral en el discurso, no en los hechos. Sigue peleado con la guarnición militar asentada en esta frontera. Su jefe, el general Bernardo Ramírez García, fue desairado por completo en su campaña de desarme. Obtuvo apoyo sólo de Canaco. Ha exhibido el gobernador que no le interesa la relación con el Ejército.Tampoco asistieron los mandos de la Policía Federal ni de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR). Peor aun, la reunión se prestó al chismorreo político porque el lugar del fiscal general, César Peniche, fue ocupado por el fiscal de la zona norte, Jorge Arnaldo Nava, muy cerca de ellos, el jefe de los agentes del ministerio público, Ulises Pacheco. De Peniche, nos aseguraron sin mayor sustento, andaría preparando la precampaña de su amiga, Alejandra de la Vega.El boletín de prensa emitido por la oficina de Comunicación Social del Gobierno estatal en Juárez, desplegó todo el discurso del gobernador, pero ni cuenta sobre la participación que tuvo el alcalde Cabada, quien insistió en ofrecer el Ceri para trabajar el 911 porque en el C4 ya no cabe una aguja. El silencio como respuesta.También dijo el presidente municipal que los 250 agentes federales que llegarán a Chihuahua, anunciados por el gobernador, serán llevados a la región serrana y nada para Juárez. Le aseguraron que volverán a esta frontera los policías estatales llevados a los municipios serranos tomados por la Fiscalía estatal desde principios de año y que, paradójicamente, son los que presentan ahora mayor índice de violencia por habitante.No hay que ser brujo para interpretar que a la personalidad explosiva del gobernador debemos sumar que por encima del interés ciudadano mantiene la prioridad político-electoral. Así es como se ha perdido la brújula de la seguridad pública en Chihuahua. Ni liderazgo ni autoridad.***El exgobernador, César Duarte, y varios de sus colaboradores convirtieron Palacio de Gobierno en un santuario a Juan Gabriel. El sucesor, Javier Corral, busca en esa casa “de los chihuahuenses” la catedral para su mascota, el perro Galo, un labrador negro cuyo adiestramiento por un experto, Jorge Cervantes, no incluye quitarse la piyama para ingresar a la residencia gubernamental.Duarte presumía a Juanga cada que podía, Corral ha llegado al extremo de proponer en su redes sociales, –lo hizo el martes–, que Palacio de Gobierno sea convertido cada sábado en “pet friendly”. ¿Qué opinan?”, preguntó con extraña convicción a sus seguidores el mandatario. Todo mundo podría asistir al edificio de gobierno “para retratarse con sus mascotas... obviamente tendríamos dispositivos con bolsitas para la popó y un buen mapeador (sic) –trapeador–”.Dudamos que Corral tenga alguna idea de su categoría en relación a sus frutos como gobernador. Puede ser una autodevoción superlativa hacia él mismo que le impide mirar la realidad. Idéntico a Duarte, su calificación en las encuestas no alcanza el cuatro.Es evidente que los chihuahuenses rechazan conductas desparpajadas frente a una realidad que exige resultados en materia de seguridad en las calles, si hablamos de ese solo tema. En su cuenta Corral ha superado los dos mil 300 ejecutados a lo largo de su administración y no lo vemos enfrentando con presteza al menos mínima a las bandas criminales. Ya vimos líneas arriba el atolladero en ese rubro .Galo es nomás un dato como lo era Juan Gabriel de Duarte. Corral también carga el golf, los maratones, su escaso horario de trabajo de nueve a tres y de lunes a viernes... rigurosas vacaciones... mucho tiempo dedicado a su ambición por la Presidencia de la República.La estrujante paradoja de Corral es que obtuvo la gubernatura montado en las repudiadas conductas de Duarte. Hoy sufre de mimetismo con él.¿Es el embrujo de Palacio o acaso ha conservado de la anterior administración exclusivamente el mismo espejo?