Necesitamos a nuestros migrantes

Ciudad de México.– Una parte de nuestro corazón late al norte de la frontera. México es una nación dividida. Y sólo la reunificación nos permitirá conocer todo su potencial. Tenemos que reencontrarnos con esa otra parte que, hasta el momento, hemos entendido como remesas mensuales y visitas cada vez más esporádicas.Por décadas, el trabajo, esfuerzo y valentía de millones de mexicanos se ha reducido al envío de dinero. Ha sido un grave error. Los mexicanos que viven en Estados Unidos tienen un inmenso potencial transformador para nuestro país. Son mexicanos que, sin olvidar sus orígenes, aprenden y se adaptan al vuelo; que transforman y hacen suyas rápidamente costumbres e instituciones; que con su entrega se hacen imprescindibles a fuerza de ser necesarios. Mexicanos en el exterior que hacen lo que a nosotros, mexicanos en nuestra tierra, parece costarnos tanto trabajo.Los necesitamos. Por eso les pedimos que ejerzan su liderazgo en casa. Volteen hacia acá. Vengan un momento, transmitan, organicen, cautiven a otros. Sean un ejemplo, no sólo por su entrega, sino por lo que han aprendido y por lo que ahora saben.Necesitamos su experiencia en materia de organización social, ganada a pulso en la defensa organizada de sus derechos humanos y laborales; en la creación de colectivos y grupos para ayudar y desarrollar proyectos de infraestructura y desarrollo en sus comunidades de origen; en la creación de asociaciones culturales y educativas para ayudar a niños mexicanos y latinos y para mantener vivas sus tradiciones aun a la distancia.Necesitamos de su potencial de innovación y emprendimiento que se refleja en negocios propios a todas las escalas. Ustedes saben incorporar de manera positiva nuestra cultura, conocimiento y valores a sus empresas para hacerlas mejores. Atacan mercados olvidados por otros y transforman las dinámicas de comercio, servicios y alimentación en las comunidades en las que se asientan.Necesitamos de su ejemplo, sobre todo, para entender que un país donde las leyes se cumplen es fundamental para poder prosperar. Que la igualdad ante la ley no sólo es relevante, sino que hace la diferencia entre crecer y estancarse, entre ser uno más y poder destacar. Cumplir las normas, aunque pareciera engorroso, da resultados y ustedes pueden dar de fe ello.Tenemos mucho que aprender de ustedes como agentes de cambio en sus comunidades. Ayúdenos a transmitir todo ese conocimiento fruto de su esfuerzo en un país extraño que, al igual que el suyo, por momentos los rechaza, pero que depende tanto de ustedes.Entendemos que tienen su vida allá en Estados Unidos, pero también que tienen lazos con México: sus amigos, sus seres queridos, el patrimonio de su familia, su cultura y su corazón. Por eso queremos construir juntos un país para todos. Un país al que quieran volver y a donde puedan volver cuando quieran. Hay que trazar una dinámica para el reencuentro, abrir un espacio viable para la reunificación. Donde volver no sea dar un paso atrás, sino una nueva oportunidad. Regresar para transformar. Para aplicar lo aprendido. Para enseñarnos: a organizarnos mejor, a innovar y emprender más allá del miedo; a ser un México más justo. Algunos de ustedes se han adelantado y aseguran que el cambio va a venir desde allá. Tienen razón. Nosotros les tomamos la palabra porque nos queda claro que han aprendido formas de organización y maneras de hacer las cosas que México necesita. Tenemos que reencontrarnos. Los necesitamos.Yo les hago una promesa, vamos a seguir trabajando siempre para construir un país al que puedan volver. Del que se sientan orgullosos. El México que todos soñamos, el México que merecemos. Gracias por su apoyo para conseguir las firmas con sus familias y en sus comunidades de origen para ayudarnos a llegar a la boleta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.