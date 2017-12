Y transcurren las últimas horas de un 2017, convulso, con muchos matices para nuestra ciudad, el estado y la nación en general; un resultado muy sordo para tanto grito social y con la profunda huella de un temblor que ha movido conciencias para bien y para mal, un año que está terminando bajo las sombras de la corrupción y con un 2018 que como buen niño recién nacido, trae consigo tremenda torta bajo el brazo, tan enorme que promete indigestarnos de una manera superlativa, ¡vayamos alistando los digestivos!.El año del perro para el horóscopo chino y el año de la optimización para la mayoría de las pitonisas, habrá que averiguar si nos va como al perro de las dos tortas o bien aplicar óptimamente los recursos para poder salir adelante de los ‘maremotos” sociales, económicos y políticos que se avecinan.El 2018 viene cargado de los mayores retos que hayamos enfrentado como nación independiente, un alto grado de calentamiento social presionado por un modelo económico que no termina por llegar a los bolsillos de los consumidores y un cinismo político al fin y al cabo muchos mexicanos siguen tragando la misma discursiva inútil y opaca de los acartonados políticos y pseudo líderes mexicanos; a muchos de ellos les queda gigante el traje de liderazgo, a algunos de ellos ya ni siquiera deberían de encuadrar en los floridos campos de liderazgo político mexicano.Así que estimado lector, mucho cuidado con lo que desee; si escoge el método de las uvas, no son válidas en formato líquido cuando se brinda con Baco y Dionisio, esos no podrán abogar por usted en el “Ceresito”, no son buenos consejeros en el exceso.Deseo 1. Hay que maniatar la corrupción, una dama sin recato que igual seduce a un simple mortal que a las deidades carnales del jet set empresarial, académico y político; el año termina con un escándalo de desviación de recursos, ya no se si reír o llorar; pobre México tan a la mano de Trump y tan saqueado por sus príncipes corruptos.El segundo deseo. Que se invierta más dinero en educación. “Serán educados y el conocimiento facilitara la transformación y la libertad” reza la realidad mexicana. Si no nos dedicamos a mejorar el modelo educativo siendo como padres más partícipes de los procesos educativos y como académicos más enfáticos en los procesos de aprendizaje y uso del conocimiento, seguiremos siendo una sociedad que vivirá en la cultura de ser quejumbroso y se ausentará de las grandes ligas de la transformación social; seremos una agrupación de individuos con tintes hedonistas y listos para degustarse en el voraz plato de “corrupción a la orange”, falto de entendimiento colectivo por sobrevivir en la individualidad; ni siquiera bien vivir porque parece que esa es una asignación a la cual sólo ciertos individuos aspiran en este galimatías llamado México y que se recrea diariamente en nuestra frontera. La educación es el camino.Tercer deseo. Antes se oía la frase, la política me da risa; hoy tendríamos que cuestionar qué es política y qué es risa. Ni Chana ni Juana, por más que digan que estamos ante una oleada de nuevos líderes políticos -cada uno de ellos con la verdad absoluta en la mano- no han dado pie con bola en unas precampañas políticas faltas de creatividad y argumentos sólidos para convencer.Cuestiono si son precampañas, sé que lo son por teoría mas no por ejecución, ¿Contra quien están compitiendo en sus asociaciones políticas Anaya, López Obrador y Meade?.Comienzan con todo la cargada las tres principales fuerzas políticas obviando en la praxis el capítulo del convencimiento del interior del partido con la simulación de las precampañas y lanzándose cual ave de rapiña sobre su presa, el voto a su favor. Ojalá y entiendan que lo que esta en juego no es la silla presidencial, es el futuro de una nación, de 125 millones de mexicanos que queremos una nación prospera, fuerte, con dinamismo económico para toda la población y una consolidación social que nos permita elevar niveles de vida para la gran mayoría de los mexicanos.Cuarto deseo. Que la sociedad realmente quiera, abrace y haga suya esa necesidad de cambio. No podemos conformarnos con quejarnos, “me opongo, pero propongo”. Hay que buscar ser mas incisivos en nuestro entorno, a exigir porque merecemos calidad en lo que queremos. Un buen trato al comerciante, exigirle al servidor público por su responsabilidad, acompañar en el esfuerzo educativo al maestro de nuestros hijos; pero sobre todo esforzarnos por ser una sociedad que basada en valores podamos salir adelante por el bien de nuestro entorno.Está en nosotros determinar si nos damos vida de perro o bien nos enfocamos en optimizar el 2018, ¡que bien pudiera ser el año de la sorpresa!.