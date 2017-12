Ciudad de México.– El secretario de Gobierno de Chihuahua, más se me paraban las pestañas. El asunto está por todos lados: la supuesta triangulación de recursos públicos a campañas del PRI en estados donde no es gobierno, ocurrida en el 2016.El número dos del gobierno panista de Chihuahua habló “sin adelantar vísperas” de las detenciones que se vienen vinculadas al desvío de esos recursos.Ya encarrerado, conminó a Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional del tricolor, a aclarar “las acusaciones que se le hacen”.Jáuregui dice que Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, expuso que Beltrones involucró por lo menos seis estados del país para triangular recursos.“Yo no adelantaría vísperas, pero vienen más (detenciones). Las carpetas de investigación contienen nombres. Hay una conducta ilícita y se ha actuado en consecuencia. Lo ideal sería que los involucrados dieran la cara por sí mismos”, puntualizó.El PRIGate llevó a la captura de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, operador de Beltrones, a partir de las declaraciones que el exsecretario de Finanzas de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, le hizo a la Fiscalía de Chihuahua en su calidad de “testigo protegido”.Una mano enemiga del PRI y de Beltrones entregó al diario Reforma el expediente con las declaraciones del “testigo con identidad reservada”.Manlio ya respondió. Calificó las imputaciones que se le hacen de “filtraciones y conjeturas inverosímiles” surgidas a partir de una indagatoria que realiza la Fiscalía deChihuahua, a partir de una “figura de oprobio”: el testigo protegido.“No existen ni existieron nexos y conexiones entre funcionarios del estado de Chihuahua e integrantes del CEN del PRI, cuando estuvo a mi cargo de agosto del 2015 a julio del 2016”, puntualizó el sonorense.Y defendió a su colaborador, Alejandro Gutiérrez Gutierrez, enviado al Cereso número uno de Chihuahua por seis meses. La Fiscalía del estado lo acusa de confabularse para saquear los recursos federales destinados para programas educativos de la entidad.“Sin alguna prueba que tenga validez judicial, Alejandro Gutiérrez fue detenido en abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios de defensa para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas”.En la parte final de su comunicado, Beltrones la emprende en contra de las autoridades de Chihuahua: “Lo que es, verdaderamente, grave es que se está cometiendo un daño moral deliberado por las autoridades del estado, en búsqueda de notoriedad política o de condenas mediáticas que no caben ya en nuestro sistema jurídico”.Hay reacciones al más alto nivel en el tricolor. Enrique Ochoa, presidente nacional de ese partido, exigió ayer al gobierno panista de Corral detener a los responsables de la filtración del testimonio de Herrera a ReformaEn la arena político-electoral, el tema le dio armas a los adversarios de José Antonio Meade en la carrera hacia Los Pinos. López Obrador acusó al precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional de ser “tapadera” de los desvíos.El frentista Ricardo Anaya dijo que el ruidoso caso es “la prueba de fuego” para la Fepade de Héctor Díaz Santana.La cosa está caliente y subiendo la temperatura.***El senador panista Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, anunció su retiro de la contienda para la candidatura presidencial del Frente. Parecía molesto, irritado por la inexistencia de condiciones de equidad para competir internamente.Pero muy pronto se le pasó la indignación al legislador. Ni 24 horas después, el también exrector de la Universidad de Guanajuato se sumó a la coalición Por México al Frente, a invitación del jefe nacional de su partido.El jefe panista adelantó el jueves que le haría una oferta para que se incorpore al Frente. ¿Qué le ofrecería?En un comunicado, Romero Hicks justificó su súbito apoyo a Anaya. “Para que el proyecto de la Coalición tenga éxito necesita como requisito fundamental la unidad…”, dijo.Y más: “Yo le presenté propuestas para ser incorporadas a su proyecto y al del Frente. Y también he ofrecido el compromiso de acompañarlo con toda mi experiencia”.La facilidad con la que convenció al guanajuatense contrasta con las complicaciones que el Joven Maravilla ha encontrado para que el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, le levante la mano.Fuentes de Acción Nacional nos explican que las negociaciones no se han roto con Moreno Valle, quien, aseguran, se puso muy caro: quiere la gubernatura de Puebla para su esposa y todas las posiciones federales en ése y otros dos estados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.