Es reo con privilegios y socios opulentos

Veloz como el rayo llegó la aclaración de fuentes cercanas al exsecretario general adjunto del PRI nacional preso en Aquiles Serdán (Chihuahua), Alejandro Gutiérrez Gutiérrez: habrá sido abandonado por la dirigencia nacional del PRI liderada por Enrique Ochoa pero no por el grupo político al que pertenece, el Sonora, de Manlio Fabio Beltrones, ni menos por uno de sus grandes socios, uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, ni menos por el expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, otro de sus allegados.De ese tamaño llegaron los datos agregados a esta columna sobre el tema abordado ayer aquí, en el sentido de que a Gutiérrez, –apodado en el mundo político y empresarial de México como “La Coneja” – sus correligionarios tricolores en el Comité Nacional no le han llevado ni rastrillos al Cereso. Le pusieron toda la distancia imaginable.Sus socios y filiales políticos, sin embargo, enviaron para su defensa algunos de sus mejores abogados del despacho de Antonio Collado Mocelo y le consiguieron en el Cereso de Aquiles Serdán celdas en mejores condiciones que hotel de cinco estrellas, tema que seguro desconocen el fiscal general; el secretario general de Gobierno, y el propio gobernador del estado.Gutiérrez Gutiérrez tiene dinero para pagar a los mejores abogados del mundo. Sus solas acciones en Asarco con Carlos Slim rondan los 250 millones de dólares, nos aseguran. El problema, ya vimos, no es entonces de dinero sino de fuerza política.El exfuncionario tricolor es acusado por el régimen panista de Chihuahua de haber obtenido ilegalmente más de 250 millones de pesos del Gobierno chihuahuense para entregarlos a su propio partido y a una de sus muchas empresas particulares.Pudo garantizar el empresario y político la reparación del daño con la mano en la cintura y obtener su libertad provisional, pero Corral lo quiere en prisión tanto tiempo como beneficie a la campaña electoral de Por México al Frente. Para eso tiene el gobernador policías, jueces... y cárcel. Todo bajo férreo control.***Los vasos comunicantes entre el Palacio de Gobierno del nuevo amanecer y los órganos electorales primarios tuvieron ayer encerrona-desayuno en uno de los comederos de mayor reputación como centro público de intercambio informativo en la ciudad de Chihuahua, La Casona.Ahí estuvieron la integrante del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), Claudia Arlett Espino y el cuasi dueño de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, Pedro Germán Oliva Jiménez, quien asume la jefatura de esa dependencia cuando no está el jefe Maclovio Murillo Chávez. Como testigo de honor, el buen abogado Othoniel Acosta, del clan de los jurisconsultos más lustrosos en la capital del estado.Entre los distintos niveles de gobierno por supuesto debe existir comunicación y entendimiento institucional pero no creemos que Espino ni Oliva, –considerado mandadero del diputado panista Juan Blanco más que mano derecha de Maclovio–, funjan como representantes del IEE y de Palacio. De ahí el concepto vasos comunicantes para los cochupos bajo cuerda que se arman entre grupos y facciones políticas en algunas decisiones que competen a ambas instancias.Oliva no es, además, todo cuidado y todo buen criterio en su conducta como funcionario público. En junio subió a su face una foto en la que aparecen el exmagistrado de Justicia, José Miguel Salcido, los exalcaldes, Héctor, “Teto”, Murguía y Javier Garfio, así como César Duarte y otros con el siguiente mensaje: “puro delincuente en esta foto, ni uno se salva, nada que al final nos rompimos las media y ya me hice santo, los siete van a ir al bote!!!”.Ese es el tamaño de su seriedad, o mejor dicho de su imprudencia e inmadurez.***Una vez más está demostrando la administración estatal de origen blanquiazul la proverbial desigualdad en el manejo mediático de asuntos delicados. Los nombres del exalcalde de Chínipas, Hugo Shultz; y del vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera, aparecen en el expediente sobre el asesinato de la periodista, Miroslava Breach, como innegables facilitadores de sicarios y jefes del crimen organizado para privar de la vida a la colega.Ayer emitió la Fiscalía un comunicado de prensa donde no se atreve siquiera a mencionar sus nombres ni menos al partido al que pertenecen aunque admita lo que ya no puede ocultar tras las audiencias judiciales del único detenido, Juan Carlos Moreno Ochoa, su participación directa entre los asesinos y Miroslava.