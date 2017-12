Hace mucho que no veíamos tan burdo y grosero manoseo electoral, como el que se está presentando en estos momentos en nuestro estado, a cargo de la propia autoridad electoral que debería ser garante del cumplimiento de la ley, y no actor oficioso a favor de unos y en contra de otros.Eso que hoy funciona en los estados como el Organismo Público Local Electoral (OPLE), dependiente del INE, conformado en Chihuahua en octubre del 2015 a cuyo cargo se encuentra Arturo Meraz, ha mostrado una absoluta parcialidad hacia determinados actores políticos y, al mismo tiempo, una exacerbada animosidad contra otros. Un árbitro electoral a modo pues.El asunto es mucho más grave de lo que pudiera parecer, porque la intromisión de los gobiernos y partidos políticos, en las facultades de los institutos electorales en nuestro país no es cosa nueva ni exclusiva de partido político alguno. Elección tras elección se repite este esquema. Sin embargo, en este caso particular dentro de la coyuntura política que vivimos actualmente (primera elección concurrente y un nuevo gobierno estatal panista), adquiere dimensiones insospechadas.El Instituto Electoral de Chihuahua, OPLE del INE, recientemente ha sido reconvenido por diversas autoridades judiciales electorales al menos en cuatro ocasiones o sentencias diversas, por excederse en sus facultades de regulación y supervisión del proceso electoral vigente.El IEE pretendió meterse a definir y decidir sobre la paridad de género de las candidaturas en los partidos políticos, yendo al extremo de incidir con sus regulaciones en la vida interna de los partidos, así como en sus procesos de selección de candidatos, con lo cual claramente se extralimitaba en sus funciones y facultades.Curiosamente, a esa medida del IEE, no se opuso el PAN. Fueron las inconformidades presentadas por el PRD y el PRI, ante el TEE, las que desencadenaron una sentencia que echó por tierra el acuerdo del IEE sobre el tema, impidiendo así que se concretara esa ominosa e ilegal intervención de la autoridad electoral, en la vida interna de los partidos políticos. ¿Por qué el PAN no reclamó nada al respecto?Pero el colmo de la manipulación y parcialidad por parte del IEE, se dio con las reglas que ha intentado imponer para la participación de candidatos independientes, en donde el OPLE de Chihuahua pretende, por todos los medios posibles a su alcance, entorpecer y obstaculizar la participación de aspirantes a cargos de elección popular sin partido político que los respalde.Pero revisemos detenidamente la actuación del IEE en el actual proceso electoral. En un primer tiempo, derivado de una impugnación de los partidos Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, el 27 de noviembre la SCJN declaró inconstitucionales las disposiciones de Reforma Electoral (proyecto del IEE) que obligaban a los independientes que buscaban la reelección, a separarse de su cargo, así como la disposición de entregar a los partidos políticos las listas de ciudadanos que otorgaran su firma de apoyo a los candidatos independientes (nuevos o en reelección). Primer golpe.En segundo momento, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la sentencia del TEE que validaba el acuerdo del Consejo Estatal del IEE que determinó el calendario del proceso electoral, si bien esta sentencia ya no tuvo efectos prácticos porque recayó a eventos ya pasados, si dejó en claro que los razonamientos y argumentos jurídicos tanto del IEE como del TEE para desechar las respectivas impugnaciones, carecían de la más elemental lógica jurídica.En un tercer tiempo, nuevamente la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, revoca la resolución y acuerdo del IEE, mediante los cuales se emitió la convocatoria y lineamientos generales para las candidaturas independientes, ordenando a la autoridad electoral local a emitir nueva convocatoria y lineamientos. Hasta el momento el IEE ha hecho caso omiso de tal ordenamiento judicial.Finalmente, en un cuarto momento, el pasado viernes tanto la Sala Regional Guadalajara como el TEE vuelven a emitir sendas resoluciones casi similares, respecto de los mismos temas (extralimitación de facultades del IEE, ampliación del plazo para manifestar intención, suprimir algunos requisitos como cuentas de cheques y otros), ordenando al IEE Chihuahua a regularizar el proceso electoral, adecuando las disposiciones respectivas.Ese mismo día, el Consejo Estatal del IEE sesionó sin considerar las sentencias mencionadas. En el orden del día de dicha sesión se lee:“Punto 5. Proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se da respuesta a la solicitud formulada por Jorge Alfredo Lozoya Santillán, respecto del acatamiento de la sentencia recaída a la acción de inconstitucionalidad 131/2017 y sus acumuladas, dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a la inaplicación de diversas porciones normativas de la Ley Electoral Local.”Ante la insistencia de los actores promoventes de las impugnaciones y actuaciones jurídicas contra los actos del IEE (principalmente el alcalde independiente de Parral Alfredo Lozoya y su asesor jurídico el joven abogado juarense Francisco Sánchez Villegas), la respuesta de la autoridad electoral local fue:"A su vez, como se menciona en la segunda de las premisas apuntadas, el cambio del periodo para la recepción de las manifestaciones de intención, incidiría en las diversas etapas relacionadas, al existir una relación de causa y efecto entre ellas, o al menos de vínculo asociativo, de manera que el posible beneficio otorgado a los interesados con la ampliación del plazo para presentar su manifestación de intención, encontraría afectación refleja en el derecho del mismo interesado para la revisión de su solicitud y requisitos, así como en la oportunidad procesal de subsanar inconsistencias a través de las prevenciones correspondientes, es decir, en su garantía de audiencia, y finalmente, incidiría en plazos y fechas determinadas en acuerdos firmes del Instituto Nacional Electoral.""Sin embargo, en aras de maximizar el derecho de petición del promovente, es de su conocimiento que, en su momento, este Consejo Estatal considerará la inaplicación o inconstitucionalidad de las porciones invalidadas por el Pleno del Alto Tribunal, para efectos del cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios contenidos en la normatividad que regula las candidaturas independientes en el presente proceso comicial, con independencia de la modificación atinente a los lineamientos de la materia."Como se desprende claramente de la simple lectura de estos dos párrafos, y sin ser abogados, es evidente el galimatías jurídico que utiliza el IEE para sostener su postura de entorpecer y obstaculizar la participación ciudadana en el proceso electoral actual, a través de las candidaturas independientes. Argumentación carente de toda lógica elemental, ya no digamos jurídica, como lo señaló en su momento la SCJN, al establecer en su sentencia que las resoluciones de las autoridades estatales electorales (IEE y TEE) “…adolecen de incongruencia y que en las mismas no se exponen razones jurídicas, sino afirmaciones genéricas”.No me queda más que preguntar ¿Por qué la autoridad electoral en Chihuahua se está extralimitando en sus funciones y atribuciones? ¿A quién o a quiénes pretende beneficiar el IEE con sus acciones claramente contrarias a propiciar y facilitar la participación ciudadana a través de las candidaturas independientes? ¿Qué hilos invisibles están moviendo las decisiones del IEE y del TEE en Chihuahua? ¿Quiénes pretenden obstaculizar, desde el poder, a los independientes en su camino a los cargos de elección popular?Algo no muy bueno ni legal está ocurriendo en las altas esferas de la autoridad electoral en Chihuahua, que ejecuta acciones encaminadas a evitar la llegada al poder de ciudadanos sin partido político. Si la autoridad electoral se empeña en seguir por ese camino, terminará pagando un costo muy alto: la pérdida de la confianza y credibilidad social. Y sin esos atributos, no hay autoridad electoral que sirva a la sociedad.