Ensayo de gobierno

Al igual que un científico, o investigador, obtiene nuevos descubrimientos mediante el método de ensayo o prueba (error-acierto-error), el actual gobierno estatal lleva más de un año ensayando la manera de gobernar el estado. Con más errores que aciertos, por cierto.El gobernador dirá que tal afirmación es un golpeteo mediático y político a su figura y a su gobierno por el simple hecho de que este artículo se publica en estas páginas, porque así es como Javier Corral ha encontrado la manera de no responder a señalamientos puntuales y bien sustentados, descalificando a priori todo lo que El Diario publica.Esa es una de sus principales fallas como gobernante. Sin importar qué tan verdadera sea la información publicada en algunos medios, si no le es favorable o incluso, si le es contraria, ha encontrado la forma de descalificar al medio o al periodista mediante la diatriba, la denostación y la acusación sin sustento. La calumnia pues.Sí, esa misma calumnia de la que él se dice objeto, pero que usa en sentido inverso para sembrar, o al menos lo intenta, entre la opinión pública, una duda aparentemente razonable sobre la veracidad o integridad de quienes se atreven a señalarle fallas, omisiones o deficiencias en su gobierno.Como titular del Ejecutivo estatal, ha dispuesto y ordenado una estrategia de difusión selectiva de la información, en la que privilegia a los “medios amigos” quienes se dedican a ensalzar deliberada y exageradamente, lo poco bueno que ha tenido su gestión. Mientras que a los contrarios se les niega información, se les cierran puertas y ya ni qué decir de entrevistas o declaraciones específicas sobre temas determinados.Misma actitud de la que ha acusado a su antecesor en el gobierno, el priísta César Duarte Jáquez, hoy prófugo de la justicia, a quien reiteradamente ha señalado de haber utilizado el dinero público para cooptar a periodistas y medios de comunicación, aunque no haya presentado ninguna prueba fehaciente que lo demuestre.Quizá el gobierno de Corral no utilice el dinero público para forzar opiniones favorables para él o sus colaboradores, y eso habría que revisarlo con mayor detenimiento y profundidad, pero lo que sí ha hecho es traficar con la información que es más grave aún.¿A qué me refiero? Pues al hecho de que es el gobernador, y su equipo de comunicación social, quienes deciden qué periodistas y medios de comunicación son “buenos” y cuáles son “malos”, y bajo ese criterio completamente unilateral e infundado, es como se “administra” el flujo de la información. Sólo los medios o periodistas “amigos” tienen acceso a entrevistas con el gobernador y sus funcionarios, a declaraciones exclusivas sobre temas de actualidad o interés general y, claro, siempre ponderando o resaltando en positivo la gestión del gobierno estatal. Nunca una crítica, nunca el menor señalamiento o cuestionamiento.Incluso, llegando al grado de compartir en sus propias cuentas de Facebook o Twitter, el gobernador, las entrevistas que le realizan esos “medios amigos”, publicitándolas tanto previo a su realización o publicación, como posterior a la misma. Claro, sabe que no habrá cuestionamientos de fondo ni confrontación de datos, información o cifras verificadas.Parece ignorar el gobernador que el actuar de los servidores públicos, de todos sin excepción, así como la información que su actuación genera, es del dominio público. Por Ley esa información debe estar al alcance total de la sociedad entera. Sin distingo ni condicionamiento alguno. Esa información es propiedad de la ciudadanía y no patrimonio exclusivo del gobierno.Han sido públicos y muy evidentes los enfrentamientos que ha sostenido el gobernador Corral con algunos medios de comunicación en Chihuahua (ésta casa editora entre ellos), al punto de negar y desmentir información publicada en notas periodísticas, basada en datos obtenidos de fuentes oficiales de mismo gobierno, pero a los que siempre les encuentra el punto de controversia y descalificación para darle la vuelta al señalamiento.Corral es experto en controvertir todo. En sembrar la duda, sobre cualquier hecho por cierto que sea, a través de su