Contradicciones sobre distintos temas

El tema de las drogas cada día se vuelve más complejo y contradictorio. Todas las esferas de gobierno lo abordan cotidianamente, pero en los hechos es poco lo que hacen.Son demasiadas las contradicciones en un tema tan serio, complicado y con alcances que sobrepasan la esfera nacional. Es sumamente paradójico este tema. Mientras que en México todos los días se libra una intensa batalla en muchos frentes en contra del crimen organizado, otro estado de la Unión Americana, permitirá legalmente el consumo de la mariguana con fines recreativos. En teoría y en los discursos las autoridades norteamericanas dicen ayudar a México en su lucha contra las drogas pero en los hechos se demuestra todo lo contrario.La operación Rápido y Furioso es una muestra de ello. Una operación que fue conducida por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) durante varios años y que permitió el trasiego ilegal de más de dos mil armas de los Estados Unidos hacia México supuestamente supervisado entre 2006 y el 2011.Esto era parte de un operativo en contra de una de las organizaciones criminales. Sin embargo investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos han arrojado que la mayoría de las armas fueron a parar a manos del crimen organizado recrudeciendo la absurda guerra emprendida en contra de ellos por la administración del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.Y no se debe de olvidar que la contradictoria guerra de Calderón dejó más de 100 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos por todo el país. No únicamente el propio presidente Calderón, sino también varios legisladores mexicanos de distintos partidos, no repararon en dejar bien claro en sus discursos las grandes contradicciones del caso. En pocas palabras se le hizo ver a la contraparte norteamericana, que mientras que ellos ponían las armas y el dinero, a México le tocaba poner los muertos.Una Casa blanca y un capitolio que también han mostrado políticas contradictorias en materia de drogas. Ya que por un lado por muchos años trataron de imponer, y lo consiguieron con éxito, una certificación a distintos países en materia de combate al narcotráfico.Varias naciones tuvieron que enviar personal a capacitarse en combate al narcotráfico en agencias norteamericanas como parte de un estricto programa global impuesto por los Estados Unidos. La continuidad en apoyos económicos para muchos países latinoamericanos, entre ellos Colombia, México y Bolivia, dependía en muchos casos de la aprobación en el proceso de certificación a los que eran anualmente sometidos. Contradictoriamente, en su propio territorio era muy poco lo que las autoridades y legisladores hacían y hacen para disminuir los altos índices de consumo entre una población cada día más demandante de estupefacientes procedentes de México y Latinoamérica. Al exterior se aplica mano dura mientras que al interior la ley se aplica de manera muy laxa. Y como esos casos hay muchos.Por lo pronto, el primero de enero del 2018, el estado de California, se sumara a otros estados que ya han legalizado el uso recreativo del cannabis tal como ocurrió recientemente en los estados de Colorado y Nevada. Mientras que en este país se sigue criminalizando su uso e insistiendo en darle un tratamiento delincuencial, en otros países empiezan a abordarlo como un tema de salud pública.Contradictorio es también que en México se inviertan año con año cantidades enormes en el combate a la criminalidad, y sea muy poco lo invertido en prevención sobre el uso de las drogas entre los adolescentes. Brillan por su ausencia programas y campañas enfocadas a inhibir el uso entre el sector más vulnerable y que representa el mercado de mayor crecimiento. Es incongruente que se vayan a destinar más de 60 millones de spots en el proceso electoral que ya inició y que en este momento no exista ninguna campaña promovida por alguna autoridad donde se trate el tema de la prevención sobre el uso de estupefacientes.En cuanto a los centros de rehabilitación que existen en el estado de Chihuahua y concretamente en ciudad Juárez, salvo contadas y honrosas excepciones, son un fracaso. Estos lugares en donde se debería de rehabilitar jóvenes que son víctimas de las adicciones, solo sirven para que los políticos se tomen la foto en las inauguraciones, para después convertirse en elefantes blancos. La mayor parte de los centros de rehabilitación se encuentran sin presupuesto, carentes de verdaderos programas que ayuden a la población en el tema de adicciones. No se ve tampoco voluntad gubernamental para que los pocos centros de rehabilitación que se mantienen abiertos puedan subsistir. Sin la atención y el compromiso de las autoridades y también sin el apoyo e interés de la sociedad, difícilmente se puede lograr una labor efectiva.Y es en el tema de los recursos económicos donde surgen más contrastes. Resulta paradójico que mientras que para las autoridades electorales y para los partidos políticos habrá grandes y abultados presupuestos destinados a la organización de las elecciones y a financiar las campañas políticas, para la prevención y para centros de rehabilitación nunca hay recursos suficientes. Desde su creación en 1990, el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, no ha dejado de aumentar año con año su presupuesto haya elecciones o no. Desafortunadamente no se puede decir lo mismo de los presupuestos dedicados a difundir campañas entre los jóvenes mexicanos sobre el uso de drogas.También es incongruente que se dote de grandes presupuestos a los partidos, para supuestamente blindar las elecciones de dinero y recursos que pudieran provenir del crimen organizado. En los hechos se tiene que reconocer que desde hace mucho las campañas se han venido financiando con dinero del narcotráfico.Abundan en los archivos periodísticos connotados casos de políticos y autoridades a quienes se les vincula con miembros del crimen organizado. Un claro ejemplo son los lamentables sucesos ocurridos en el estado de Guerrero, donde hasta esta fecha se desconoce el paradero de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y donde se presume el involucramiento de autoridades de los tres niveles de gobierno.El hecho de que en ese impactante suceso estén involucrados funcionarios federales, y que las autoridades municipales se encuentren procesadas, y el entonces gobernador guerrerense, Ángel Aguirre, haya sido removido, revela el nivel de penetración que ha sufrido el estado mexicano por parte del crimen organizado.El estado de Chihuahua no es la excepción en esto de las contradicciones, ya que el rumbo que han tomado las investigaciones respecto del asesinato de la periodista Miroslava Breach y sobre el presunto involucramiento de funcionarios, políticos y partidos es otra desafortunada muestra más de los preocupantes niveles que ha alcanzado esta situación.Mientras que las autoridades se empeñan en hablar mucho del estado de derecho que impera en el estado y de la aplicación de la justicia, los hechos hablan por sí solos. No es más que otro eslabón en la cadena de contradicciones sobre el mismo tema.