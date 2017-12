La inseguridad golpea al partido oficial

Lamentable es cualquier asesinato, pero cuando se trata de exhibir en la vía pública el cuerpo de una víctima de la lucha entre bandas del crimen organizado, la situación alcanza otro nivel.Un cuerpo colgado en un puente de la entrada de la ciudad genera entre la sociedad miedo, incertidumbre, desesperanza. En Juárez rememora las peores épocas.Lamentable es también que esas preocupaciones no sean compartidas por la alta jerarquía gubernamental. Los titulares y responsables de las áreas de seguridad simplemente siguieron sus vacaciones, porque ni modo de interrumpir lo que consideran su merecidísimo descanso para cumplir con lo que juraron por decisión propia proteger.En la ciudad de Chihuahua fue asesinado el marido de una alta funcionaria estatal. La autoridad municipal, por cierto de origen panista y muy cercana a la esposa de la víctima, prácticamente ha descuidado por completo la seguridad, el orden y hasta la imagen de la capital del estado.Los robos y asaltos se suceden a cada momento, la otrora ciudad afamada por limpia pasa por sus peores días en materia de recolección de basura y cuidado de sus banquetas y calles, mientras la alcaldesa, Maru Campus, solo piensa en la reelección y en cómo incrementar sus votos del año pasado para pelear la gubernatura en el 2021. Contrasta ese objetivo con la falta de mantenimiento al municipio, pero va por ese camino.***Curiosos los tiempos que se viven en Chihuahua donde, en vísperas de año electoral, los órganos autónomos del estado sufrieron recortes en su presupuesto a ejercer en 2018.Tres de los pilares máximos de la protección y ejercicio de derechos fundamentales vieron cómo desde el Poder Legislativo les rebajaron casi 90 millones de pesos para destinarlos a instituciones del Ejecutivo.A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública -cuya autonomía presupuestaria les dota en teoría de suficiente margen para actuar de forma independiente a otros poderes-, les pusieron la espada de Damocles.El más castigado, por mucho, fue el IEE, con 72 millones menos para ejercer en año electoral. Sirva tal vez el diseño del presupuesto, realizado desde Palacio de Gobierno, para recordar a los órganos autónomos que quien paga, manda.Para la ciudadanía resulta aquello un sombrío panorama, como si no fuera suficiente con tener frente a esos órganos a funcionarios timoratos y disminuidos que permanecen en silencio ante embates y ataques precisamente contra lo que deberían defender, ahora ni siquiera cuentan con el dinero requerido para el desarrollo de sus labores. Pero mañana hablaremos de cómo cuidan esos timoratos su interés.***También pasaron tijera los legisladores en casa propia con una reducción de 56 millones a los recursos inicialmente contemplados para el año que inicia.Aunque no fue el Congreso el que propiamente sufrirá el ajuste, pues el grueso de la rebajita le tocó a la Auditoría Superior del Estado con 42 millones 823 mil pesos menos de lo requerido. De nuevo, un organismo fundamental para la vida democrática y la rendición de cuentas el que se vio castigado por los diputados.El recorte que sabe a sanción se deba tal vez a que Armando Valenzuela Beltrán, flamante encargado de despacho de la ASE, no quedó bien con tirios ni troyanos en la revisión de las cuentas públicas de 2016.Para los panistas, que son los que lo mantienen al frente de la ASE, los informes de auditoría no fueron suficientemente duros en señalar el acusado latrocinio de la administración pasada.Para los priistas, Valenzuela se pasó en las acusaciones contra algunos entes manejados por sus correligionarios, como el caso del Fideicomiso del Plan de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez, donde la ASE repitió algunas de las observaciones realizadas en años previos.En el fondo del asunto está la intención de que antes de que termine el invierno será nombrado un nuevo auditor. Aunque la apuesta completa es la de sustituir a buena parte del equipo de auditores, cuyas lealtades están todavía con el exgobernador César Duarte.***Se trate tal vez de la más feliz de las coincidencias o de designios celestiales, los mal pensados y de retorcido colmillo verán una mano que mece la grilla detrás de las dos semanas de pseudo hitazos que lleva Javier Corral.Son dos los asuntos que han movido reflectores nacionales e internacionales a Chihuahua, en particular al gobernador Corral, que se ha tomado el papel de paladín de la justicia y la lucha anticorrupción.Primero, la captura del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, y la develación de la trama del desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos para las campañas electorales del tricolor. Después, la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa "El Larry", presuntamente involucrado en el asesinato de la periodista Miroslava Breach.Alejandra Barrales, Ricardo Anaya, Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez Icaza, Agustín Basave y Fernando Belaunzarán, entre otros, han sido algunos de los invitados con los que el nuevo amanecer festeja los sucesos.No es lo variopinto de estos personajes lo que hace a más de uno levantar la ceja, no. Son los departamentos en Miami, el enriquecimiento familiar que coincide con la vida pública, el cobijo de políticos ahora presos, el abandono de los ideales por un puesto político o hasta las recientísimas fotos con el padrino de Gutiérrez -y de la mitad de los políticos del país-, Manlio Fabio Beltrones, lo que causa extrañeza entre los observadores.Habrá que guardar en la memoria (mental y electrónica) las fotos para recordar a Corral con quién gasta sus mejores momentos, los únicos, que ha podido presumir desde que hace más de un año tomó las riendas del Estado.***Independiente, sostiene la Real Academia Española, es el que sostiene sus opiniones sin permitir intervención ajena.Aspirante a independiente, nos dice la realidad, es aquel que se ajusta a lo que alguien con dinero y poder decide.Así se entiende que una exfuncionaria de administración priista, un expanista, un periodista, un par de empresarios de la construcción, un activista que no encontró cobijo en un partido político y una defensora de derechos humanos hayan hecho la lista para contender por la vía independiente por las diputaciones de los 9 distritos locales de Ciudad Juárez.Válido por supuesto, que cualquier ciudadano aspire a un puesto de elección popular sin que tenga que competir bajo las siglas de un partido, con los compromisos políticos y de cualquier otro tipo que aquello requiere.Lo que llama la atención en el caso es que se trate de ciudadanos que van con la consigna de defender el proyecto de una persona, en este caso, de Armando Cabada. Cala también que detrás de estos independientes estén los más experimentados políticos antes afiliados a partidos operando las más tradicionales maquinarias electorales que por años han hecho triunfar a candidatos de todas las siglas.***Olvídese de mejoras sustanciales del transporte público, atención a los problemas de las casas deshabitadas, dispersión urbana, inundaciones, falta de pavimento o cualquiera de los múltiples que requiera esta frontera.Para este 2018, el Gobierno del Estado ha ubicado como prioritarios dos proyectos de obra pública: la remodelación del Mercado Juárez para hacerlo lo más parecido posible a un corredor gastronómico de la zona Roma-Condesa de la Ciudad de México y la restauración del Cine Victoria para convertirlo en el recinto teatral más importante de la ciudad, con bar y restaurante en la planta alta.Ambos proyectos cuentan ya con sendos avances a la espera de que, en el primer caso, se resuelva la situación jurídica y en el segundo, se autoricen y autoricen los fondos privados, estatales y municipales para iniciar la construcción.Así que a ahorrar para disfrutar de la obra pública en la ciudad porque gratis, según los proyectos, no va a ser.***Que nada de lo anterior, estimado lector, lo aleje de la tenacidad para todos los días disfrutar de una vida feliz y plena, que es nuestro mayor deseo.¡Feliz Año Nuevo!