WikiJuárez

¿Qué tal si empezamos reconstruyendo la ciudad en Wikipedia? No es broma por el Día de los Inocentes. Pero, si aparentemente no nos hemos dedicado a describir nuestra esencia local de manera completa y actualizada en uno de los principales portales virtuales de consulta a nivel mundial, ¿cómo podemos esperar abordar los complejos desafíos de una ciudad como la nuestra?Wikipedia es una enciclopedia gratuita convertida en uno de los sitios en línea más buscados. Según sus propios datos, es la obra de referencia general más utilizada de internet. Se sostiene con donativos y trabaja gracias a gran número de voluntarios, pudiendo cualquier persona contribuir con información o editando el contenido en un momento dado.Wikipedia se publica en numerosos idiomas manejados en forma independiente, lo cual significa que la extensión del mismo tema llega a variar de una versión a otra. El artículo sobre Ciudad Juárez está disponible, por lo menos, en español, inglés, francés, portugués y alemán.Algunas de las críticas hechas a la “enciclopedia libre” son su fiabilidad en duda y la facilidad de manipulación del contenido propiciadas por el acceso generalizado. En el caso de Ciudad Juárez, basta apreciar las imágenes iniciales de la versión en español para comprender lo que puede implicar esto. El pie del cuadro de fotografías dice: “De arriba a abajo de izquierda a derecha: réplica del arco del triunfo [sic], Parque Central Poniente, Río Bravo, Catedral de Ciudad Juárez, Concha acústica [sic] en la Plaza de la Mexicanidad y Panorámica de El Paso, Texas”.Para mí la Misión de Guadalupe es mucho más relevante que la Catedral, pero, lo admito, pocas personas saben que se trata del primer edificio construido en alguna población de México o Estados Unidos situada a lo largo de la actual frontera entre ambos países. La toma paseña más o menos se entiende por la naturaleza binacional de la comunidad. Digamos que el templo mormón —por cierto no mencionado en el pie de foto— puede funcionar como testimonio de la pluralidad de religiones fronteriza. En cambio, no encuentro justificación alguna para incluir la “parisina” entrada de un fraccionamiento de reciente creación entre las imágenes emblemáticas locales, y colocándola además en la posición más prominente.Bueno, alguien subió esas tomas. Y al parecer nadie se tomó la molestia de sugerir otras ni revisar el contenido. Por ejemplo, se lee: “El carácter de heroica es usado oficialmente en el logotipo del Gobierno Municipal del periodo 2013-2016, a cargo de Enrique Serrano Escobar”, “El ayuntamiento es electo por un periodo de tres años” y “La sede del Ayuntamiento se encuentra en la ‘Unidad Administrativa What you Say”. En el apartado sobre “actualidad” de Ciudad Juárez se explica que “…antecedentes han llevado a que sea considerada como la ciudad más violenta del mundo”, mientras que en el anexo dedicado a los alcaldes no se cuenta con imagen de Armando Cabada.Evidentemente, a la administración independiente no le ha interesado mucho Wikipedia. La página parece haber dejado de actualizarse de manera oficial en el 2013.Sin embargo, como mencioné antes, una de las características de dicha enciclopedia es que cualquier persona puede colaborar en sus artículos. Si a pesar de sus recursos en ocasiones las autoridades no son capaces de describir en toda su relevancia a la comunidad fronteriza, es a cada uno de los juarenses a quienes nos corresponde aportar lo que conocemos en nuestras respectivas áreas.En el artículo de Wikipedia sobre la ciudad el escueto párrafo relativo a la inmigración suena a injusticia para una zona metropolitana formada por inmigrantes. De seguro, muchos especialistas pueden ampliar la perspectiva al respecto. O llenar los huecos históricos entre la Revolución y la entrega del Chamizal. O incluir a más juarenses promitentes —no están la medallista Perla Bustamante, el escritor Ignacio Solares, el jazzista Tino Contreras, el historiador Alfredo López Austin, el político Óscar Flores, el empresario Frank Devlyn…—. ¡Ni siquiera aparecen Francisco Barrio o Jaime Bermúdez!¡Por favor, editemos el artículo de Wikipidia sobre Ciudad Juárez!Posdata: en el espacio en torno al estado de Chihuahua también nos salen debiendo.