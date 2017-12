Un año termina. Está por comenzar otro que llena de esperanzas y buenos deseos a todos los mexicanos; especialmente a los chihuahuenses que añoran que la paz y la tranquilidad retorne a nuestra tierra, tan golpeada últimamente por la violencia fratricida.Andrés Manuel López Obrador, uno de los precandidatos a la Presidencia de la República ha espetado un tímido discurso de amnistía y de pacto con las fuerzas del crimen organizado. Ambas alocuciones sólo tienen la esperanza de pacificar al país. Nadie sabe cómo hacerlo y las propuestas son variadas y muy debatidas.Desde la legalización del trasiego de las drogas hasta el combate frontal con un arcoiris de opciones intermedias. La legalización con su cauda infinita de viciosos, la amnistía general con muchas objeciones y peligros; y el pacto que reconoce que no se puede acabar con el narcotráfico y que lo mejor es controlarlo.Eso implica el peligro de un estado que borda los linderos de la ilegalidad que en un tiempo se intentó y que se les salió de las manos porque es muy riesgoso concesionar a estas sociedades malosas tanto poder. Al final se abusa y el derramamiento de sangre es más profuso. La experiencia reciente con el calderonismo fue muy mala. Todavía andan muchas piezas sueltas causando estragos.Desgraciadamente el tema de las drogas rebasa el poder real de muchos estados incluyendo al mexicano. Tal vez, debe resolverse en el centro de un consenso internacional que apunta a la legalización a juzgar por ese proceso que se encuentra muy avanzado en la mitad de los estados de la Unión Americana.Es urgente que este consenso se actualice y aterrice en la realidad porque no solo México sino muchos países están perdiendo muchas vidas. Tanto luto familiar ya resulta insoportable.Por lo pronto la esperanza de la gente está centrada en la pacificación de nuestra sociedad. Ese va a ser el tema predominante en el venidero año 2018, que se presenta ante nosotros con una cara de incertidumbre en lo económico, en lo político y en lo social. Por ahora tal parece que solo debemos aspirar y conformarnos con que la paz y la concordia imperen en el seno de nuestras familias y en lo más profundo de nuestros angustiados corazones. ¡Feliz Año Nuevo!De acuerdo a cierta información publicada por El Diario de Juárez, el equipo de candidatos independientes del alcalde, Armando Cabada Alvídrez, se sigue fortaleciendo de cara a las elecciones del próximo año. Esto sucede porque todo indica que el contador público Gustavo Méndez Aguayo se está postulando para competir por el puesto de síndico del Ayuntamiento la cual es una posición de primordial importancia.Méndez Aguayo es una personalidad muy respetada y querida en los corrillos judiciales y entre los profesionales contables de nuestra ciudad. Es considerado como una de las personas más capaces en su trabajo, además de gozar de un prestigio de honestidad a toda prueba que lo posiciona como un candidato idóneo para el cargo al que aspira.Con esta nueva candidatura el equipo del alcalde independiente se fortalece y consolida un macizo grupo de apoyo a las tareas de la alcaldía, pero insistimos, hacen falta más candidaturas independientes a las diputaciones de tal manera que ni una sola curul quede sin cubrir.Al respecto, el PRI se está preparando para postular candidatos fuertes a las diputaciones a fin de ganarle al gobernador Corral la mayoría en el Congreso. El PAN del gobernador Corral Jurado ni se diga, no quieren dejar ni un solo cabo suelto.Ambos partidos tradicionales quieren ganar de todas, todas, así es que la lucha por las diputaciones va a estar muy reñida, todos quieren todo y eso va a estar muy difícil.En la lucha por la alcaldía, Armando Cabada lleva la ventaja pero no sucede lo mismo en la competencia por las diputaciones donde la contienda será más encarnizada.De hecho, para muchos analistas políticos el gobernador Javier Corral se esfuerza en vano al tratar de imponer a su candidata a la alcaldía de ciudad Juárez, Alejandra de la Vega, a quien muchos consideran la priista más panista de la ciudad, favoreciéndola sobre otros precandidatos panistas de pura cepa como lo son Carlos Angulo y aún el señor, Pablo Cuarón, que pudieran