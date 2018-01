Los agentes de Tránsito son los amos y señores de la noche, al menos así parece. Abusos, extorsiones, francas ilegalidades. Del diablo son sus retenes que la pagarán en las elecciones, vox populi.Debe ser la polla tamaño pavo para que operen con tal discrecionalidad que da miedo. Después de las 10 de la noche todos(as) los conductores(as) son sospechosos. Revisión de rutina caballero, damita. Bájese por favor.Otro ejemplo de los que recibimos graneados sobre abusos frecuentes cayó ayer. Lo conoce perfectamente la directora de Tránsito, Verónica Jaramillo.El oficial de la patrulla 617 detuvo por la Curva de San Lorenzo a un cristiano la noche de la última noche del 2017. Casi cruzaba la línea hacia el 2018.El agente ya veía amontonados en la bolsa de la polla un par de “juanitas” o quizá un Diego Rivera con su hermosa Frida al anverso.Hizo bajar el agente al conductor bajo el pretexto de la falta de placas (más de 20 mil carros hay sin placas ya en Juárez por lucrativos acuerdos entre autoridades de Tránsito, la Fiscalía Zona Norte y loteros). El conductor traía permiso. Entonces ¿ha bebido caballero?. No.– Bueno, le voy a hacer la prueba del alcoholímetro. Póngase en posición de soplar fuerte.Sacó el oficial de entre “sus pertenencias” un aparato presumiblemente para medir alcohol. El “particular” sabe algo de procedimiento. Reclamó la falta de un médico para llevar a cabo esa prueba. El agente aseguró que no era necesario.Ante la resistencia del conductor, de alguna manera entraron en contacto telefónico con mandos de Tránsito. Y en efecto, el agente traía un aparato patito o pirata. Intentó un proceso irregular ya sabemos con qué objetivo. La destartalada Chimoltrufia diría sin escupir su chicle: ¡“no nos háganos”!.Obvio, el conductor no traía una copa encima, de lo contrario su cronología hubiera sido narrada desde el Cerecito porque ni “juanitas” ni “nachitos” había en su cartera (Dieguitos ahora). El aparatito del agente es tan ilegal como los retenes, esa es la verdad que todo mundo debe conocer.No paran las historias terribles en ese submundo. Ahora sabemos que son varios los agentes que usan ese petate del muerto sólo para morder, el “alcoholímetro”. ¡Aguas!.***Defensores (¿?) del titular de la Comisión de Vivienda en el estado (Coesvi), Carlos Borruel, aseguran que su junior, Carlos Borruel Macías, puede comprar un Audi de tres millones de pesos y hasta más (fotos publicadas ayer en la versión digital de La Columna).Presumiblemente el muchacho estuvo dedicado un tiempo a recuperar cartera telefónica de clientes para Telcel. La empresa habría sido boyante aunque muy poca gente conoció de su existencia en Chihuahua o “en su base”, en Torreón.Además, agregan, también fue montada toda una estructura de promoción de candidaturas hacia el interior del PAN que debió dejar a los Borruel muy buenos dividendos. En realidad se trata de vender bien desmenuzadito el padrón del partido a los aspirantes a candidatos a cualquier cargo, tema que no es nuevo; hace muchos años lo pirateó el exdirigente estatal del blanquiazul, Jorge Manzanera, a los célebres mapaches tricolores Reyes Castro.Total que con esos ingresos, más “los buenos salarios que el señor Borruel ha tenido en sus distintos cargos, puede tener para un carro de ese tipo o hasta varios”, dijo uno de sus seguidores ayer ante el redactor de esta columna.***Ese tema de los padrones electorales vendidos es recurrente. No olvidemos los escandalazos que ha enfrentado el Registro Federal de Electores por entregar el padrón a gobiernos y seguramente a empresas extranjeras.En el PAN repentinamente todo mundo se volvió experto en ingeniería electoral. Aparte de los Manzanera, tenemos el caso reciente de la regidora de la ciudad de Chihuahua, Liliana Murillo, cuyos operadores concedieron el padrón azul de la ciudad de Chihuahua (y seguro también el estatal) al régimen duartista desde que César Duarte Jáquez era candidato. Feliz Joel Sandoval, el especialista en la materia del duartismo.Murillo se coló al DIF estatal en el régimen del “nuevo amanecer”. Duró poco. Fue sacada de ahí y retomó su cargo de regidora en el ayuntamiento presidido por la también panista María Eugenia Campos.