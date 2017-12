El territorio de Salinas

Pocos expresidentes mexicanos han seguido concentrando tal nivel económico y político como Carlos Salinas de Gortari.La influencia de Salinas se ha hecho presente en la vida del país mucho antes de que llegara a la Presidencia de la República y ha continuado mucho después de terminado su sexenio.Solamente la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León representó un freno para Salinas de Gortari. Pero una vez terminado ese obstáculo, no ha desaprovechado momento alguno para restablecer su poder. Salinas tampoco desaprovecha ninguna ocasión para golpear a su sucesor con el famoso error de diciembre, ya que afirma que todo lo que su gobierno construyó fue destruido por los errores de las políticas económicas de Zedillo.De los exmandatarios que siguen con vida Carlos Salinas es el que continúa más vigente y el que más hace sentir su presencia cuando considera adecuado para sus intereses.Es evidente que sigue pasando por alto la tradición de que los ex presidentes deben guardar silencio una vez terminado su período. Generalmente Salinas se mantiene reservado y alejado de la escena pública. Pero es experto en aparecer o desaparecer de los reflectores según la coyuntura política lo amerite.Sólo cuando sus intereses se ven amenazados, como es el caso actual, es cuando el ex mandatario inmediatamente sale de su autoimpuesto exilio. Es reacio a las entrevistas, sumamente cuidadoso al elegir a su entrevistador y procura tener en la mayoría de sus entrevistas interlocutores cómodos. Hábil como pocos y todavía con muchos contactos, Carlos Salinas sale a la luz pública en el momento que considera oportuno. Y todo indica que este es ese momento ya que se ha dejado ver por múltiples medios de comunicación.Aprovecha las actuales circunstancias para poder influir en la toma de decisiones y hacer patente su punto de vista, dejando ver su poder y su todavía conducción de la política nacional. Para muchos Salinas sigue siendo el titiritero mayor, el hombre que ha estado influyendo en los últimas administraciones federales.Y no se puede negar que el grupo salinista sigue teniendo mucho poder. Actualmente la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu, hija del ex gobernador guerrerense, José Francisco Ruiz Massieu, es la secretaria general del CEN del PRI. El concuño de Salinas, José Antonio González pasó de ser el director de la importante paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sustituyendo al ahora aspirante presidencial José Antonio Meade. Además, Otto Granados Roldán, ex gobernador de Aguascalientes, también cercano al círculo salinista, pasa a ser secretario de Educación Pública en sustitución de Aurelio Nuño. La influencia de Salinas al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto es ya inocultable.Pero también su presencia en los medios se ha hecho muy notable concediendo innumerables entrevistas a medios de comunicación nacionales y extranjeros. Y sale a la escena pública precisamente porque es parte de su estrategia. El pretexto para salir a escena fue la publicación de su más reciente libro titulado Muros, Puentes y litorales. Donde hace un repaso en torno a la relación de México con el vecino del norte, en momentos en que se está renegociando el Tratado de Libre Comercio. Aprovecha para hacer una defensa de sus políticas económicas, las cuales siguen vigentes. Pero además de una posible salida de Estados Unidos del TLC, las elecciones del próximo año en México, son la otra amenaza que provoca que Salinas salga en todos los medios posibles en las últimas semanas. Y sus objetivos son muy claros, AMLO y Trump.Por cierto que en Chihuahua, Carlos Salinas tiene viejos conocidos. Una de ellas es Guadalupe de la Vega, hermana de Alejandra, la actual secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del gobierno corralista. El ex presidente fue condiscípulo, en uno de sus posgrados en una de las más reconocidas universidades norteamericanas, de Lupita de la Vega. Incluso en la boda de Lupita con Álvaro Navarro, estuvo Adriana Salinas de Gortari enviada por su hermano. Otros tiempos. Con el ex gobernador chihuahuense Francisco Barrio Terrazas, Salinas también llevó una buena relación. A tal grado que logró transformarlo del atrabancado Bárbaro del Norte, a ser otro dócil político más de los que abundan en Los Pinos. No será nada extraño que el inquieto Salinas de Gortari ande metido por todos lados en tiempos electorales, sigue teniendo muchos intereses. Y es que sigue pensando que todo México es territorio Salinas.