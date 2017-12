Pido licencia al lector para aligerar la lectura de la entrega de hoy. El año concluye y pareciera que las temáticas debieran desviarse por caminos menos sinuosos, al fin y al cabo que la realidad del 2018 llegará sin rastros de la más nimia sutileza.Sentado esto, permítaseme centrar mi reflexión sobre la lucha libre, aprovechando que en Ciudad Juárez hay una importante afición a este deporte. Infinidad de ocasiones me han preguntado por las razones de mi gusto por ella. La respuesta la divido en gajos a partir de la perspectiva de un simple y modesto observador. Me ocuparé de dos de ellos. En primer término, el gajo que denominaré “la sistemática expectativa de comportamiento”. Dudo que haya otra actividad deportiva donde esta característica esté presente con tan marcado talante.Me explico: toda la acción en el cuadrilátero está asentada en un cúmulo de expectativas de conducta, sin ellas, el desarrollo del encuentro sería imposible. Por ejemplo, si usted se va a tirar un tope “suicida” hacia afuera del ring su contrincante tiene que esperarlo. Faltaría a la ética de su profesión si usted decide poner tierra de por medio y dejar que el otro se estampe de lleno en el piso. La expectativa está perfectamente clara y de su cabal cumplimiento depende, muchas de las veces, la salud o la vida misma de su colega. El verdadero aficionado de la lucha libre sabe apreciar y valorar esto, aunque no lo etiquete con el rótulo que yo le estoy asignando.Cuando se está contemplando el espectáculo en vivo, basta percatarse de todos los movimientos que se dan en una lucha para identificar y aplaudir la extraordinaria cantidad de expectativas que se materializan en el cuadrilátero. En mi larga carrera como aficionado he asistido a algunas de las mejores arenas del país. El máximo escenario, por supuesto, es la Arena México, enclavada en una popular zona de la Ciudad de México. En efecto, otro nivel, el máximo quizá. Los mejores atletas de la disciplina suelen estar allí y la forma en que trabajan con la expectativa es magistral. Lo suelen hacer como si ésta se transformara de pronto en una ligera seda.Al aficionado no le queda de otra más que apreciar un lance tras otro, a una velocidad vertiginosa y quizá hasta perfectamente cronometrada, pues la función comienza y termina a la hora en que se tiene previsto. Ni un minuto menos ni un minuto más. Algo que, por cierto, nunca se verá en las arenas de provincia. Y menos en Ciudad Juárez, específicamente en el célebre Josué Neri Santos, lugar en el que independientemente quién corra a cargo de la promoción, nunca se sabe a qué hora realmente empezarán las funciones ni a qué hora terminarán.Otro de los gajos, por supuesto, es la variable de las incógnitas. A diferencia del resto del mundo en el que se practica la lucha libre, en México, las máscaras constituyen una parte medular del paquete. Como se sabe, el uso de la máscara es milenario. En tiempos muy remotos, se usaba para hacer vibrar la voz del actor en escena. Quién dijera que muchos años después la máscara constituyera uno de los insumos estelares del deporte-espectáculo.En nuestro país, una buena parte de las grandes leyendas de la lucha libre han usado máscara. Y han muerto con ella. Imborrable el recuerdo de las postales de los ataúdes de algunos de los más representativos exponentes de la lucha libre. Los enterraron con su máscara. Y así como se fueron con ella, la cuidaron en vida.Sí, porque anecdóticamente se cuenta que las más grandes leyendas de la lucha libre guardaban celosamente su incógnita. Se dice que los más cuidadosos ni siquiera se la quitaban en los vestidores, para que no los vieran los curiosos colegas de las luchas preliminares.En los tiempos actuales, cuando cualquier dispositivo personal se torna cámara fotográfica, es muy difícil para los gladiadores guardar el personaje y en las redes sociales pululan fotos de estelares exponentes “destapados” por el público.En ocasiones, en vuelos hacia la Ciudad de México me he topado a algunos de los más famosos enmascarados. El último que me encontré fue al estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre, el señor Atlantis. Con él iba una parte de la caravana del Consejo que se presentó en Ciudad Juárez en una función precisamente en su homenaje. Inmediatamente lo identifiqué. Luego me tomé una foto con uno de los miembros de la dinastía de los hermanos Casas. A Atlantis ni lo molesté. Ni modo de decirle: “Señor Atlantis póngase su máscara para tomarnos un foto”. Tampoco era opción tomarlo sin la tapa. Lo tengo muy claro: primero muerto que revelar su incógnita.