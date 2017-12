La felicidad no debe esperar

Celebramos un aniversario más del nacimiento de Jesucristo y en esta época debemos procurar que el perdón y la reconciliación para con nuestros amigos y familiares se haga presente como una vivencia personal. No habrá más perdón que el que tú des ni más reconciliación que la que tú propicies. Si no actuamos en forma directa la ternura que se respira por doquiera en esta época no servirá de nada y muchas veces solo tornará más agrios estos momentos.De hecho, para muchas personas las fiestas navideñas resultan insoportables por la carga emocional que representan y que no pueden manejar. La soledad es mala compañía y estos días son el mejor momento para componer todo lo que se desbarató en el pasado y para sanar viejas heridas que lastiman nuestro corazón. Pero es ahora cuando debemos actuar tomando la iniciativa porque bien nos dijo el Dalai Lama: “La felicidad no es algo ya hecho: Viene de tus propias acciones”. Actuemos ahora, es el momento, es impostergable, necesitamos ser felices ya, ahora, no el año próximo.No hacen falta ni las opíparas cenas ni las estancias glamorosas, el fenómeno social de la felicidad solo requieren la presencia dulcificada de la gente que queremos y la reconciliación para con nuestros amigos y familiares es lo que precisamos al igual que la presencia de todas aquellas personas que nos han endulzado la vida a lo largo de todos estos años. A todos los necesitamos cerca, a todos nos hacen falta mil abrazos que multipliquen nuestra felicidad aquí y ahora “Porque la única manera demultiplicar la felicidad es compartirla.” (Paul Scherrer) darla no nos hace más pobres, nos hace mas ricos.La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez superó ya su periodo de efervescencia electoral y la entidad educativa debe prepararse para hacer del próximo año un esfuerzo para reforzar su nivel académico que de suyo no es una tarea fácil. Todo apunta a que las voluntades universitarias se perfilaron para que su próximo rector sea el doctor Ernesto Moran García. Más debemos comprender que la tarea que le espera a este catedrático es delicada y requerirá un gran esfuerzo de todo su equipo de trabajo.Afortunadamente el doctor cuenta con una amplia experiencia en este ámbito de la tarea intelectual pues ha sido director de la facultad de odontología durante tres años y director del Instituto de ciencias biomédicas por un periodo de seis años durante los cuales se pudo constatar una sensible mejoría en el ámbito académico.La UACJ no ha dejado de crecer pero actualmente sus programas académicos no han avanzado lo suficiente de tal manera que las certificaciones que tenia se perdieron o más bien no se mantuvieron en el nivel al que las llevó el doctor Ernesto Moran cuando alcanzaron más de media docena de certificaciones.Elevar el nivel académico de la institución educativa es una tarea de equipo pero no basta para ello que se tengan las mejores relaciones con el poder ejecutivo del estado. Eso ayuda, pero la vocación educativa del rector que dirija al equipo magisterial es lo más importante y creo que nuestra universidad cuenta con el cuerpo de profesores suficiente para volver por sus fueros. Al fin de cuentas bien nos dijo Octavio Nicolás Derissi: “Una universidad es lo que son sus maestros” y el acto educativo por excelencia se actualiza en cada momento en que se da el contacto inteligente del alumnado con sus profesores.El progreso intelectual no se debe estancar, los maestros requieren saber más para enseñar más y una buena dirección es fundamental para que el acto educativo rinda sus mejores frutos. Si no todas, cuando menos la mayoría de las carreras deben volver a alcanzar y merecer la certificación. Ese es el trabajo que le espera al doctor Ernesto Moran y a su equipo.De acuerdo a la panorámica política que se observa, tal parece que solo habrá un candidato independiente a la presidencia de la republica porque todos los demás que andan buscando firmas para construir su candidatura han tenido muchos problemas para conseguirlas. Así las cosas, toda indica que tendremos cuatro candidatos: Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez mejor conocido como El Bronco. Tal vez la señora Margarita Zavala logre conseguir las firmas necesarias pero por ahora le faltan casi la mitad. Porque de acuerdo al último corte que conozco del instituto Nacional Electoral, el gobernador neoleonés Jaime Rodríguez El Bronco llevaba un millón 122 mil 155 firmas y por su parte, Margarita Zavala llevaba solo 540 mil 648.Mucho más atrás se encontraban Armando Ríos Piter, con 377 mil 536 firmas Édgar Ulises Portillo, con 127 mil 293 y Marichuy