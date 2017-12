Ni Feliz Navidad y ya veremos si próspero año nuevo. Los más dilectos miembros del Grupo Sonora destacamentados en el PRI nacional, en algunas posiciones de la Secretaría de Gobernación, bastantes en la Secretaría de Hacienda, en las dirigencias estatales del PRI por todo el país...gubernaturas, la de Claudia Pablovich en primer plano, fueron sometidos a prolongados cónclaves que nada tuvieron de navideños.Hoy deben iniciar la ejecución de los acuerdos y hasta órdenes salidos de esas encerronas. Buscan liberar de una cárcel chihuahuense al objeto de escándalo nacional e internacional desde el lunes de la semana pasada, el coahuilense conocido en la política nacional como “La Coneja”, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, secretario general adjunto tricolor con el jefe del grupo, Manlio Fabio Beltrones, y un rato con el actual líder del PRI nacional, Enrique Ochoa.Sabemos que hablaron de distintos escenarios para nuestro gusto algo románticos. Extraño en ellos, acostumbrados a jugar pelota dura. Hasta la semana pasada esa era parte de la fama. Hablaron de técnica jurídica y muy poco, o casi nada, de estrategia política y mediática.Tras la detención de su operador y colaborador Gutiérrez, Manlio Fabio en su comunicado de prensa “a la opinión pública” refiere que el primer postulado para hacer cumplir la ley debe ser respetado “en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso...” Y reconoce expresamente haber creído el monumental engaño lanzado por el gobernador Corral un día antes de la detención en el sentido de que no había elementos que confirmaran la participación de exdirigentes nacionales del PRI en la “trama financiera” de los 254 millones que “La Coneja” recibió del gobierno de Chihuahua para ser llevados a su partido y a su empresa Jet Combustibles. Les adelantaron su 28 de diciembre.***Los análisis del Grupo Sonora en ese sentido –jurídico– son buenos pero no como para dedicarles más tiempo de lo que pueden ocupar los abogados respectivos. Ni un minuto más. De esa forma no saldrá de la cárcel Gutiérrez antes que termine el año; es decir, nada esta semana.Fernando Baeza en 1992-1993 debió llevar a cabo una “marcha de la dignidad” caminando 200 kilómetros de Parral a Chihuahua cuando Francisco Barrio, padrino del actual gobernador Corral, pretendía llevarlo a la cárcel. Más de una docena de exalcaldes priistas igual que don Fernando ya habían pisado el Cereso. Todo fue frenado; tras algunos meses, quizá un año, fueron absueltos.Corral tiene el monopolio literal del ministerio público y el Poder Judicial en Chihuahua. Ha demostrado también una poderosa influencia sobre el Poder Judicial de la Federación. Hablar en su administración de debido proceso, de respeto a la ley y de presunción de inocencia, es pecar de inocencia. Más allá de que hayan sido cometidos o no los actos de corrupción.Karla Jurado Bafidis, Javier Garfio Pacheco, Ricardo Yáñez Herrera... Javier Garfio Pacheco, prefirieron tragar la mortal cápsula de la sentencia por “procedimiento abreviado” que seguir en la tortura de un proceso en el que no ganaron una sola; abandonados además por su jefe político prófugo, César Duarte Jáquez.Manlio Fabio debe saber todo eso, pero el inmovilismo político de su grupo también puede tener qué ver con las piezas del rompecabezas en la Presidencia de la República que continúan auxiliando al gobernador chihuahuense... Horas de vela... Mala Navidad, pésimo fin de año. Posiblemente como nunca.***No es Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”, el autor intelectual del asesinato de la colega periodista, Miroslava Breach. O al menos no es el único que dio la orden para cometer ese crimen ocurrido el 23 de marzo pasado en la ciudad de Chihuahua.Quizá por ello la cautela de la Federación en torno a la detención que hizo en Sonora la Policía Federal.El gobernador Corral saltó impulsado por su obsesivo exhibicionismo a decir que la corporación federal llevó a cabo el operativo “derivado de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado y con “la colaboración estratégica del Cisen” pero el Gobierno federal nomás dejó a Moreno en Chihuahua, filtró algún datillo en algún medio nacional del que se colgó el gobernador, y adiós.Entre los montones de información filtrada por el Gobierno estatal a lo largo de los últimos meses había surgido el apodo de “El Larry”, pero también de sus jefes “Los Salazares” y su liga con la “narcopolítica”, de la que ayer habló nuevamente le hermana de Miroslava, Rosa María Breach. Falta todo ello, incluido “el chofer del asesino material y otro cómplice del mismo.La Fiscalía Especializada para Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene también bastantes datos al respecto.