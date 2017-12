No sé si usted festeje la Navidad. Pero yo, que puedo pasarme semanas enteras escuchando villancicos y viendo películas de paisajes nevados donde triunfa la esperanza, cada año celebro la oportunidad de hacer una pausa a fin de reflexionar sobre, entre otras cosas, el significado de un regalo, lo importante en la vida… o el número de buñuelos que podré comer sin dolor de estómago.Es curioso cómo ha evolucionado el sentido de las fiestas decembrinas. Desde el solsticio de invierno en el hemisferio norte hasta el torbellino consumista, desde prepararse para el descenso en las temperaturas hasta conmemorar fechas religiosas. Departir, celebrar, compartir. Y en medio de todo eso el misterio del ciclo de la existencia.Probablemente muchas de las personas que compraron regalos con sus aguinaldos no acudan a ninguna iglesia, ni hoy domingo ni mañana 25 de diciembre. Al menos, según sondeo reciente del Centro Pew, en Estados Unidos la tendencia es dar una importancia menor al elemento religioso de la festividad a pesar de lo generalizado de la celebración. ¿Y en México? Por favor escríbame si sabe de alguien que haya asistido el presente año a una posada donde los peregrinos llegaron con velas entonando letanías y quebraron piñatas.Tampoco se adornan mucho ya las calles o los edificios públicos, mientras que, a mi parecer, la cifra de domicilios particulares con fachadas repletas de luces navideñas es cada vez menor. Cosas de la austeridad en un estado laico, el ahorro de energía y simple moda, supongo. En cambio, los anuncios sugiriendo el producto idóneo para regalar se han vuelto los principales promotores de las fiestas decembrinas, y desde fechas más y más tempranas.Pero hace poco escuché “Ven a mi casa esta Navidad”, para mí —junto con Happy Xmas de John Lennon— una de las mejores interpretaciones contemporáneas sobre la temporada. La versión de su autor Luis Aguilé, cálida y nostálgica al mismo tiempo, me recordó las posibilidades de un momento como el de la Nochebuena.Dadas las condiciones actuales en Ciudad Juárez me parece vale la pena mencionarlas.Porque incluir a los solitarios es un parámetro de toda sociedad. Aguilé, quien salió de Argentina siendo joven, parecía comprender a la perfección el desamparo que puede llegar a sentir alguien aislado. Y en la frontera viven solos numerosos inmigrantes así como muchas personas marginadas de una u otra manera de los beneficios del tejido social.Al cerrarles las puertas de las oportunidades no sólo limitamos su desarrollo, sino que nos privamos de sus aportaciones potenciales y nos volvemos una comunidad más débil. No en balde Ciudad Juárez se encuentra en la lista de los 15 municipios con mayor número de habitantes en situación de pobreza y la de los 15 con más homicidios, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportados por El Diario.Hay otro factor. En una época inédita de globalización y ciberespacio con nuevas plataformas de fácil acceso aparentemente exentas de valores y leyes, sostiene Thomas Friedman, los actos de cualquier persona pueden tener repercusiones mundiales, para bien o para mal.“En un mundo de individuos superempoderados necesitamos redoblar nuestros esfuerzos con el fin de garantizar que del mayor número de maneras posibles estemos creando contextos morales y forjando interdependencias saludables en las cuales se integre a el inmigrante, el extraño y el solitario, e inspirar en más lugares a más gente para desear construir cosas en vez de destruirlas”, dice el periodista en su libro “Gracias por llegar tarde: la guía de un optimista para desarrollarse en una era de aceleraciones”. Quizá de seguir su consejo encaminaríamos mejor el talento de alguien como Juan Luis Lagunas Rosales, “el Pirata de Culiacán”, el bloguero de 18 años famoso por fanfarronear intoxicado que esta semana fue asesinado en Guadalajara presuntamente por insultar a un narcotraficante.¿Cuáles son los valores con los cuales deseamos construir nuestra comunidad? Se trata de un tema vigente a lo largo del año entero, pero estos días, de encuentro con seres queridos y de énfasis en la buena voluntad, resultan especialmente propicios para plantearlo. Algo debe de tener diciembre cuando no es raro conocer personas deprimidas durante estas fechas.Porque nos damos cuenta, con el tiempo, de la bendición —hoy se vale usar palabras religiosas— de disponer de un techo, de unos brazos abiertos, de un plato en la mesa, de un obsequio envuelto que lleva nuestro nombre, de salud. Hasta poder comer sin preocupaciones es un regalo de la vida. Y la Navidad es la celebración anual de la vida, culturalmente hablando.Entonces, ¿qué celebramos? ¿Qué nos llena como seres humanos y como miembros de una comunidad? Si formar parte de una familia, sentirnos incluidos, contar con satisfactores básicos y ser objeto de reconocimiento es tan valioso, ¿estamos haciendo lo necesario a fin de facilitar dichas condiciones a nivel comunitario? A juzgar por una edición de la revista Algarabía, resulta indicativa la desilusión implícita en muchos cuentos navideños latinoamericanos.En particular en Ciudad Juárez, ¿vivimos con alegría estas fechas? Más importante es constatar si dirigimos en forma cotidiana nuestras energías al fomento de las cualidades exaltadas en Nochebuena. Podemos seguir ejemplos de bondad, humildad y generosidad o deleitarnos con los errores de otros, extasiarnos con su hedonismo, soñar con sus excesos. Ambas opciones son nuestras a la hora de elegir un regalo navideño y en nuestros hábitos de consumo.En cuanto a compartir, las expresiones de afecto mediante los rituales decembrinos refrendan los lazos con nuestros círculos más cercanos. Pero formamos asimismo parte de grupos más amplios. ¡Bien por los gestos de apoyo hacia personas en situaciones difíciles! Como mínimo, amplían la perspectiva en una era de fraccionamientos cerrados. Con suerte no sirven sólo para tranquilizar conciencias, abriendo paso a medidas más sostenidas y, eventualmente, de fondo. Porque también inspiran, con la posibilidad adicional de cambiar actitudes. Las actitudes, a su vez, resultan cruciales para implementar políticas incluyentes, de origen oficial o no.Ser capaz de compartir es otra bendición. Empodera, permite participar en el destino de la comunidad, contribuye a una sensación de plenitud. La semana pasada, por ejemplo, el sargento Fernando Vázquez me contó el caso de un niño que cedió su paquete recién recibido de Santa Bombero cuando pensó que otro niño ya no alcanzaría juguetes. Eso es espíritu navideño.Si lo aprovechamos en este momento, sumando esfuerzos por el bien común, podremos avanzar a conciencia hacia la construcción de una ciudad más saludable, unida, segura y próspera. Después de todo la celebración cristiana del 25 de diciembre se centra en un nacimiento. Día a día, es un mensaje digno de recordarse.Por eso me dio gusto descubrir historias de reflexión, reencuentro y esperanza durante la reciente presentación de los Libritos Navideños 2017 de la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez.Podemos volver a reinventarnos.cecca [email protected]