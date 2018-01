Junior de funcionario con Audi de tres millones

Es excéntrico por naturaleza. Cada que puede aparece ante los reflectores del morbo público, ya en sonadas polémicas familiares y callejeras, portando armas, alardeando de vacaciones en lugares de dispendio, fanfarroneando con carros de millones y hasta detenido en Puebla con un vehículo robado. Es tipo Romero Deschamps a nivel chihuahuense.Ahora Carlos Borruel Macías apareció en redes sociales probando su nueva adquisición en el autódromo Francisco Villa, de la ciudad de Chihuahua, un modelo Audi R8, que la empresa automotriz tiene colocados con precios de entre dos millones 600 mil y tres millones 029 mil pesos. El R8 V10 coupé tronic, el R8 Spyder y R8 V10 Coupé plus.Subió las fotos el junior a Instagram en diciembre. Varios comentarios de sus amigos festejando la adquisición del vehículo de lujo fueron respondidos con “a las órdenes mi hermano”, “a la orden...”, o “a la orden siempre”...Borruel Macías es hijo de la burocracia. Su padre, Carlos Borruel Baquera, es actualmente titular de la Comisión de Suelo y Vivienda del Gobierno estatal con el gobernador Javier Corral Jurado como jefe. Su sueldo no rebasa los 70 mil pesos mensuales. No se dedicó antes a la venta de carros usados ni menos a la ganadería.En el 2010 fue candidato a gobernador por el PAN. Los financiadores de la campaña electoral se quejaron de haber “perdido” con él 50 millones de pesos. Antes fue presidente municipal de Chihuahua; antes, diputado local. Inició su carrera política como regidor.En resumen, no puede haber más ingresos sustanciales que los obtenidos en sueldo por el servicio público pero su transformación económica es contundente. Pasó de residir en un barrio modesto a un complejo en el sector más exclusivo de la ciudad; de carritos austeros a vehículos de superlujo.***Cuando de austeridad en el gobierno se trata escapa por la puerta trasera la justicia y la igualdad para su aplicación.Ayer mencionamos que los órganos autónomos estatales sufrieron un recortón en sus presupuestos 2018 por parte del Congreso del Estado, el que los aprobó, aunque es sabido que la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo es quien mete la podadora más por las malas que por las buenas.Al adorno de lujo en que ha sido convertido el Instituto Estatal Electoral (IEE) le redujeron 80 milloncitos de pesos. Sus consejeras y consejeros aplicaron de inmediato nuevas tablas salariales para el personal del organismo.Lo hicieron de una forma hasta grosera por voraz. A los presidentes de las asambleas municipales de las ciudades grandes y medias, Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc... les dejaron entre 25 y 44 mil pesos de sueldo mensuales. A los chicos hasta 20 mil. A los consejeros electorales y funcionarios administrativos, desde cuatro mil (a un intendente) hasta ocho y 14 mil pesos.Los intendentes del Instituto Estatal quedaron entre nueve y once mil pesos mensuales. ¡Qué bien!, aunque sea más del doble sobre los municipales. Pero tenemos al consejero presidente con 140 mil pesos mensuales (creemos que unos 20 menos que el gobernador del estado) y los consejeros y consejeras la friolera de 97 mil mensuales más múltiples privilegios.Todos los sueldos en ese nivel fueron debidamente resguardados; desde el personal especializado con 20 mil pesos mensuales, la jefatura de departamento con 35 mil , la dirección estatal con 50 mil, la dirección ejecutiva con 71 mil hasta la secretaría ejecutiva con 84 mil.Atrás, como se dice en la guerra, ni para agarrar vuelo. El Instituto Electoral (y también el Tribunal) ya no tienen razón de existir porque prácticamente todas sus atribuciones fueron absorbidas por organismos federales en la materia. Además de la injusticia del Estatal respecto de los municipales, es al final del día dinero público desperdiciado. Rondan los 500 millones de pesos.