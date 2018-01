Marihuana legal

Ciudad de México.– California es un estado en el que no es raro oler el acre aroma de marihuana que se quema. Me ha tocado percibirlo en Venice Beach, la zona artística de playa cercana a Los Ángeles; en Haight-Ashbury, el centro del barrio hippie de San Francisco; o en el Gas Lamp Quarter, el centro de vida nocturna de San Diego. El tufo era común incluso antes de la legalización de la marihuana para uso medicinal en 1996, pero será sin duda más habitual a partir de ahora, ya que el Cannabis se puede consumir legalmente con propósitos recreativos desde el 1o de enero en este estado.A pesar de que la ley federal estadounidense sigue prohibiendo la producción, venta y consumo de marihuana, California se ha convertido en el sexto estado en legalizar el producto no sólo para propósitos médicos sino recreativos después de Colorado, Washington, Oregón, Alaska y Nevada. Se espera que otros dos estados, Massachusetts y probablemente Maine, suban el total a ocho en este 2018. Sin embargo, el que California, con su relevancia poblacional y económica, haya legalizado la marihuana puede tener repercusiones enormes. California tiene 39 millones de habitantes, más que todo Canadá. Por lo pronto, ya la venta de marihuana para propósitos recreativos es legal en toda la costa oeste de los Estados Unidos, desde Alaska hasta California.Las autoridades municipales de California han dado autorización para la operación de cerca de 100 puntos de venta de marihuana en el estado, pero todavía no hay permiso para ello en las dos mayores ciudades, Los Ángeles y San Francisco. Si alguien quiere comprar marihuana, empero, no tiene más que manejar unos cuantos kilómetros al siguiente condado para hacerlo. Pese a ello, el comercio y la producción de marihuana no están legalizados al 100 por ciento en California. La posesión legal se limita a una onza, 28 gramos, mientras que la producción está restringida a seis plantas por hogar.Es demasiado pronto para saber cuáles pueden ser las consecuencias de largo plazo de la legalización en California, pero algunos estados tienen ya una trayectoria más prolongada. Un estudio del Departamento de Salud Pública y Ambiente del estado de Colorado, el cual legalizó la marihuana en 2014, señala que el uso de este producto entre estudiantes de secundaria y preparatoria ha bajado en lugar de subir. El número de estudiantes de high school que ha usado marihuana en los 30 días previos bajó de 22 por ciento en 2011, cuando la sustancia era todavía ilegal, a 21.2 por ciento en 2014. Vale la pena señalar que el uso de la marihuana para propósitos recreativos sólo se ha legalizado para adultos mayores de 21 años, pero uno de los argumentos que se usó contra la legalización fue que esta promovería un mayor uso de marihuana entre menores de edad. En todo Estados Unidos, en contraste, el uso de marihuana entre adolescentes ha aumentado ligeramente y llega ya a 21.7 por ciento (Scientific American).Por lo pronto, millones de estadounidenses están ya en posibilidad de comprar marihuana de manera legal sin más justificación que disfrutar sus efectos. En México, mientras tanto, seguimos sufriendo una guerra contra las drogas que hizo que el año pasado fuera el más violento en los tiempos recientes. Si antes la guerra contra las drogas era simplemente ineficaz, hoy es una burla que crea víctimas en México y consumidores satisfechos en la Unión Americana.Nicolás Maduro ha decretado un nuevo aumento de 40 por ciento al salario mínimo en Venezuela a partir del 1o de enero. Ojalá que aumentar este sueldo por decreto ayudara a mejorar el nivel de vida a los venezolanos. En 2017, sin embargo, Venezuela tuvo una inflación de 2,735 por ciento (Reuters).Twitter: @SergioSarmiento

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.