Desde el PAN ayudaron a capos y sicarios

La ejecución de Ramón Andrés Zavala Corral, ocurrida el 19 de diciembre pasado en el municipio de Álamos, Sonora (nota y columna exclusivas presentadas por El Diario) está corriendo el velo del cenagal en que han sido convertidas las investigaciones sobre el asesinato de la periodista, Miroslava Breach Velducea.Tras la muerte de Zavala, de 25 años de edad, llegó al inicio de esta semana la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, presentado como autor intelectual del crimen de la periodista. Ramón Andrés, asesino material. Ambos presuntos operadores del Cártel de Sinaloa, bajo el mando directo de los hermanos Adán y Crispín Salazar Zamora, considerados por la DEA como sanguinarios y brutales.Las primeras audiencias judiciales de Moreno Ochoa, desarrolladas en la ciudad de Chihuahua, han corroborado datos sueltos publicados en distintos medios informativos semanas después que fuera acribillada Miroslava sobre la participación directa de altos personajes del PAN chihuahuense entre la periodistas y sus ejecutores.El 23 de marzo fue el asesinato de Miroslava, meses antes el ahora expresidente municipal panista de Chínipas (región controlada por los Salazar), Hugo Shultz; y el secretario de Comunicación Social del Comité Directivo Estatal (CDE), Alfredo Piñera Guevara, tuvieron conversaciones con ella amenazándola, intimidándola y tratando de arrancarle información sobre sus notas y reportajes relacionados con los Salazar.Entre ayer y antier aparecieron las grabaciones correspondientes. Imposible para la Fiscalía General del Estado y los propios juzgadores evitar la detención y comparecencia pública de los panistas como coadyuvantes del crimen organizado en el caso de la periodista. Otros personajes faltan aún de ser apresados.Shultz presume granjas y propiedades en Ciudad Aldama, conurbado con la ciudad de Chihuahua; Piñera aparece todavía en el directorio del PAN estatal como su titular de Comunicación Social.Las grabaciones no fueron hechas por la Fiscalía, fueron hechas por los panistas y transferidas a los presuntos asesinos que, también ha quedado comprobado, las tenían en su poder el 23 de marzo, día del crimen. No tienen escapatoria lógica.***Nada, ni una sola palabra de consuelo y menos de respaldo. El exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, el coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ha sido abandonado por la dirigencia de su partido.El actual presidente del PRI en el país, Enrique Ochoa, tomó felizmente sus vacaciones navideñas y no dejó guardia ni para llevar jabón y rastrillos a su correligionario preso en un penal de la zona conurbada con la ciudad de Chihuahua.Gutiérrez fue apresado cuatro días antes de Navidad por agentes de la Fiscalía General de Chihuahua y supuestos agentes federales en Coahuila. Está recluido en el penal de Aquiles Serdán. Es culpado de corrupción por 252 millones de pesos; 246 llevados del gobierno de Chihuahua al PRI nacional cuando era dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones; y otros seis millones para su empresa Jet Combustibles.El grueso de los recursos presumiblemente fue “directo” a las campañas electorales 2016 de candidatos priistas en distintas partes del país (hubo elecciones en 13 estados de la República).El Grupo Sonora al que pertenece Gutiérrez y que lidera Manlio Fabio ha intentado liberarlo, pero ni un dedo ha movido el dirigente Ochoa. Es aprovechada esa detención en el estómago priista nacional para impedir que se cuele Manlio entre los candidatos plurinominales al Senado de la República y se convierta de nuevo en jefe de la bancada tricolor. Es la pantanosa política.