Patricio, con 110 mil, por lo que estos últimos es muy seguro que no figuren en la boleta electoral. De continuar así la recolecta de firmas sólo El Bronco y Margarita Zavala alcanzarían el total de adhesiones necesarias, pero aun así estará por verse si cumplen con la distribución territorial requerida y reciben la validación de las firmas por parte del INE para el 13 de febrero, cuando vence el plazo que por ley tienen para esta recolección, por eso es previsible que solamente participe un candidato presidencial independiente.En el ámbito local la elección a alcalde por el municipio de Juárez estará algo competida y tenemos que en el PRI las decisiones no han sido tomadas y los precandidatos punteros son el licenciado Javier González Mocken, Adriana Fuentes y Lilia Merodio, aunque lo más razonable sería que el seleccionado fuera el primero que es el que mejor posicionado se encuentra entre la base priista de votantes y por mucho dinero que apoye a un candidato, lo que cuentan son los sufragios y además no se pueden rebasar los topes de gastos establecidos por las autoridades electorales. Un desfase podría anularles la elección.En el PAN, todo apunta que la candidata será la señora Guadalupe de la Vega por ser la preferida del gobernador Javier Corral Jurado pero igual, por mucho dinero que apuntale su candidatura a la hora de las votaciones dudo mucho que pudiera ganarle al candidato independiente Armando Cabada, que por ahora es el mejor posicionado entre la generalidad de electores y va a ser el candidato a vencer por todos los que quieran postularse. La campaña requerirá de muchos recursos y esfuerzos y sus opositores deben pensarla muy bien en desperdiciarlos de una manera mayúscula.Donde la batalla electoral toma más parejos a los participantes es en el campo de las diputaciones y ahí las cosas van a ser más interesantes y tenemos que al parecer por fin los políticos que acompañan a Armando Cabada en la aventura independiente se han decidido ya por unas candidaturas que lanzarán aprovechando la inercia votante que tiene el actual presidente municipal y de acuerdo a una lista publicada por La Columna en el Diario de Juárez a diputado local por el Segundo Distrito se postulará el presidente de la Cámara de la Construcción, Gilberto Contreras; por el Tercero, Abraham Monárrez; por el Cuarto, Eleazar Lara; por el Sexto, Pablo Arana; por el Séptimo, Víctor Valencia Carrasco; por el Octavo, Cecilia Espinoza; por el Noveno, Marisela Vega y por el Décimo, Margarita Peña, Esteban Martínez Griselda Kuri y el alcalde suplente Alejandro Loaeza se mencionan pero no están muy decididos porque tienen miedo de perder su elección.Lo cierto es que un político debe ser oportuno, ni antes ni después y todo indica que ahora es el momento de los independientes porque aprovecharían un fenómeno político que tal vez no se repita en mucho tiempo pues para estas elecciones los que van en desventaja serán los candidatos de los partidos formales, PRI, PAN, PRD y hasta MORENA, porque al lado de una simpatía generalizada por los independientes, gran parte de la ciudadanía repudia a los partidos formales debido a la tremenda corrupción y desprestigio que en nuestro medio tienen los partidos.Ahora pueden ganar con cierta facilidad y si no se lanzan ahora, tal vez nunca podrán hacerlo. Y digo esto lo mismo si los independientes ganan porque entonces el movimiento estará más fortalecido pero más competido en lo interno y ahora tienen el camino despejado; que si llegan a perder no quiero ni decirlo. También quedarían tres años de gobierno y el futuro es incierto, como pueden prestigiarse pueden deshonrarse, todo dependerá de factores que por ahora no son muy claros.Armando Cabada y su grupo han caído en la cuenta que necesitan mucho la ayuda de diputados que los favorezcan en el Congreso pero el gobernador Javier Corral no está dispuesto a perder sus curules de su propiedad y se apresta a dar la batalla política con toda la intención de acrecentar su hegemonía en ese órgano legislativo hasta llegar a convertirlo en su sello de mesa y quiere puro diputado afín a sus intereses porque lo que puede estar en juego es el futuro de los prolegómenos políticos, no nada más de los próximos tres años, sino de los siguientes nueve.Afortunadamente para todas las demás fuerzas políticas que inciden en el estado de Chihuahua el gobernador Javier Corral no ha acertado a posicionarse en el ánimo de la gente, puesto que su gobierno deja mucho qué decir y más qué desear, de tal manera que actualmente nadie puede considerar al gobernador del nuevo amanecer como un activo político importante para el PAN ni mucho menos. Esto representa una debilidad para el partido blanquiazul y sus candidatos. O la aprovechan o la dejan ir.