***El nuevo amanecer detectó en Ciudad Juárez una estrategia de corte cuantitativo y “psicológico” que fue echada a caminar en la ciudad de Chihuahua para descarrilar a la empresaria y funcionaria estatal, Alejandra de la Vega, como candidata a la Alcaldía juarense del nuevo amanecer, particularmente delfina del gobernador, Javier Corral Jurado.Nadie alcanza en los sondeos para la reelección al independiente alcalde, Armando Cabada Alvídrez, dicen los voceadores de esa causa fronteriza en la capital del estado. Los grandes negocios de ella y de su marido en esta frontera no deben ser puestos en riesgo por una aventura electoral, aconsejan con una pizca de consideración hacia los bienes de De la Vega-Foster.Recomiendan, en todo caso, que la dueña del FC Bravos, reciba de su padrino el gobernador una diputación federal de las que no requieren los 10 kilómetros de la liberación por tierra buscando sufragios entre las secciones territoriales. Es muy cansado y arriesgado, repiten.Es ardid muy masticado que la estricta escuela de Maquiavelo no otorgaría ni un dos de calificación, menos frente a un personaje que cabe como pieza última de un rompecabezas en aquellos diálogos “infernales” entre Montesquieu y el florentino. Antes de Maquiavelo ya existía el maquiavelismo. Corral, entonces, no hubiera requerido leer a El Príncipe para detectar la estrategia independiente. Y si va con Alejandra marchando hacia la Alcaldía es porque no la dejará colgada de la brocha como a Vicky Caraveo en el 2016.A ver qué análisis surge de la otra contrincante de alto riesgo para Malecón y Francisco Villa, Adriana Fuentes. Ella únicamente le teme a la traición de un poderoso equipo de su propio partido que jugaría en favor de los intereses de Corral, el del exgobernador, José Reyes Baeza.***Varios decenas de miles de pesos en sueldos andan correteando en persona y por teléfono al jefe del gabinete del Gobierno estatal, Gustavo Madero, pero han enfrentado mil dificultades. No lo hallan ni en su oficina de Palacio de Gobierno, ni en sus empresas particulares, ni en su chamba principal, en su cargo como operador electoral 2018 de la dirigencia nacional del PAN.Se trata de que varios funcionarios persiguen a Madero porque buscan información para la presentación del primer informe del gobernador, Javier Corral, ante el Congreso del Estado.Es hasta el primero de marzo con el inicio del período ordinario de sesiones de la Legislatura estatal pero Corral ha pedido recolectar toda la información para tenerla lista desde finales de enero. Los encargados de reunir los datos y sistematizarlos pueden recurrir a las diversas secretarías directamente pero han recibido indicaciones de que vayan con Madero.En octubre pasado el gobernador presentó ante los chihuahuenses un “balance” de su primer año al frente del Poder Ejecutivo, pero el primer año legislativo arranca en marzo con el inicio del período ordinario de sesiones en el Congreso estado y es ahí donde el gobernador debe presentar de manera legal su primer informe.La verdad es que los buscadores de información sólo pierden tiempo y dinero público. El gobernador hablará de las 10 ó 15 órdenes de aprehensión contra César Duarte; de los 15 recluidos por presunta corrupción, de los planes de austeridad inconclusos y de la opción preferencial por los pobres de su administración. Nada nuevo bajo el nuevo amanecer.***Tenemos al menos curiosidad por saber cómo escapará el secretario de Hacienda del Gobierno estatal, Arturo Fuentes Vélez, del atolladero en el que fue metido por los testigos protegidos de la administración anterior para refinanciar la famosa deuda de 20 mil 400 millones de pesos que padece el estado con varios bancos y cuya subasta fue aplazada para la primer semana de enero 2018.Es una tema que debiera tener sin dormir a Fuentes Vélez y a su patrón Corral, pero se les resbala. Es muchísimo dinero de los chihuahuenses que ha sido pésimamente manejado desde hace varios sexenio hasta ahora.Es indudable que tenemos a varios “Bernies” Madoff gozando de impunidad, incluidos los acumulados muy pronto con el corralismo. Huele a nueva estafa esa aplazada nueva operación.