***Muy interesantes los razonamientos esgrimidos por la encargada del despacho del primer juzgado de distrito, Sandra Manuela Domínguez, para “tumbar” en la ciudad de Chihuahua el amparo obtenido por el magistrado judicial estatal, Jorge Abraham Ramírez, a través del Tribunal Colegiado, para ser restituido en su cargo y recibir todos los privilegios salariales que tenía hasta ser suspendido.Veamos los antecedentes para la debida comprensión del tema. La suspensión del cargo de magistrado fue dictada por el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia. Ocurrió el ocho de diciembre. Ese mismo día se le notificó y se ejecutó en sus términos. Incluyó ese órgano a otro magistrado: Gabriel Sepúlveda.El magistrado Ramírez promovió juicio de amparo y solicitó al juzgado de distrito dejar sin efectos aquella “medida cautelar”, la suspensión.La jueza federal el 12 de diciembre negó la suspensión provisional; previo recurso de impugnación, el 19 de diciembre el Tribunal Colegiado decidió otorgarla.Pero el juicio de amparo siguió su trámite en el juzgado de distrito. El 20 de diciembre, al resolver sobre la suspensión definitiva, el juzgado federal la negó.Es esa la resolución que tiene, hasta este momento procesal, validez. Por eso entrecomillamos el amparo del juzgado sobre el Tribunal. Pecado capital para los doctores en derecho.La suspensión provisional sólo tiene vigencia hasta que se resuelve la definitiva. Y ello ya ocurrió, negándola.Los argumentos que fundamentaron la negativa de la suspensión definitiva por parte de la “encargada del despacho del juzgado de distrito”, en resumidas cuentas, son los siguientes:– Que la separación provisional del cargo es ya un acto consumado.– Concederla equivale a dar efectos restitutorios propios de una sentencia.– Concederla afecta el interés social, pues la comunidad está interesada en que la investigación de los delitos se realice sin la influencia que puede derivar de un cargo como lo es ser magistrado.Y en el caso existe una indagatoria en la que el Ramírez aparece involucrado probablemente en la comisión de un delito, la famosa compra de la bóveda digital por varios millones de pesos.Frente al derecho a la estabilidad del empleo del quejoso, el tribunal federal ponderó la “recta investigación de un delito”.Lo anterior, agrega, ya que el magistrado fue Secretario Ejecutivo del CISPEN (organismo del Poder Judicial estatal encargado de la implementación del sistema penal acusatorio). Y fue este órgano, encabezado por el magistrado, el que asumió un papel preponderante en la adquisición e instalación de la bóveda informática.Es precisamente la adquisición de la bóveda la que se está tachando de ilegal.La moneda seguirá en el aire hasta que retomen los magistrados del Tribunal Colegiado ese tema... y definitivamente también el de Gabriel Sepúlveda que fue admitido ya en el segundo Tribunal Colegiado.En el fondo, la lucha intensa entre el corralismo y el duartismo.***Solo quedarían pendientes Gustavo Méndez Aguayo, como candidato a síndico propietario, y Víctor Hugo Torres Ruiz, suplente, entre la lista de “intencionados” independientes que se anunciaron ayer para participar en la campaña electoral del año entrante pero llegaron de último momento a la tumulto. Aparecieron al final de todos los que irán por los distritos dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho, nueve y 10, la mayoría mencionados ya en este este espacio días antes. Esteban Martínez, Abraham Monárrez, Eleazar Ubaldo Lara, Manuel Gilberto Contreras, Pablo Arana Pérez, Víctor Valencia Carrasco, Cecilia Espinosa Martínez, Marisela Vega Guerrero y Margarita Edith Peña Pérez, respectivamente.El aspirante a síndico es propuesto por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, aseguraron tras bambalinas.Quienes participaron en el teje y maneje de todas estas precandidaturas aseguran que todas las propuestas son ciudadanas. No se trata, sostienen con una mano en el corazón, de un mini partido porque el objetivo es quitar la responsabilidad de gobernar precisamente a los partidos políticos***El gobierno municipal adjudicará en forma directa la construcción de 95 “cuartos independientes”, algo así como los mentados cuartos rosas. El argumento es por economía: si no se hace de esa manera se pierden los recursos que provienen de fondos federales. La adjudicación es por $6 milloncitos 614 mil 235 pesos. Deben estar comprometidos y contratados para finales de diciembre; es decir, ya. Son de rendimientos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2017.