levantarle significativamente la votación entre el electorado duro del PAN, aunque no ganaran la presidencia.Si el gobernador Corral Jurado fuera un poco más condescendiente o tuviera dotes de estadista, cancelaría esta guerra pírrica con el alcalde Armando Cabada y podría gobernar y trabajar más efectivamente por la ciudad fronteriza en unión con Cabada.Está haciendo falta un cabildero que con sus buenos oficios concilie la acción política de estos dos gobernantes. Ese cabildero existe, es incluso compadre de pila de ambos gobernantes, solo que no ha sido utilizado en toda la potencialidad que pudiera desplegar.Cada uno de ellos se está entronizando en un pedestal de barro que los coloca en un sitial de madonas inalcanzables cuando fuera tan sencillo ponerse de acuerdo y realizar ambos una más efectiva labor política y de gobierno en sus respectivos campos coordinándose y no enfrentándose.Al final este encono solo los va a desgastar un poco o un mucho más. Total, debemos de considerar que ambos bandos coinciden en una orientación política básica.Los dos son anti priístas y como bien dice el dicho: “el enemigo de mi enemigo es mi amigo.” No se entiende la razón por la que se han estado confrontando para regocijo de los priístas que están conscientes de que cualquiera que sea el desgaste de estas dos fuerzas políticas, ellos sacan ventaja. Gane quien gane y pierda quien pierda, ellos ganan. Es como si Rusia y la China comunista se enfrentaran, cualquiera de ellos que ganara o perdiera, los triunfadores serían los Estados Unidos.Entiéndanlo o no, a los independientes de Armando Cabada y a los panistas de Javier Corral los une un enemigo común: el PRI.Si los panistas tuvieron el estómago para realizar un pacto de unión con los del PRD, que sí son sus enemigos ideológicos, no veo el por qué no pudieran realizar un pacto regional con los Independientes de Cabada y ganar para el futuro todo el estado por mucho tiempo. Ambos bandos no tienen diferencias ideológicas de fondo, solo intereses económicos y políticos inmediatos. ¿Por qué no unirse para engullirse entre ambos todo el territorio de Chihuahua? Créanme que ustedes descansarían y la ciudadanía también. Javier Corral y Armando Cabada deben meditar sobre la idea de Benjamín Franklin que nos dijo: “Nunca ha habido una guerra buena ni una paz mala.”En este momento político tan especial por el que atraviesa Chihuahua están haciendo falta más los diplomáticos conciliadores que los estrategas de una guerra de agresión descarnada como la que estamos viviendo. “Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema?, siendo la vida tan maravillosa”.Ambos querían derrotar al PRI. Pues bien, el PRI ya está en la lona, ¿para qué lo dejan levantarse desgastándose ambos al mismo tiempo y entre sí? Si el PRI resucita en Chihuahua la venganza no va a respetar nada, ni familias, ni amigos, ni correligionarios y en el más puro estilo de Javier Corral Jurado, va a meter al bote a mucha gente. La carnicería no va a tener parangón en la historia del estado. Ni metiendo a la cárcel a César Duarte la igualarían. Los penales van a resultar insuficientes.Volviendo a la realidad hemos estado recibiendo muchas quejas en contra de las autoridades aduanales de Tornillo que mantienen atornillados todos los trámites de importación generando injustificadas demoras en las importaciones de automóviles de hasta tres días lo cual ocasiona grandes pérdidas a los usuarios.Bueno fuera que las jefaturas tomaran cartas en el asunto y pusieran un hasta aquí a estos señores que últimamente se han caracterizado por su flojera. Nadie puede trabajar con este tortuguismo que atenta contra la actividad económica productiva de ese sector de la población.Los señores muy orondos cierran las instalaciones a la una de la tarde cuando las mismas oficinas de Santa Teresa trabajan de corrido hasta las ocho de la noche. Ellos mismos han filtrado información en el sentido de que tienen órdenes de los jefes de arriba de trabajar lo más despacio posible para entorpecer todo trámite, así es que abren tarde y cierran temprano. ¿Será? La gente se está desesperando, de hecho el martes se dio un conato de violencia resultando una persona muy golpeada. La policía federal intervino para pedirles a todos calma y paciencia. ¡¿Más!?