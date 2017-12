Tienen de vacaciones al portal de gobierno

Las vacaciones empezaron ya para el grueso de los servidores públicos del Estado, algunos de ellos gozando los jugosísimos aguinaldos, bonos y compensaciones de todo tipo pagadas con dinero público y, en muchos casos, sin descontar el gasto con chamba.Quedaron de guardia algunos empleados de áreas principalmente de seguridad, protección civil y similares para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse.Pero quien también y extrañamente se fue de vacaciones fue el portal del gobierno, que lleva toda la semana en posadas, preparando la cena navideña o vaya usted a saber qué.El punto es que en los hechos, la página electrónica del Gobierno estatal no funciona ni para leer las últimas noticias del dramón judicial por la detención de connotados priistas.No, querido lector, el portal tampoco funciona en el extraño caso de que pretenda usted escuchar las interesantísimas cápsulas de Puntualizando.***Fueron prohibidas por la Función Pública las fiestas decembrinas en todas las dependencias de Gobierno estatal, pero todo indica que el oficio girado en septiembre no tuvo impacto alguno en el ánimo de funcionarios de primer nivel.Ni siquiera fueron buenos para guardar las formas. Llenaron los servidores públicos sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram de presunción con sus brindis y festejos; eso sí, solamente entre los cuates del gobernador Javier Corral.Hacia mediados de diciembre antes de su comida navideña con el gabinete, el gobernador concedió unos minutitos a los legisladores de su partido para brindar con un buen tinto, junto a personajes como Roberto "Pony" Lara, de la Junta de Aguas, Carlos Borruel Baquera, mandamás de la Coesvi.En el evento bautizado Brindis Navideño, desarrollado en Palacio de Gobierno estuvo también la diputada Nadia Siqueiros, muy juntita a Corral y apenas un día después de que Siqueiros balconeara a la también amiga del mandatario Lucha Castro, mostrando los amenazantes mensajitos de la consejera de la Judicatura.Hasta de sus tiempos de periodista volvió a presumir el gobernador, que sonriente tomó fotos y emuló a sus colaboradores más cercanos: fotógrafos, personal de avanzada, seguridad y meseros de Palacio. Las gracias de Corral fueron, nos cuentan, como los chistes del jefe, aquellos de los que hay que reírse a fuercita.De todos estos festejos navideños, que ya van varios a los que acude el góber, ¿qué pensará la siempre atenta Stefany Olmos?***Como del clima de Juárez en cualquier época del año, igualito se quejan todos de la ley electoral.Que si por muy laxo, que si por muy rígido, que no hay piso parejo o que a todos les dio poquito, el punto es que a final de cuentas políticos de todos colores y sabores se lamentan de que mientras a ellos les aplicaron la quebradora, al rival se la dejaron caer suavecita suavecita.Al final todos hacen con la pobre ley lo que quieren y por más normatividad y vigilancia que haya unos y otros rompen con el sentido de garantizar equidad y cuentas claras en la contienda.Botón de muestra es el que ofrece desde hace ya unas dos semanas el alcalde juarense Armando Cabada que aunque ya anunció que va por la reelección, sigue en funciones y aprovecha cualquier evento para andarla haciendo de Santa por toda la ciudad.El buen alcalde se la ha pasado entregando calentones y juguetes durante varios eventos por toda la ciudad, cosa que le permite la ley pues ha de presentar su licencia hasta enero; mientras, a disfrutar de los reflectores y beneficios de la ley, aunque eso sí, el independiente se queja mucho de que no hay piso parejo.