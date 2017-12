Justicia selectiva

Tradicionalmente, cuando se acercan estas fechas, la actividad política y gubernamental entra en una especie de “receso”. Muchas veces los gobiernos esperan a que pase la Navidad para hacer anuncios importantes respecto al quehacer público. Igualmente, los partidos políticos buscan mejores momentos para pronunciarse sobre temas en boga, esperando que lo que digan tenga mayor eco, una vez que la sociedad se reincorpora a sus actividades cotidianas. Sin embargo, en Chihuahua las cosas no son así.La semana pasada, en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua, fue detenido en Saltillo el exsenador y exdiputado federal Alejandro Gutiérrez. Se le acusa de haber colaborado en una estructura de triangulación de recursos públicos que irían a parar al PRI para el proceso electoral 2016. Como es ya costumbre en este Estado sin ley, y despreciando todos los precedentes judiciales al respecto, se le dictó prisión preventiva al acusado.Desde luego que la noticia, a pesar del fuero común, tuvo un impacto nacional. Todos los medios locales y nacionales corrieron a cubrir dicho evento, pues el acusado fue un encumbrado funcionario partidista en la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones.Es ingenuo pensar que dicha detención se haya llevado a cabo porque existe un genuino interés de procurar justicia en Chihuahua. Si eso fuera, todos los esfuerzos y recursos destinados a esta operación, pudieran ser redirigidos al combate de la inseguridad en el Estado, que según cálculos de un medio digital de la capital, supera los 2 mil 200 homicidios desde que Javier Corral tomó protesta como gobernador. Es en estos momentos cuando muchos se preguntan si el Gobernador Corral no quiere o no puede combatir la inseguridad. En ambos casos, la respuesta es grave.Corral ha demostrado ser un experto en el manejo del ‘timing’ político. El golpe asestado viene a ser muy oportuno desde la óptica partidista, pues las precampañas presidenciales ya empezaron. Con esta detención, Corral busca abonar a la causa del Frente Amplio Democrático y de pasada, darle otro golpe a su antecesor César Duarte. Dicho acto es un mensaje y una medida de presión a la Federación, insistiendo en el tema de la extradición del ex gobernador. En su compulsiva obsesión, Corral se ha llevado entre las patas a muchas personas. Parece que en Chihuahua, nadie tiene derecho a enfrentar juicio en libertad, y que la sanción se impone antes que el proceso (tal como lo dijo mi compañero de páginas Carlos Murillo).La defensa de Alejandro Gutiérrez viene a señalar algo que se ha dicho con insistencia los últimos meses: la colusión entre jueces y agentes del Ministerio Público, ambos del fuero común. Ninguna de las arbitrariedades que se han señalado de manera insistente en los medios de comunicación se pudiera haber llevado a cabo sin el allanamiento servil de éstos. Aquellos funcionarios judiciales y ministeriales que antes rendían pleitesía a Duarte, a Baeza, o a Patricio, ahora le rinden pleitesía a Corral, y seguramente besarán también la mano de quien lo suceda. Con tal de no perder sus prebendas y canonjías, no se atreven a hacer efectiva la división de poderes. No les ha importado torcer la ley y el sentido de la misma, pues es más importante conservar sus privilegios que aplicar la Constitución y la ley. Olvidan muchos de estos funcionarios que son funcionarios de la ley, no del gobernante en turno, y que así como hay funcionarios del régimen anterior en prisión preventiva por ‘seguir instrucciones superiores’, así pueden terminar muchos de ellos por abusar de su autoridad, o por cualquier delito contra el adecuado desarrollo de la justicia.Tan pervertido está el sistema judicial en Chihuahua, que a pesar de que incumple con los requisitos constitucionales para el puesto, y a pesar de que impunemente ha cometido toda clase de excesos, Lucha Castro sigue en su puesto. Existe evidencia en todos lados de la presión a la que somete a agentes del Ministerio Público y jueces. Desde luego que contra ella no hay indagatoria alguna. Ella cuenta con una patente para violar flagrantemente la ley. Viola la ley todos los días por ocupar un cargo para la cual es inelegible, y viola la ley cada vez que trata de incidir en el actuar de los agentes del MP y de los jueces que no tienen los suficientes pantalones para ponerle un alto a la intromisión. Insisto, el Poder Judicial de Chihuahua se ha convertido en un pañal o en un albañal. Para el caso es lo mismo.