***Se barajan nombres como Ramón Galindo, Pablo Cuarón, Carlos Angulo y hasta Sergio Nevárez, pero el nombre de Alejandra de la Vega ha sido “bien recibido” entre el panismo juarense.Son las palabras del nuevo presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Madero Villanueva.Habla el líder blanquiazul, por supuesto, de ese tema que trae sin dormir a más de dos, el de la candidatura panista a la Presidencia Municipal.No se habla del asunto porque los azules esperen el rabioso proceso democrático interno, ese ya lo tiene decidido el gobernador Corral. De ahí la consigna del dedazo que habrá de ejecutar Madero. Se habla afuera del PAN. Ahí es donde hay preocupación.Al independiente alcalde, Armando Cabada, le preocupa Alejandra no tanto por su nombre ni mucho menos por la fuerza electoral de la que, efectivamente carece, sino porque es delfina del gobernador y este usará toda la fuerza del Estado para tratar de meterla hasta la cocina de Francisco Villa y Malecón.Ese es el problema, Houston.***Efectivamente los independientes Cabada y “El Caballo” Lozoya no pudieron recibir mejor obsequio navideño que poder iniciar la colecta de firmas rumbo a la búsqueda de su reelección sin necesidad de solicitar licencia.Este paso hacia el eventual permiso para dejar su cargo se había convertido en una fuerte migraña para el presidente municipal juarense. No halló fórmula alguna de deshacerse de su suplente, Alejandro Loeza, sin poner en riesgo al equipo completo y por tanto la reelección. Había decidido que ocupara la Alcaldía en lo que iba por las firmas y después por la campaña constitucional.Tendrá problemas hoy Cabada solo con la campaña electoral. Sin hacer mayores gestos entregará el despacho por un rato a Loaeza, con la firme intención de regresar por tres años y perfilarse de ahí hacia la gubernatura. Ese es el plan. No quiere perder los pesos por los centavos.Están pendientes para la semana entrante algunos ajustes con el propio Loaeza y con los precandidatos a diputados locales independientes.Parece que no habrá más imprevistos al arrancar enero... ¿o sí.***Javier González Mocken estuvo de plácemes todo el fin de semana porque en el Congreso del Estado le fue aprobada la cuenta. Lo comentamos el sábado.Si bien es cierto la Operadora de Estacionamientos de Juárez, (OMEJ) y el Sistema de Urbanización Adicional, SUMA, quedaron encharcadas por sendos compromisos de sus operadores aunque debemos señalar que en su momento González Mocken exhibió la problemática y auditó a SUMA.Por lo pronto, los cuestionamientos hechos al expresidente municipal interino (suplente) sobre el manejo de los recursos en distintas áreas, quedaron en el suelo luego del refrendo que hace el Congreso del EstadoLa defensa ante la comisión legislativa de fiscalización fue llevada a cabo por el extesorero municipal, Miguel Orta. No dejó rendija por la cual tuvieran dudas los diputados para dar luz verde a esa cuenta.***También mencionamos sobre esas cuentas públicas el caso de Antonio Andreu Rodríguez al frente de la JMAS, sobre quien pendía peligrosamente la espada de Damocles, personificada por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por el espinoso asunto de los dineros descontados a trabajadores de la descentralizada y entregados al PRI en el municipio o el estado. Salió Andreu bien librado de esa aduana legislativa.Entonces pues, ambos personajes, Andreu y González Mocken, parecen listos para lo que se le pudiera ofrecer al PRI en materia de perfiles políticos para las candidaturas 2018 que vienen.El exalcalde sigue contemplado como el plan B para ir por la Presidencia Municipal. El plan A es la diputada local, Adriana Fuentes, que nomás espera la definición de su amigo el candidato presidencial, José Antonio Meade, para ver si va por la senaduría o se queda en la lucha de barro esperada por la Presidencia Municipal.