***Casi seis millones y medio de pesos en rentas. Esta es la pasmosa cifra que ha contemplado el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) gastarse para el presente año; electoral sí, pero desmesurado y sin mayores explicaciones también.Otros cuatro millones y pico han sido presupuestados para “servicios profesionales, científicos, técnicos y otros”.Nomás los consejeros y consejeras conocen el detalle de esas operaciones que debieran ser abiertas.Primero, desconocemos porqué ambos rubros con semejantes cantidades; segundo, a quiénes les pagarán esas rentas y porqué los elevados precios; cómo los definieron. Tampoco lo sabemos. A quiénes les pagan cuatro millones por “servicios profesionales, científicos?”. Los estrépitos del gato encerrado se oyen a cuadras.Ninguna comparación, eso sí, con lo mencionado el martes en este espacio, el gasto de casi 200 millones de pesos en “servicios personales”, de los cuales se despachan con la cuchara sopera en las oficinas estatales más del 80 por ciento y dejan sólo migajas para los comités municipales electorales.La centralización es apabullante en todos los sentidos.***En un descuido hasta el todopoderoso, Manlio Fabio Beltrones, puede ser traído a una cárcel de Chihuahua. Hace bien en andar amparado, nos aseguran. También el ahora famoso diputado chiapaneco, Willy Ochoa, debiera proceder igual. El fuero no es suficiente.Nos aseguran que el exdirigente nacional del PRI optó a regañadientes tramitar un amparo frente a la catástrofe político-judicial que sufre uno de sus principales operadores en Chihuahua, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”.El nuevo amanecer corralista ha sido feroz hacia el Grupo Sonora. Mas tardó Willy en gritar algunos improperios desde Chiapas contra el proceso sobre Gutiérrez, que “La Coneja” en ser hundido con otro caso penal más en Chihuahua y vinculado a prisión por un año. Nomás.No tienen resultados hasta ahora Manlio Fabio ni todos sus operadores nacionales en su búsqueda frenética por liberar a “La Coneja” mediante amparos. Todos rechazados. Sólo falta que el coahuilense se acoja a los “tentadores” criterios de oportunidad y vaya Maclovio Murillo –con César Peniche de escolta– por todo el comité nacional que dirigió Manlio Fabio y los beneficiados con los 250 millones presumiblemente sacados del erario de Chihua-hua para campañas electorales... y para bolsas particulares.Es trepidante la guerra.***Algunos priistas tiritan de desconfianza por las estrechas ligas observadas entre destacados personajes de su partido e influyentes políticos de Acción Nacional.Tenemos hoy el caso de la relación personal y de plena confianza entre el nuevo dirigente del PAN municipal, Sergio Madero Villanueva, y el exalcalde de Chihuahua, Marco Quezada Martínez, a su vez alfil del grupo del exgobernador y director nacional del ISSSTE, José Reyes Baeza.Madero y Quezada son compadres por doble partida. Ahí no hay secretos de estado que valgan. Fluyen la información y los acuerdos sobre la mesa como agua de río sin diques. No han necesidad de esconder nada... entre ellos.Conocemos también las embarazosas confianzas entre Reyes Baeza y el gobernador Corral; los negocios entre el secretario de finanzas del PRI estatal, Ricardo Rodríguez Lugo y la administración del nuevo amanecer...Por ello prefieren caminar de espaldas a la pared los tricolores aspirantes a cualquier puesto de elección popular.***De verdad creímos que ayer nos llegarían algunas aclaraciones con los nombres manejados como encuestados o posibles encuestados hacia la candidatura a la Alcaldía por Morena.Mencionamos a Alejandro Pérez Cuéllar, hermano de Cruz el segundo en la fórmula de aspirantes morenistas al Senado; a los priistas Antonio “Toño” Andreu y don Javier González Mocken (exalcalde de esta ciudad), a Héctor Mejía y hasta a la expanista, Clara Torres Armendáriz. También el diputado morenista, Pedro Torres.Las conclusiones sobre el silencio de todos ellos se las dejamos a nuestros lectores.Pero también saltó por su lado el líder de la unión de cooperativas, Luis Álvarez Rubio, quien se puso en contacto con esta columna para dar a conocer que también aparece en la encuesta, e incluyó a otro suspirante, Antonio “Tony” Domínguez.Ese es el cuadro que revisará Andrés Manuel López Obrador en su visita a la ciudad de Chihuahua del próximo 15 de enero.Muy lejos, por lo que se ve, para futurear sobre el resultado del sondeo; mientras el PRI, el PAN y el independiente van tomando gran ventaja.