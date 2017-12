Mataron en nombre de Rocha y "El 80"

La madeja del caso Miroslava ha sido bastante embrollada para ser obra de unos delincuentes comunes y corrientes por muy miembros del crimen organizado que sean los asesinos materiales.Efectivamente la narcopolítica sigue zumbando en los oídos de los más recelosos como asunto metido hasta la médula de aquel asesinato de la periodista ocurrido el 23 de marzo pasado, en pleno arranque del nuevo régimen estatal encabezado por un panista de izquierda, Javier Corral. (Corrección de filia ideológica: puede ser panista ortodoxo de los que ya no existen activos o izquierdista ultra radical si la necesidad lo exige).Casi un mes después de asesinada Miroslava, el 18 de abril, apareció ejecutado en la ciudad de Chihuahua un psicólogo que trabajaba en el centro estatal de policía, Gabriel Federico Ochoa, coincidentemente con el mismo segundo apellido del ahora detenido como autor intelectual, Juan Carlos Moreno Ochoa.“Este es el marrano que asesinó a la periodista Miroslava por orden del 80 en complicidad con Pablo Ernesto Rocha”, decía la cartulina dejada en el cuerpo del psicólogo, filtrada a los medios informativos desde la Fiscalía General del Estado.“El 80”, Arturo Quintana, jefe del Cártel de Juárez a través de su brazo armado “La Línea” en toda la región noroeste del estado; Rocha, exjefe todopoderoso de la Policía Estatal, de las policías municipales, de los ministeriales y responsable directo de la seguridad del exgobernador, César Duarte Jáquez, tras la salida sorpresa de Carlos Manuel Salas como fiscal general.Así como los priistas han aparecido infiltrados por el crimen organizado de alto nivel, los panistas andan igual, sobre todo en vastas regiones de la sierra... pero el gobernador Corral de eso no habla, únicamente de Duarte y compañía. La ejecución del psicólogo Ochoa fue debidamente urdida en altos niveles delictivos... Es un expediente inmovilizado en la Fiscalía estatal.¿Quién trasladó dinero para la campaña electoral blanquiazul del 2016 desde la frontera Chihuahua-Sonora? No es el secreto mejor guardado porque hasta el fiscal Peniche lo sabe, nos aseguran. Quizá sean trascendidos sin fundamento y por eso no han sido filtrados al par de medios de comunicación predilectos del régimen estatal... o bien, por eso la madeja está convertida en bola más enredada.***Los que saben, saben. Analistas financieros nacionales e internacionales echaron números a la economía mexicana, observaron con esmero los acontecimientos políticos y llegaron a la conclusión que las grandes mayorías no creyeron, o en su más profundo interior se resistieron a creer casi como lamentación religiosa, el dólar en enero a 22 pesos.Anduvo el billete verde rondando la cifra de 17 antes de diciembre; lo tenemos ahora entre 20 y 21 pesos según permita el cliente. Nada para los 22 vaticinados por los brujos de las finanzas mundiales. Y todavía no inicia la cuesta de enero.Los vaticinios no pueden ser más pesimistas sobre todo para la región fronteriza norte del país cuyos habitantes si bien adquieren bienes y servicios en pesos, las operaciones al mayoreo sobre los mismos, las rentas, las transacciones inmobiliarias, vehiculares, combustibles, etc., se hacen en dólares.El Banco de México le ha metido 500 millones de dólares al barril sin fondo que es la cobertura cambiaria para detener la devaluación del peso. Alejandro de León, gobernador de esa institución, concuño de Carlos Salinas (por si el dato sirve) hizo ese anuncio durante la víspera y dijo no en calidad de agorero sino con los pelos de la burra en la mano que el 2018 será un año “difícil” para la economía de México por la reforma fiscal estaunidense, la incertidumbre asociada al tratado de libre comercio... y las infumables elecciones presidenciales. Ojalá jugara el funcionario con el Día de los Inocentes, que es hoy, pero no, es la tremenda realidad.