extraordinaria retórica y facilidad de argumentación, aunque para ello solo utilice verdades a medias o descaradas mentiras.Asegura las cosas con tal vehemencia y seguridad que cualquiera que no sepa la verdad, se puede confundir y dudar. Ese es un mérito que debo reconocer en el gobernador. Siempre se ha conducido así.Para Corral no importa si la nota periodística que lo señala cumple rigurosamente con todos los requisitos del género periodístico. No importa que se presenten y citen las fuentes, no importa que se sustente en información oficial obtenida a través de los canales adecuados, no importa que se hayan verificado y cruzado datos y cifras, así como diversas fuentes. Tampoco importa que el autor de la nota haya hecho un profundo y serio trabajo de investigación periodística. Nada de eso importa. Si el gobernador decide que esa nota debe ser descalificada, negada y desmentida (no obstante estar rigurosamente comprobada), simplemente da la orden y ésta es ejecutada por sus operadores de medios. Y él mismo sale a desmentirla. Aunque sea verdad.Sus “diferencias” y “distanciamiento” con algunos medios y periodistas del estado no debiera ser motivo de atención social. Hay muchos otros temas de mayor relevancia e impacto para los chihuahuenses que debieran estar ocupando los titulares de las notas periodísticas. Pero él mismo se ha encargado de que así sea. Quizá como estrategia de distracción para desviar, precisamente, la atención de los chihuahuenses de los temas verdaderamente importantes, relevantes, como son la inseguridad en el estado, la carencia de obra pública útil y de gran calado, el desarrollo económico de la entidad, etcétera. Su caja china pues.Lo cierto es que su conflicto obsesivo y hasta visceral con algunos medios, es tan sólo una pequeña parte de los desaciertos que ha cometido en el ejercicio del gobierno. En realidad, muy buena parte de sus problemas tienen origen en esa característica de su personalidad por controvertir y revolver todo. Desde siempre, los panistas de Juárez saben muy bien que Corral no acepta la crítica. Nunca. Si no se acepta lo que él dice y piensa tal cual, automáticamente quedas vedado y fuera de su círculo de aceptación. Eres su enemigo pues.Esa característica o rasgo de personalidad, potenciada en extremo y llevada a las decisiones de gobierno –muy al contrario de lo que hace Corral, deben ser analizadas y tomadas bajo la visión de un estadista–, es lo que ha propiciado su alejamiento de la sociedad, su aislamiento en una burbuja de colaboradores, adoradores y simpatizantes muy pequeña y selecta, por tanto, alejado brutalmente de la realidad. Se ha creado un mundo aparte en donde sólo quienes le adulan, alaban y festejan tienen cabida. Todos los demás estamos en el lado contrario. El lado oscuro. El de los enemigos.Por definición casi natural, la visión de un gobernante debe ser la de un estadista, entendiendo el término en su definición más amplia, es decir, la de un Jefe de Estado, todo un conocedor y experto en temas de gobierno, política en relación con el Estado. Bajo esa óptica, el gobernante debe tener la capacidad y habilidad para gobernar para todos los sectores sociales, para todas las corrientes o fuerzas políticas, en resumen, para todos los ciudadanos. Para todos.Y justo esa es la falla más grande del gobierno de Corral. Su gobierno ha sido un ejercicio faccioso, selectivo, discriminador, en donde las filias y fobias muy personales del gobernador imponen los temas, las querencias y las malquerencias a determinados grupos o sectores políticos o sociales y, desde luego, han marcado una profunda división entre los mismos.A propósito del Año Viejo, que hoy despedimos, y del Año Nuevo que recibiremos a media noche, deseo que la cordura, la mesura, la humildad y la sensatez ocupen en forma definitiva la oficina central de Palacio de Gobierno en la capital del estado, para que nos vaya bien a todos los chihuahuenses. A usted mi agradecimiento por su atención todo este año, y mis mejores deseos para que 2018 le traiga el cumplimiento de sus más caros y mejores anhelos, pero principalmente salud, amor, paz y armonía. ¡Feliz Año Nuevo!.