Mismos resultados

Ciudad de México.- Una vez más los votantes demuestran que son animales de costumbres. De poco sirvió la declaración de independencia de Cataluña, seguida de la intervención del gobierno central español y la convocatoria a nuevas elecciones. El resultado de la votación del 21 de diciembre es al final virtualmente idéntico al anterior. La democracia no resuelve todos los problemas. Si una sociedad está dividida, así lo refleja en sus resultados.Los partidos independentistas obtuvieron 47.5 por ciento de los votos. Fracasaron una vez más en el esfuerzo de alcanzar esa mitad más uno del voto popular que les daría legitimidad en su demanda por la independencia. Pero debido a la manera en que se determina la representación en Cataluña, este 47.5 por ciento se refleja en 70 escaños en el Parlamento, una precaria mayoría absoluta en una cámara de 135. En todas las elecciones desde 1990, los independentistas han conseguido entre 46 y 50 por ciento de los votos.Quizá la mayor sorpresa es que Ciudadanos, un partido nuevo de talante liberal, se ha convertido en la organización individual más votada en la comunidad. La organización es encabezada por una carismática mujer de 36 años, Isabel Arrimadas, nacida en Andalucía, que se identifica como catalana "porque así lo decidí". Ciudadanos obtuvo 25.37 por ciento de la votación, lo cual se traduce en 32 escaños en el Parlamento, más que nadie. El problema es que los partidos independentistas no la dejarán formar gobierno.Junts per Catalunya, una organización conservadora encabezada por el ex presidente catalán Carles Puidgemont, exiliado en Bélgica, ha quedado en segundo lugar, pero tratará de formar gobierno con otros dos grupos, Esquerra Republica de Catalunya-Catalunya Sí, de izquierda, y CUP, de extrema izquierda. Las diferencias ideológicas entre los tres harían virtualmente imposible cualquier programa de gobierno, pero los tres están unidos en su afán de lograr la independencia.El Partido Popular, del presidente español Mariano Rajoy, ha sido castigado por los electores y apenas ha conseguido tres escaños, con 4.84 por ciento del voto, frente a 11 en 2015. A los electores no les ha gustado la intervención del gobierno central, pero el apoyo que ha perdido el PP lo ha obtenido Ciudadanos, por lo que el equilibrio en el Parlamento se ha mantenido.El independentismo, como el Brexit en el Reino Unido, se concentra en zonas rurales. Mientras que Cataluña votó en un 47.5 por ciento por los partidos independentistas, en una Barcelona urbana, diversa y cosmopolita el respaldo fue de solo 40 por ciento. Los independentistas catalanes argumentan que tienen un mandato para separar a su comunidad de España. Pero dado el reiterado rechazo de Barcelona, ¿podría Barcelona separarse de Cataluña, ya sea para permanecer en España o para hacerse independiente? Los mismos que reclaman el derecho a la independencia de Cataluña afirman que Barcelona no tiene ese derecho.De nada servirá organizar nuevos comicios. Cataluña es una sociedad dividida entre quienes quieren la independencia y quienes la rechazan. Esto no cambiará en el corto plazo. La intervención del gobierno español le ha hecho daño al Partido Popular, pero quienes rechazan la independencia no se han vuelto independentistas por los errores de Rajoy.No hay en Cataluña un mandato por la independencia, por más que los independentistas tengan una mayoría de dos escaños en el Parlamento. Los electores están advirtiendo, sin embargo, que las cosas no pueden permanecer como están.No es necesario ser cristiano. La Navidad se ha convertido en la celebración universal de la paz y la confraternidad humana. Por eso es tan importante preservarla, por mucho que tenga uno ánimo de Scrooge.Twitter: @SergioSarmiento