***Increíble el batidero jurídico-electoral que se traen el Instituto Estatal Electoral (IEE) y el (TEE), pesar de la intervención de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que les han enmendado la plana al menos en cuatro ocasiones.Pero más allá de los alcances jurídicos de sus resoluciones, las autoridades electorales de Chihuahua han mostrado una enorme subordinación a Palacio de Gobierno, que raya en lo servil y oficioso.No obstante eso, en el caso más reciente, los magistrados del TEE ya mostraron una clara división en dos bloques. Por un lado, el presidente Víctor Yuri Zapata y el magistrado Ramírez Salcedo y del otro los magistrados Jácquez, Merino y Wong, quienes operan para Palacio.En la resolución del pasado viernes, el proyecto de sentencia fue presentado por el magistrado Ramírez Salcedo y respaldado por el presidente Zapata Leos, pero con el voto en contra de los otros tres.Lo relevante de dicho proyecto es que se planteaba la posibilidad de que un candidato independiente pudiera buscar su reelección, a través de un partido político y no obligada y forzosamente por la vía independiente. También incluía la ampliación del plazo para recolección de firmas de apoyo ciudadano, de 23 a 30 días como fue el año pasado.A pesar de que el proyecto original fue modificado en esos temas, por los votos en contra de los magistrados Jácquez, Merino y Wong resultó relevante el precedente que se dejó sentado con la discusión de los magistrados en el pleno del TEE, sobre esos temas espinosos, y dejo de manifiesto estos dos bloques en el seno del Tribunal Electoral del Estado***A pesar de lo que pareciera, en esta columna les deseamos a todos nuestros lectores que Santa les haya traído lo que pidieron.Tenemos los mejores deseos de que en casa de Maru Campos, Papá Noel le haya traído la ansiada venia del gobernador para ir por la reelección, aunque, si Santa no llegó con ese regalo, ella como quiera buscará repetir. El infortunado tobogán de hielo fue mala señal.A Lucha Castro, esperamos que el gordito de rojo le haya traído mesura y le devuelva toda la buena ondita con la que empezó como consejera, ya que por sentirse la mera mera del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, todos juntos, puede haberse quedado sin regalo bajo el árbol.Para Alejandra de la Vega ojalá que llegue un poquito más de apoyo decisivo del gobernador que salió a decir en público con que siempre no es seguro que ella se lance para la Alcaldía juarense.A la diputada Adriana Fuentes, de todo corazón, le deseamos le haya llegado un teléfono con línea directa al oído del precandidato José Antonio Meade que es el poderoso para definir candidaturas y le entregue a la Fuentes la postulación... pero al Senado de la República, que es al que realmente le trae ganas la legisladora local. Y es que ella prefiere el glamour de la Ciudad de México, donde además estudia una maestría, que la grilla del municipio.Bajo el arbolito navideño, esperemos que la legisladora del PRI, Karina Velázquez, haya encontrado un congelador para que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados ponga ahí la solicitud de desafuero que hay en su contra y ella permanezca de jefa en el Legislativo de Chihuahua.Para Stefany Olmos Loya elevamos nuestras plegarias para que Santa le haya regalado más tiempo, mejores investigadores, o de plano, falta de memoria de los chihuahuenses, a los que les debe resultados de sendas investigaciones que llevan meses y meses buscando si hubo o no irregularidades en varios asuntitos de la administración corralista, como lo de los familiares de medio gabinete en la nómina estatal, las millonarias adjudicaciones directas en el sector salud, el uso de recursos públicos y unas cuantas filtraciones de investigaciones en curso.Al que va a estar muy difícil que le hayan cumplido el deseo navideño es al diputado verde, del Partido Verde, Alejandro Gloria, que salió muy prometedor al asegurarle al líder barzonista Yako Rodríguez que le conseguiría la friolera de 75 millones extra en el presupuesto para el campo. El problema es que el diputado no consiguió ni un pesito de aumento, así que va a estar complicado porque ni con el sueldo de legislador de los próximos ocho meses le alcanza para abonarle al agrarista.Por último, a ustedes estimados lectores les mandamos nuestros mejores deseos y por supuesto, unas buenas palomitas para que las disfruten con la función del próximo año porque vienen las elecciones que lo único que podemos garantizar es que serán muy interesantes.De nuevo ¡¡¡Feliz Navidad!!!