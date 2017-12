Navidad en el desierto

“¿Quién que ha nacido cristiano y que ha oído renovar cada año, en su infancia, la poética leyenda del nacimiento de Jesús, no siente en semejante noche avivarse los más tiernos recuerdos de los primeros días de la vida?”, fragmento de Navidad en las Montañas de Ignacio Manuel Altamirano, político liberal de la etnia chontal, periodista, diplomático, defensor de la patria y del estado laico.Sin pretender que la vida del escribiente pueda ser de interés público ni mucho menos, me atrevo a responder la pregunta misma que reveló el carácter frívolo de quien ha conducido con magros resultados a nuestro país en los últimos cinco años, me refiero a las lecturas que han influido sobre mi manera de pensar. Navidad en las Montañas marcó una profunda huella en mi persona, esta obra célebre de Altamirano aborda uno de los problemas políticos y religiosos de la época; luego de la separación Iglesia-Estado, hace en esta bella obra literaria un retrato de la sociedad mexicana de su tiempo, con absoluta vigencia en la actualidad.A propósito de la época decembrina, viene a mi memoria esta novela que resalta la hermandad entre un cura español y un militar que por oficio en aquellos tiempos no tenían las mejores relaciones (justificadas) con el clero.La Navidad en el estricto sentido de la palabra significa la celebración del nacimiento de El Salvador tal como lo describe Altamirano. En esa época, a raíz de la separación Iglesia–Estado, muchos de los protagonistas de la vida pública fueron víctimas de las pasiones políticas sustentadas en buena parte debido al yugo impuesto por la jerarquía religiosa en perjuicio del progreso del pueblo. Navidad en las Montañas ayudó a conciliar la ferviente fe del pueblo con el carácter laico que debe tener todo gobierno.Las corrientes conservadoras en nuestro país han pretendido perversamente y por mucho tiempo forjar la idea colectiva de que los políticos y activistas progresistas son ajenos a las creencias religiosas de la gente, nada más falso, muchos poseen profundas creencias de raigambre familiar.A pesar de que los detractores de AMLO han intentado subir a la palestra política temas sensibles como el aborto o el matrimonio igualitario para desviar la atención sobre los temas fundamentales del atraso del país, su táctica ha fracasado porque las verdaderas virtudes cristianas como el bienestar colectivo han sido atropelladas por los gobiernos que ellos han encabezado. Se ha fomentado la pobreza para luego lucrar con ella y así mantenerse en el poder, eso no es de cristianos, aunque se hayan atrevido a consagrar al Estado como lo hizo el ex gobernador en pleno auge de su corrupto mandato.Fray José de San Gregorio, un misionero cristiano es el cura, maestro y consejero municipal que en la novela ayuda a la aldea paupérrima en la que oficiaba la liturgia católica y a través de ella pretendía cambiar la realidad que les rodeaba para obtener bienestar, aunque éste fuese muy relativo. Con un pueblo pobre Fray José combatió con esfuerzo y criticó el atraso económico debido a la falta de mercado para las cosechas de los campesinos, eso lo describió Altamirano hace 150 años, pero no crea usted que de entonces a la fecha existan cambios sustantivos en la vida del campo. El sacerdote de nuestra historia salvó del linchamiento a un maestro ateo, fue consejero municipal y nunca cobró por los bautismos ni por otros servicios religiosos, era un verdadero demócrata y discípulo de Jesús, a quien el militar describía como un auténtico "garbanzo de a libra" entre los curas españoles de aquellos tiempos.Así es la Navidad, una bella época que incluso a los no creyentes los hace celebrar y hermanarse con los demás. En nuestro país siguen existiendo muchos pueblos pintorescos, con gente trabajadora, leal y de gran fe, como el descrito en Navidad en las montañas, pero que siguen padeciendo por la falta de bienestar social y de un mercado justo para sus productos, aparte de una remuneración adecuada a su esfuerzo laboral.Que esta Navidad en el desierto chihuahuense al igual que aquella en las montañas sirva para rodearnos de paz, reconciliación y alegría. Se avizora un año de grandes cambios, de una verdadera transformación del país, y al igual que en el tiempo de Altamirano, se erradicarán muchos privilegios para muy pocos, se reforzará la economía y los derechos básicos como la educación, la salud y el trabajo serán respetados para todos los mexicanos. Regocijémonos, ya pronto terminará este sexenio… y el régimen.Que la Navidad nos traiga no solamente regalos bajo el árbol, que nuevos vientos soplen para nuestro país y para cada uno de los mexicanos que no han perdido la fe en un mañana mejor.¡Feliz Navidad!