“Con el objeto de evitar las especulaciones que se están generando en algunos medios de comunicación, donde señalan a miembros de un partido político, la FGE y el Ministerio Público se basan en evidencia y en hechos. No existe ningún dato que acredite o permita presumir la participación de alguno de ellos en la planeación o ejecución del homicidio de la compañera (¡¿compañera?!) Miroslava. Tampoco tienen la calidad de testigos protegidos; ellos declararon con identidad reservada y no tienen ningún criterio de oportunidad por no tener jurídicamente responsabilidad hasta el momento”.Dice el comunicado que “el testimonio de ellos” fue fundamental para establecer y corroborar el móvil del crimen, pero entonces porqué en lugar de entregar las grabaciones al gobernador y a la propia Fiscalía se las entregaron a los sicarios y /o los reales autores intelectuales del crimen. La respuesta es inobjetable, porque había algún tipo de complicidad.Esa es la parte que no aceptará desarrollar Javier Corral, menos el fiscal Peniche, su empleado, y del sistema nacional de seguridad pública, donde confluyen todas las mafias del país.***Por lo demás, la Fiscalía General del Estado ha sido convertida en una ínsula de corte faccioso y discrecional en su manejo informativo. Ni el fiscal general, César Peniche; ni los fiscales de zona, ni mucho menos su vocero estatal, Carlos Huerta Muñoz, muestran disposición para atender solicitudes de entrevistas ni contestar a los llamados de los periodistas sobre determinado acontecimiento relacionado con la institución, menos dar a conocer distintos hechos de interés de la sociedad por propia obligación. Manejan todo cual si fuera una empresa particular, se les olvida que son gobierno… comprometidos con la transparencia y el derecho a la información.***La definición de candidatos a los diversos cargos de elección popular resultará fundamental para mejorar o no, las posibilidades de los partidos políticos en la elección del próximo año. Y aunque esa es una verdad de Perogrullo, pareciera que algunos partidos o coaliciones no tienen muy claro eso.La alianza que encabeza Morena en Chihua-hua, junto con el PES y el PT, no es la excepción; y aunque las posibilidades de triunfo, o de escalar posiciones, se han incrementado notoriamente en el estado para el proyecto encabezado a nivel nacional por López Obrador, a nivel local estas ventajas van directamente relacionadas al peso específico del candidato o candidata que seleccionen.Nos aseguran fuentes dignas de credibilidad que en Juárez la tarea de proponer a quien encabece la candidatura a la Alcaldía de la ciudad por esta coalición, recaerá en el Partido Encuentro Social, y que ya es cosa de días para que den a conocer el nombre porque ya es un acuerdo alcanzado. Imposible que “los hermanos” metieran de abanderado a “El Cochiloco” y dudamos que al diputado Torres.***Lo hemos venido diciendo en diferentes momentos. Cada día que pasa ocurren cosas que confirman lo dicho. En el PAN de Juárez habrá candidatos por designación en todos los cargos de elección popular. Dicho de otro modo, se acabó la democracia interna del blanquiazul para que impere la real voluntad de Corral.La nueva dirigencia municipal en esta frontera, encabezada por el abogado Sergio Madero Villanueva, por cierto designación directa del Comité Estatal (leáse: por voluntad del gobernador), no niega la alta posibilidad de que esto ocurra, aunque lo justifica mediante el argumento de las alianzas electorales con el PRD y MC por las eventuales negociaciones de candidaturas que deberán darse entre las cúpulas de esos partidos.Lo cierto es que los tiempos electorales ya están encima. Más pronto que tarde deberán presentar ante la autoridad electoral tanto su plataforma política como los mecanismos internos de selección de candidatos, así como formalizar la coalición electoral y su respectiva conformación por candidaturas. Así, con la puerta casi machucándoles los dedos, se deberán formalizar decisiones.Le sigue funcionando a la perfección al gobernador Corral, su estrategia de mostrar una aparente inamovilidad e indefinición en algunos temas, aunque en realidad solo deja que el tiempo transcurra hasta el límite de los plazos, y entonces ya cualquier decisión debe ser aceptada precisamente por la premura de los tiempos. Colmillo retorcido en jugarretas electorales.***Por fin el nuevo amanecer quiso evitarse problemas y repartió entre 14 empresas 525 millones de pesos, –de los 650 concursados– en proveeduría de medicamentos para Pensiones Civiles del Estado. Ayer fue el fallo en la ciudad de Chihuahua. La diferencia será licitada de nuevo.El concurso fue cuidadoso tras tormentosas experiencias en otras licitaciones similares que mostraron severas irregularidades; evidente corrupción.