***Parecía sentado el criterio sobre la procedencia del amparo dictado por un Tribunal Colegiado en favor del magistrado estatal, Jorge Ramírez. Sólo podía esperarse que la misma suerte corriera el solicitado por su homólogo y compañero de grupo político, Gabriel Sepúlveda Reyes.El juzgado Octavo de Distrito desechó la solicitud de protección de la justicia federal interpuesta por Sepúlveda contra la suspensión de su cargo resuelta hace 15 días por el Consejo de la Judicatura, manejada por Palacio de Gobierno a través de la magistrada Luz Estela Castro.Ramírez también fue suspendido e igualmente un juez de distrito rechazó conceder el amparo y se inconformó ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa. Por unanimidad, sus magistrados José Raymundo Cornejo, José Martín Hernández y Marta Olivia Tello, resolvieron en favor de Ramírez.Ambos magistrados, Sepúlveda y Ramírez, fueron sujetos de un proceso interno del Consejo de la Judicatura y suspendidos de sus funciones por la compra supuestamente irregular de un bóveda digital.El Tribunal Colegiado resolvió la reinstalación de Ramírez pero ayer lo que era suspensión provisional para Ramírez fue resuelto en contra definitivamente por el juzgado de distrito mediante su secretaria de acuerdos.Entonces, el magistrado de nuevo recurrirá al Tribunal Colegiado y posiblemente sea la misma historia a su favor. Queda Sepúlveda pendiente.En el fondo de la polémica, ambos pertenecen al círculo más próximo del exgobernador, César Duarte Jáquez, al que ha intentado desaparecer del mapa el actual mandatario, Javier Corral Jurado. El duelo de fuerzas ahora se da entre el juzgado de distrito y el Tribunal Colegiado. Bonito espectáculo. No tarda en intervenir el Consejo de la Judicatura, sobre el que también ejerce el nuevo amanecer una influencia mucho más allá de la técnica jurídica.La “operación justicia para Chihuahua” inmersa en el fango hasta la nariz; ahora metidos los jueces federales.***Los lineamientos de paridad de género aprobados por el Instituto Estatal Electoral y echados abajo por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) seguirán siendo objeto de controversia, sustancialmente política. Actuó el TEE por queja del Partido Revolucionario Institucional (PRI) debido a la fuerte afectación que sufriría en su proceso hacia las campañas del 2018.El dictamen del Tribunal fue impugnado por una buena cantidad de mujeres, una buena cantidad de ellas funcionarias de los distintos niveles de gobierno. Argelia López Valadez a la cabeza de las firmas.Entre las firmantes aparece la excandidata del PRI a la Alcaldía de Chihuahua, Lucía Chavira, delegada federal en el estado de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu), posición sin duda del director nacional del ISSSTE, José Reyes Baeza.Esa parte mantiene incómoda a la dirigencia estatal del PRI. Mientras sus directivos toman decisiones como esa impugnación, células importantes del baecismo, como la de Marco Quezada (esposo de Lucía), juegan las contras abiertamente.No es el único caso, también está anotado uno de los administradores del ISSSTE, Guillermo Márquez.Ahí ya no se entiende si Reyes Baeza continúa en equipo con el dirigente estatal tricolor, Omar Bazán, o sus operadores continuarán por su rumbo tan cerca del nuevo amanecer como uno solo.***Para administrar el estado los panistas han sido muy malitos. Su calificación anda en 3.5 máximo cuatro, nos aseguran. Ahhh, pero son muy buenos para la grilla. Eso los tiene en el control del Ejecutivo estatal.Sabemos que los operadores en ese bajo mundo han encontrado vasos comunicantes intensos entre la diputada federal, Cristina Jiménez y gente estrechamente cercana a los independientes cabadistas de Juárez.No estamos seguros que esté enterado el señor alcalde, Armando Cabada, pero no tenemos duda que Palacio de Gobierno ha encontrado que uno de sus hermanos se encargó de patrocinar algo de publicidad a la legisladora federal.Sobre todo el gobernador Corral permanece muy atento a los pasos de la diputada Jiménez porque ya emprendió ella su marcha hacia la nominación por la senaduría en la fórmula de 1-2 que llevará el PAN chihuahuense a la campaña electoral constitucional.Cristina no es santa de la devoción corralista, en todo caso prefiere a su secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza Gallegos, para ocupar el espacio correspondiente en esa fórmula. El segundo lugar ya tiene nombre y apellido con Gustavo Madero, siempre y cuando haya garantía de triunfo, aunque sea como primera minoría. La mayoría debe ser ganada por el tricolor, José Reyes Baeza, a quien Corral le debe muy buenas peonadas de la campaña del año pasado.***Sigue la conformación del cuadro independiente rumbo a las candidaturas a diputados locales. Ha dicho el independiente alcalde, Armando Cabada, que como propietario por el quinto distrito buscará la nominación Manuel Gilberto Contreras, líder de la Cámara de la Industria de la Construcción; como suplente sabemos que va el jefe de Obras Públicas municipales, Gerardo Silva, a quien el alcalde ya no pasa ni en antigripal miel virgen con limón. Así lo sacudirá sin cargo de conciencia.La decisión parece tomada en definitiva. Con ello podrá partir a Acapulco el edil para pasar allá el fin de año.