***Tenemos otro dato sobre la alcaldesa chihuahuita. Nos aseguran que será ella quien protagonice el evento social del año. ¿De qué se trata?. Aparentemente de boda.La presidenta municipal estaría uniéndose en matrimonio a un exjefe policiaco del que no tenemos todavía identidad. Sólo nos han dicho que ha convertido en supernegocio la información que ha obtenido como integrante del “Sistema Nacional de Seguridad Pública”. “Asesorías” por todas partes del país. “Mapas” de las mafias criminales por toda la república, en realidad.La concentración de Maru por ahora podría estar centrada en la búsqueda de la reelección pero también en los preparativos para ese evento social; antes o después de la jornada electoral, pero este año.***Los chismes, comadreos, intrigas y patadas bajo la mesa entre líderes juarenses de Morena ha impedido que avance la designación de candidatos a diputados y a presidente(a) municipal. Es (o fue?) una odisea de enredos que no ha terminado la elección de su fórmula de abanderados al Senado. Beatriz Caraveo, en primer lugar; Cruz Pérez Cuéllar en segundo. No definitiva doña Beatriz.Las desavenencias entre los Morenos fronterizos, sobre todo con su dirigencia estatal, fueron motivo para que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya cambiado su próxima visita al estado. Estuvo agendada para el 15 de enero en Ciudad Juárez, la dejaron el mismo día pero modificaron rumbo hacia Chihuahua.Acá no se ponen de acuerdo ni a quién encuestar entre los posibles a la alcaldía. Hubo el extremo de quienes se opusieron a que avanzaran los acuerdos hacia ese objetivo con Joaquín Cosío “El Cochiloco”, cuyo solo apodo artístico espantó a los independientes pero también “a los de siempre”.Ahora están en la lista el hermano de Cruz, Alejandro Pérez Cuéllar; el exdiputado priista Antonio Andreu, el exalcalde tricolor Javier González Mocken, el exjefe policiaco en régimen panista, Héctor Mejía; el diputado Pedro Torres y la expanista de larga escuela en el blanquiazul, Clara Torres.Todos están anotados, pero no sabemos cuáles de ellos aceptaron ya o están en el respectivo proceso de aceptación para que su nombre sea sondeado, y por supuesto, de ser palomeados, admitir portar la bandera de Morena hacia la alcaldía, junto con “El Peje” por la Presidencia de la República.No avanzan los acuerdos ni siquiera en eso.***El exdirigente estatal del PAN y ahora director de Limpia del municipio de Chihuahua, Mario Vázquez Robles, ha defendido hasta con frenetismo su distancia de Hugo Schultz Alcaraz, el expresidente municipal de Chínipas y actual funcionario menor en la administración estatal.Schultz, junto con el actual vocero del PAN en el estado, Alfredo Piñera Guevara, acosaron y grabaron conversaciones con la periodista Miroslava, asesinada por la “narcopolítica” el 23 de marzo pasado. Los audios fueron entregados al crimen organizado.La Fiscalía General del Estado, el propio gobernador Javier Corral, y la dirigencia estatal panista han pretendido deslindar a Schultz y a Piñera de esos hechos pero tarde que temprano deberán aclarar por qué razón acosaron y grabaron a Miroslava, a quién entregaron los audios y a cambio de qué.Desde que empezó a conocerse la existencia de los audios y la identificación de las voces, también se habló del expresidente del PAN, Mario Vázquez, pero éste salió por la puerta de un lado y recordó que en las fechas aproximadas de las grabaciones ya no estaba al frente del partido, sino el actual secretario particular del gobernador, José Luévano Rodríguez.Posiblemente eso sea cierto. Se aclararía si transparentaran el negro expediente. De lo que no hay duda es que Schultz es más que cercano a Vázquez, tanto que lo convirtió en candidato a la alcaldía precisamente de Chínipas en el 2013.Vázquez llegó a la presidencia del PAN en el 2011 tras derrotar a dos personajes hoy más famosos, el nuevo administrador del Congreso, Jorge Issa; y al exalcalde de Parral, hoy duartista, Miguel Jurado Contreras. Fue reelecto en mayo del 2014.Así que si alguien conoce vida, obra y hasta complicidades de Schultz, y por supuesto lo promovió como alcalde del período 2013-2016, fue Mario Vázquez Robles.