Asombroso 2018

Como ha sido la tradición en muchos países cristianos, la llamada noche de San Silvestre marca el paso de un año que termina con uno que se inicia. Este hecho no puede ser ajeno a la costumbre mexicana muy nuestra de decirle adiós al 2017 y recibir con fiesta, júbilo de unos y oraciones de muchos por el 2018 que inicia su marcha de los tradicionales 365 días.Las relaciones humanas descansan unas de su diario trajinar y otras se preparan con esperanza algunas con miedo y las más, indiferentes con una marcada mayoría.Cada año que se inicia trae aparejado un tropel de acontecimientos de diferentes tipos e intensidades; también de deseos de alcanzar metas y realizaciones, personales, familiares y colectivas.El 2018 será un año tenso a lo largo del país. El nerviosismo se origina porque hay datos que muestran que nuestra patria estará sujeta no solo a los nudos gordianos tradicionales que aquejan a ciudades y estados como el nuestro, sino a un mundo de realidades de magnitud insospechada a nivel internacional.El paso histórico del 2017 al 2018, tendrá un ritmo desconocido. Se cambiarán los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo que se traducen en el cambio del Presidente de la República hasta regidores de pequeñas localidades, diputados federales y locales, senadores, presidentes municipales y el estreno tumultuoso de candidatos independientes, retirados de los tradicionales partidos políticos.Debemos recordar que la vida política se proyectaba a través de discursos en los que siempre se prometía un cambio, sin lograrlo nunca. Los mexicanos estrenaremos en el 2018 lo que hemos llamado la madre de las elecciones, por todas las circunstancias tan extrañas que la rodean.Muchos hombres y mujeres sabemos cómo ha operado el régimen de partidos en los pasados 18 años en que llegaron al poder supremo dos candidatos del PAN y uno del PRI sin modificaciones de raíz en sus políticas, sino de un enorme parecido que solo se justificaba por propaganda pagada con asignaciones gubernamentales.En el 2018 las cosas tendrán que cambiar de fondo y forma. Lo anterior obedece a que el país ha sido devastado por la corrupción; la inseguridad ha sido galopante con miles de muertos; las arcas públicas de algunos estados han quedado vergonzosamente vacías originando túneles de oscuridad en el manejo de la administración pública sin comparecencia de los culpables.Además de lo escrito, es notoria la influencia de las economías extranjeras sobre la nuestra originando una caída libre de consecuencias nefastas de nuestro peso y una reforma energética defendida solo en medios pero sin efectos favorables en la economía de nosotros los mexicanos.Los grandes intereses que han manejado al país han estado ciegos a la realidad que este vive y han hecho caso omiso a un plan de desarrollo que sirva no solo teóricamente a México sino utilizando las medidas prácticas que aplicadas resuelvan los graves problemas sociales por los que atraviesa la población como los de millones de pobres mexicanos, 26 de los cuales sufren pobreza extrema.Estimamos que por los puntos expuestos, se instalará la madre de las elecciones, la cual producirá efectos distintos a los que hemos conocido los habitantes de estas tierras. Candidatos independientes; finanzas estatales deshechas por corruptelas manifiestas; periodistas asesinados sin respuesta profesional alguna; partidos divididos; coaliciones políticas no experimentadas con una línea desconocida en la práctica electoral; impactos fiscales provocados desde el exterior por una economía mundial que solo favorece las economías fuertes mundiales y pega con fuerza inaudita en las pequeñas economías revocando vacíos existenciales de pronóstico reservado.Pensamos que nosotros los juarenses, chihuahuenses y mexicanos, sin tener sueños guajiros, podemos tener, parafraseando a algunos autores lo que deseamos. Transformar en hechos los deseos. Por ello ¡Feliz 2018!

