Ciudad de México.– "Padezco eyaculación prematura". Así le dijo el angustiado señor a la atractiva médica. Ella se inclinó para hacer la anotación en su expediente, y al hacerlo dejó ver las opulencias de su ubérrimo tetamen. Inquirió la doctora: "¿En qué momento de la relación termina usted?". Respondió con voz feble el desdichado: "Ya". Le digo a don Abundio el del Potrero: "¡Cómo pasa el tiempo!". "No, licenciado -me corrige ese filósofo natural-. El tiempo siempre está. Nosotros somos los que pasamos". Mi tío Felipe -nunca he podido determinar si era un gran sabio o un grandísimo cínico- decía que el amor hace que el tiempo vuele, y el tiempo hace que vuele el amor. A lo que voy es a recordar que el primer día de enero de 1973 cayó en Saltillo una hermosísima nevada. Todos los periódicos que entonces había en mi ciudad -los dos- dijeron que la Alameda se había vestido de novia. Ese día el ingeniero Luis Horacio Salinas Aguilera rindió protesta como Presidente Municipal de Saltillo. Mi inolvidable amigo Salvador Flores Guerrero comentó que el nuevo alcalde tenía seguramente influencias allá arriba, pues consiguió que nevara en esa fecha, con lo cual su toma de posesión se efectuó en un marco de belleza. El ingeniero Salinas ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido mi ciudad. Se rodeó de excelentes colaboradores, entre los cuales estuvieron otros dos amigos muy queridos: el arquitecto Alfonso Gómez Lara, que realizó con el alcalde una labor de construcción de viviendas de interés social sin precedente en el país, y el licenciado Onésimo Flores Rodríguez, quien llevó a cabo una intensa obra cultural que todavía se recuerda. Pues bien: el ingeniero Salinas Aguilera tuvo el primero de enero de este año una satisfacción que debe haberlo emocionado profundamente: asistió a la toma de posesión de Manolo Jiménez Salinas, nieto suyo, como Presidente Municipal de Saltillo. Manolo es joven, jovencísimo, pero ha mostrado ya cualidades de buen político que lo llevaron a ganar arrolladoramente la elección. En el acto en que rindió protesta dio a conocer su programa de trabajo y convocó a todos los saltillenses, sin distinción de partidos, dijo, a participar en la tarea de hacer de Saltillo una ciudad mejor. A la ceremonia de toma de posesión asistió el Gobernador Riquelme, a quien el público aplaudió de pie cuando anunció la realización por su gobierno de obras de beneficio para la ciudad y el municipio, que estuvieron olvidados por la anterior administración estatal. Yo, presente en la ocasión en mi carácter de Cronista de la Ciudad, sentí igualmente el impulso de ponerme en pie y aplaudir -con ambas manos, para mayor efecto- el ofrecimiento que hizo el Gobernador de propiciar en Saltillo actividades culturales tendientes a dar nuevo brillo a su antiguo título de "La Atenas del Norte". Recibí una alegría adicional: la de ver en el foro a Jaime Bueno Zertuche representando al Congreso del Estado. Hijo de un muy apreciado ex alumno mío, lo conozco desde niño. Obtuvo las máximas calificaciones en todas las escuelas donde cursó estudios, y posee una calidad humana excepcional. Así pues, Miguel Riquelme ha iniciado con buenos augurios una nueva era en la vida de mi estado, y Manolo Jiménez da principio a un nuevo capítulo en la vida de mi ciudad. Atrás queda el pasado. El futuro para Coahuila y para Saltillo se mira promisorio. Que todo sea para bien... El encargado del censo le preguntó al señor: "¿Cuál es su nombre?". Respondió él: "Juajuajuán Pepepérez". "Extraño nombre" -comentó el visitante. Respondió el entrevistado: "En realidad me iba a llamar Juan Pérez, pero mi papá era tartamudo y el oficial del Registro Civil era un hijo de la tiznada". FIN.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.