Vamos a Papajichi, un ejido que se encuentra en el Municipio de Guachochi. Nuestro guía es Alejandro Hernández Cruz, director de Asuntos Indígenas en el gobierno municipal.Alejandro es rarámuri y fue gobernador durante 16 años en Papajichi; en este ejido hay 10 rancherías dispersas por el bosque, ahí viven aproximadamente 300 personas, la mayoría rarámuri.A diferencia de los más jóvenes, a Alejandro le gusta vivir del modo tradicional, inclusive en su vestimenta; ahora, es el titular de una instancia de mediación para los problemas de las comunidades indígenas, por lo que todos los días viaja de Guachochi a Papajichi, la distancia es por lo menos de una hora en camión; está cerca, si consideramos que quienes vienen de comunidades lejanas (donde únicamente pueden trasladarse a pie) tardan hasta 10 horas en llegar a Guachochi.En el kilómetro 12 de la carretera Norogachi-Nonoava está la entrada para el pueblo de Papajichi. Ahí comienza la aventura. Bajando la cordillera se alcanzan a ver algunas casas y al fondo una Misión. Alejandro nos dice con orgullo que esa construcción tiene al menos tres siglos -según lo que ha investigado-.En la Alta Sierra Tarahumara, los primeros conquistadores usaron la lógica europea para fundar los pueblos coloniales como Papajichi, donde seguramente los mismos lugareños construyeron la Misión para congregar a los nuevos creyentes, por eso la consideran suya. Y lo es.La iglesia de Papajichi data del siglo XVIII. Según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el pueblo fue fundado en 1725 por misioneros jesuitas, este dato coincide con la presencia de los padres Joseph Neumann y Hermann Glandorff en la zona, ambos misioneros jesuitas de origen germánico que seguramente recorrieron estos caminos y quizá fundaron este pueblo (hasta ahora esto último es una conjetura histórica).Como en otras iglesias, el patio está cercado por una pequeña barda de piedras, la entrada principal tiene un arco y encima una cruz, a un lado está la antigua campana en desuso que ha pagado la factura del tiempo.En medio del patio hay una cruz de madera, sin arabescos, sin adornos, sin colores. Es simplemente una cruz de madera de un metro y medio que fue clavada en la tierra rarámuri.La iglesia tiene una arquitectura parecida a la Misión de Guadalupe de Ciudad Juárez; cuenta con paredes de casi un metro de ancho y la altura de cinco metros aproximadamente. Dos puertas de madera vieja se mantienen cerradas con un alambre.Por adentro se puede observar que el techo está cubierto con troncos de madera; el nicho está al fondo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. En la parte alta, frente al nicho, hay un espacio para el coro de la iglesia con una escalera de madera improvisada y en pésimo estado, si alguien desea subir está en riesgo de irse hasta el cielo.El piso es de tierra, en las paredes hay una franja de pinturas de color café con adornos rarámuri, no hay ni una banca por lo que es posible concluir que las misas se celebran de pie. La iglesia huele al fresco de la historia.A un costado de la iglesia, por la parte de afuera, hay un cuarto donde antes se hospedaba un sacerdote, aunque está cerrado se alcanza a ver el piso de tierra y una chimenea redonda que tiene décadas sin usarse, seguramente el sacerdote que venía aquí cumplía con los votos de pobreza. Y desde hace mucho vienen a Papajichi, pero ya no se quedan.Contiguo hay un salón que se usa para el baile en las fiestas tradicionales, el piso también de tierra y las chimeneas delatan el origen de la palabra cultura: los pies rarámuri en la tierra echaron raíces profundas al lado de la iglesia.Durante la gestión de Alejandro, la iglesia fue pintada de blanco, antes –nos dice- consultó a los arquitectos del INAH para preservar el patrimonio histórico.Enfrente de la iglesia hay un riachuelo y enfrente hay un cuarto que pertenece al comisario ejidal, la autoridad chabochi, quien actualmente no vive en ese lugar, pero sí vive en otra parte del ejido Papajichi.Después está la escuela primaria que, además de un salón viejo en desuso, tiene una construcción nueva; lo mismo que la preprimaria que se encuentra junto a un pequeño centro de salud; también hay un taller para hacer piñatas y un taller de costura, todos construidos especialmente para la comunidad de mujeres rarámuri.A espaldas de la vieja escuela hay un terreno que bien podría considerarse el espacio público. Recargadas en esa pared hay unas tablas que están colocadas en forma de un banco, ahí se sientan las autoridades rarámuri para dirigen las reuniones comunitarias.La periodicidad de estas reuniones varía de acuerdo a las necesidades, regularmente convocan cuando hay alguna información importante sobre apoyos del gobierno; ahí se explican los requisitos y el procedimiento. Otras veces se reúnen para organizar las fiestas, regularmente en las fechas del calendario religioso; y ocasionalmente se reúnen para debatir sobre alguna problemática específica.En Papajichi, las reuniones siguen un ritual tradicional, hay tres gobernadores y un capitán que ayuda a poner orden; esta estructura es diferente en cada comunidad. Cada vez son menos los que siguen la tradición de las reuniones y menos aún los que respetan los consejos de los viejos.Alejandro recuerda que hace muchos años todavía se usaban los azotes para castigar a quienes se portaban mal, nos muestra un par de palos enclavados en la tierra casi enfrente del lugar donde se sientan los gobernadores; en la parte superior de cada palo hay dos puntas, según Alejandro ahí se amarraba de las manos a los infractores para después aplicarles el castigo.La sanción eran 3 azotes con un chicote para los hombres y 4 para las mujeres. Pero eso ya no se puede por los derechos humanos -nos dice Alejandro-, la razón de que sean más chicotazos para las mujeres es porque tienen 4 almas y los hombres sólo 3; aunque hay otra versión, según algunos, la diferencia en los azotes es porque la mujer puede procrear y es más resistente, además de que vale más que el hombre. Un reconocimiento poco halagador.Al fondo del terreno hay una construcción con dos cuartos sin pintar, las paredes parecen de un adobe más ancho de lo normal y el techo de dos aguas es de lamina, hay una puerta de madera en cada cuarto. Ahí es la cárcel. El lugar, según nos dice Alejandro, debe estar completamente oscuro, por lo que no tiene ninguna ventana, ahí dejan unas horas o hasta días a los que se portan mal para que reflexionen lo que hicieron mal, por ejemplo los que provocan escándalos intoxicados por el alcohol.Bajar a este pueblo es como entrar en un libro de antropología y vivir la tradición rarámuri durante la Colonia. Es sorprendente encontrar un lugar que ha sobrevivido casi intacto. Papajichi es un baluarte de nuestra historia chihuahuense, entre esas montañas llenas de pinos se esconden las razones que explican el presente y revelan una ventana hacía al futuro para quien lo quiera ver.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.