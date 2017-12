Resiliencia: volver a ser como antes

Hasta hace unos tres años, al menos en lo personal, no estaba familiarizada con la palabra, y mucho menos el concepto, de resiliencia. Ajena estaba de entender esa capacidad que tenemos los seres humanos y las comunidades a las que pertenecemos para superar condiciones adversas hasta llegar a adaptarnos, de manera positiva, a las nuevas circunstancias que se nos presentan.No concebía a la resiliencia como esa adaptación que puede suceder en dos momentos: cuando aún prevalece esa condición crítica, o bien, cuando ya hubiera pasado, aunque aún se perciban sus efectos.Después de pasar por una etapa demasiado hostil entre 2008 y 2012, me doy cuenta de que, como sociedad, hemos visto florecer valores que antes no sabíamos que teníamos y mucho menos habíamos tenido la capacidad de desarrollar: la difícil prueba que vivimos los hizo surgir de entre nosotros de manera inesperada y han sido un alivio que nos ha permitido reconocer que aún podemos vivir en nuestro Ciudad Juárez y aspirar a mejores niveles de calidad de vida, satisfacer nuestras necesidades –aun las más básicas– y más aún, de forjar nuevos proyectos.No estoy segura en qué medida la crisis económica y de seguridad vivida alteró la estructura de la sociedad juarense, ni tampoco de que al haber tocado fondo e iniciado un resurgimiento podamos volver al estado original que el concepto de resiliencia conlleva, pero lo que sí es cierto es que me entusiasma recorrer por la ciudad y ver de nuevo signos de vida: el paseo de las familias por el Centro de la ciudad; los niños entretenidos con los juguetes tradicionales en sus manos; el color de los algodones de azúcar, el baile de los adultos mayores entre las notas que, ante miradas curiosas, nos hace viajar y traer desde el pasado la música y danza que muchos sólo han visto en las películas de antaño; la algarabía de quienes ríen, el bullicio del caminar por las calles que para muchos antes sólo eran de paso, y hoy son el motivo de estar, de convivir en familia. La vida urbana.Ha vuelto también la confianza en la economía y la inversión ha retomado las calles: surgen opciones de desarrollos habitacionales y las plazas comerciales antes plagadas de locales vacíos han retomado nueva vida, ¡Y qué decir de las nuevas! Hoy la Tecnológico, la Gómez Morín, se ven engalanadas ante el surgimiento de atractivas edificaciones; sobre la Triunfo de la República también ha aparecido un modelo inmobiliario que combina servicios, comercio y oficinas que, en la búsqueda de atraer clientes, todas ellas nos regalan una imagen urbana contemporánea.Sí, si bien ante estas imágenes que hace algunos años ni siquiera imaginaba que sucederían me lleno de optimismo, no olvido que ese periodo obscuro nos dejó marcados para siempre: es una realidad que los nuevos estilos de vida que surgieron a partir del temor y quizá hasta de la paranoia, han sido adoptados por los juarenses de forma tan natural, que su repetición cotidiana hará que las generaciones futuras, sin haber experimentado el trauma vivido, las tomen como suyas sin cuestionar siquiera cuáles fueron las circunstancias que las produjeron.Con sus luces y con sus sombras, se ha generado una nueva cultura, quizá de supervivencia que, nos guste o no, ha permitido que adaptemos a nuevos contextos y estilos de vida. Nos ha concedido ver el futuro con optimismo y, aún en el marco del proceso de resiliencia, ha sacado de la esencia más profunda de nuestro ser la capacidad de proyectar el futuro aún en la adversidad y quizá frente a ella¿Hemos superado la adversidad? Si lo hemos hecho ¿a costa de qué? Son las preguntas que habremos de hacernos constantemente. Los avances son obvios y tenemos buenas noticias, pero no podemos cantar victoria. Aún falta mucho por hacer y las noticias lo hacen evidente: todavía persisten las extorsiones, la violencia intrafamiliar, los niños atacados por sus propios padres, el saqueo y vandalismo en las escuelas que hace aún más precario el aprendizaje de los niños, el encierro de los niños, el descuido hacia los ancianos, la falta de un buen trabajo para los jóvenes, la remuneración justa.De ninguna manera podemos lanzar las campanas al vuelo pues no hemos vuelto a ser los de antes. Resta ahora restablecer la confianza y trabajar por una sociedad menos desigual, por aminorar la brecha entre los que mucho poseen y los que nada tienen; entre los que mucho conocen y los que no encuentran la ocasión de aprender; entre los que estrenan y aquellos que sólo de segundas visten. Sí, después de la crisis hemos resurgido, relativamente, pero no vuelto a ser los mismos. Por ello no debemos olvidar que ante esos valores surgidos de la tragedia, los que nos han hecho sobrevivir, hoy tenemos como nunca antes la oportunidad de ser mejores, de ser un Juárez realmente resiliente.