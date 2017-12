Planas compradas

Cuernavaca, Morelos.– La diferencia entre la publicidad gubernamental en un diario u otro puede ser de hasta cinco y media veces. No es un problema de circulación ni de calidad del periódico, sino de premio o castigo a su línea editorial. Un recuento físico de las páginas de quizá los cuatro diarios de información general más importantes de la Ciudad de México así lo sugiere.Entre el 1o de enero y el 12 de diciembre de este 2017 El Universal publicó 905.37 páginas de publicidad gubernamental, Excelsior 715.42 y Milenio 436.15. Reforma, sin embargo, registró solamente 162.66. La diferencia entre El Universal y Reforma es de 5.6 veces.Las diferencias por anunciantes específicos pueden ser abrumadoras. El Universal registró 105.79 páginas de publicidad de la SEP, Excelsior 14.62, Milenio 63.72 y Reforma solo 9.88. La campaña Visit Mexico tuvo 275.3 páginas en El Universal, 254.28 en Excelsior y 59.29 en Milenio, pero solo 8 en Reforma. La Secretaría de Salud publicó 44.95 páginas en El Universal, 40.25 en Excelsior y 36.38 en Milenio, pero ni una sola en Reforma. Pemex colocó 12.28 planas en El Universal, 13.21 en Excelsior y 23.83 en Milenio, pero solo 3.23 en Reforma.Algunos casos muestran más equilibrio. Pronósticos para la Asistencia Pública, por ejemplo, tuvo 35.38 planas en El Universal, 43.92 en Excelsior y 46.94 en Milenio, pero en Reforma 27.31. Se trata, sin embargo, de una excepción. Hay incluso un caso curioso. Prodecon, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, publicó 8.75 planas en Reforma, pero ninguna en los otros periódicos. No hay otro caso así.Tengo la lista completa y cualquier analista con acceso a la colección completa de periódicos puede replicar el ejercicio. Toda la información es de anuncios de instituciones del gobierno federal. No incluye propaganda de otros órdenes de gobierno o de partidos. En los estados, tengo entendido, la discriminación a ciertos medios es mayor. El recuento, por otra parte, es de espacios físicos. No toma en cuenta las distintas tarifas de publicidad. Tampoco considera los espacios en versiones electrónicas, donde no se puede llevar a cabo este conteo físico. Los resultados, sin embargo, ratifican las conclusiones del New York Times en su artículo del 25 de diciembre, señaladas anteriormente por organizaciones como Fundar o Artículo 19: la publicidad gubernamental se usa como una forma de presión informativa.Es una pena que se manche con estas prácticas el periodismo en México. Nuestro país ha alcanzado con enormes esfuerzos de editores y periodistas mayores libertades en los últimos años. Los propios diarios y medios que reciben las mayores cantidades de dinero del gobierno no dejan de ofrecer reportajes y comentarios críticos. Ayer el articulista Gabriel Guerra señalaba en El Universal que "jamás he tenido ya no digamos presión, ni siquiera una insinuación acerca de los contenidos, postura o tendencia de mis textos". El internet y las redes sociales han hecho, por otra parte, imposible ocultar información."La verdad", sin embargo, "es la verdad, dígala Agamenón o su porquero", como afirmaba Antonio Machado en Juan de Mairena. En esta muestra de cuatro periódicos se manifiesta el desequilibrio en la compra de espacios de publicidad por el gobierno federal. Es un desequilibrio que no corresponde a ningún criterio objetivo que no sea castigar a algunos y premiar a otros. Es exactamente lo que no se debe hacer con el dinero público.Por un lado, dicen que Elba Esther compró su prisión domiciliaria con el respaldo de Nueva Alianza a Meade. Por el otro, afirman que la presencia de su yerno en un evento confirma que apoya a AMLO, quien promete acabar con la reforma educativa. ¿Una innombrable que controla a todos? Ñacañaca.Twitter: @SergioSarmiento