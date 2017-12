El próximo año nuestro país tendrá un proceso electoral que en términos históricos puede ser interesante, creo, más allá de gustos partidistas -que a estas alturas ya no veo concreciones ideológicas, con eso del champurrado ideológico, si se me permite el término-, los mexicanos estamos conscientes de que el país vive una crisis moral en todos los sentidos, donde la violencia ha sido el tema principal desde hace años, pero también la corrupción, la impunidad y todas las aberraciones sociales que de ello se desprende. Entonces es imposible hacerla de “abogado del diablo” en relación con un sistema casi enfermo, ni siquiera se puede decir que México marcha económicamente bien, con un PIB pobre y apenas sostenible.Pero ¿qué cambio de rumbo desearemos los mexicanos? Cuando millones de ellos están acostumbrados a la miseria, a la mediocridad, al vivir al día con sus problemas cotidianos, incluso pensando que las cosas como están son normales. No dudo también que el status quo imperante beneficie a miles o millones de ciudadanos, aun así la necesidad de un cambio de rumbo es indispensable en este país, todavía lleno de carencias y de injusticia social.Pero que ¿aspiramos los mexicanos?, ¿realmente sabemos lo que queremos?, ¿podemos especular que la población desea más democracia?, ¿empleo?, ¿seguridad?, ¿cultura?, ¿educación?, ¿trabajo? Es difícil conocer bajo que aspiraciones se pudiera desear un rumbo distinto de país en los varios Méxicos que existen – porque el país es tan heterogéneo-, pues hablar por un indígena chiapaneco o un rarámuri, o por un trabajador de la maquiladora o un obrero de Tabasco, es complicado. Ni siquiera los profesores universitarios que supuestamente tenemos más información, poseemos una visión homogénea o de intereses compartidos.Lo anterior me hace pensar que nuestro sistema político nos ha mediatizado como personas, o simplemente somos sus engendros o sus zombies, que nos movemos de acuerdo al son que nos toquen, no somos una sociedad activa, de ciudadanos conscientes y participativos que sepamos qué tipo de país deseamos, claro resultado del tipo de gobernantes que por años hemos escogido “democráticamente hablando”. Aun así, millones seguimos pensando en un cambio más profundo, que logre incluso construir otro mexicano, con mayor peso en las decisiones del país, es decir otro tipo de ciudadanos.En lo personal, creo que la sociedad mexicana tiene que virar radicalmente en su actuación política y ciudadana, para ello es necesario liderazgos sociales sólidos o grupos sociales organizados que catapulten liderazgos novatos y comprometidos con las causas sociales. Los partidos tradicionales ya no tienen propuestas creíbles, simplemente se han convertido en membretes políticos, casi son empresas privadas de unos cuantos socios, que se disputan el poder y se enojan entre ellos para después refugiarse cínicamente en otra sucursal política. Forzosamente alguien tiene que recuperar una ética política que urge socialmente hablando, por otro lado, las candidaturas independientes realmente no han tenido el impacto que se esperaba.En estas fechas navideñas y de año nuevo hemos visto personas adquiriendo productos en los distintos centros comerciales, pero ¿realmente somos felices llenando de cosas materiales nuestras vidas? ¿No será que nos falta esa parte importante del ser humano de tener responsabilidad hacia nuestro entorno? Aunque estas fechas están llenas de mercadotecnia frívola y seductora, debemos pensar en “el que hacer” con nuestro medio inmediato, la familia, los amigos, nuestro espacio laboral y ahí discutir lo que nos atañe a todos: el futuro de este país, donde cada uno de nosotros lo hemos aprovechado o desaprovechado o incluso abusado de él, en muchos sentidos.Los cambios en este siglo XXI no han sido favorables para millones de personas, ahí está Siria, Afganistán, Colombia, los mismos Estados Unidos con un presidente fuera de sus cabales. Entonces el 2018, será un año decisivo para nuestro país, esperemos que sea para bien. Ustedes hagan la lectura personal.