Desconectarse para conectarse

Estos días es muy importante aprovechar de la mejor manera posible nuestro tiempo y no necesariamente trabajando, estresado, de compras, o en preparativos de fiestas y regalos.En realidad es un tiempo especial que nos permite conectarnos con nosotros, con los demás y con el ambiente que nos rodea, y para eso se necesita pausa y reflexión, hacer una decisión consciente para ir a ese encuentro personal, familiar y social, y ambiental.Nuestro estado es bellísimo y su extensión territorial y variedad de ecosistemas nos presentan la oportunidad de convivir con diferentes ambientes naturales, diferentes culturas y maneras de convivir; la sierra, la pradera y el desierto, enmarcan la diversidad en nuestro estado.Viajar por carretera desde Juárez rumbo al sur representa salir del ruido y confusión de la ciudad por el tráfico y actividad de estos días; una vez saliendo, se abre la inmensidad del desierto, y la tranquilidad de las dunas de Samalayuca, lugar muy especial no solo en el país sino en el mundo.Avanzamos un poco y podemos entrar en contacto con las llanuras agrícolas y ganaderas que caracterizan a nuestro estado, tanto de desierto como de pradera, espacios abiertos que nos hacen expandir nuestra mente hasta el horizonte o hasta el cielo, según vayamos avanzando en esta reconexión natural, o divina, señalada por el enorme arcoíris de colores profundos y el suave aroma a tierra mojada provocados por el encuentro de la lluvia y el sol.Al pasar Villa Ahumada y sus tradicionales asaderos, se aprecia la transformación del desierto por explotaciones agrícolas hasta llegar a Moctezuma, que es una ventana al futuro energético regional y del país con el parque solar “Los Santos”, y que junto con la nueva granja fotovoltaica “Camargo” en aquel municipio, auguran un rápido desarrollo del potencial solar de nuestro estado.Antes de llegar a Sueco están las impresionantes instalaciones que producen alfalfa y algodón de inversionistas juarenses y menonitas que ahora desarrollan agroindustria en esta zona del estado, el riego ha transformado el paisaje y se nota la inversión, aunque mi mente no deja de considerar la sobreexplotación de acuíferos que se debe controlar para darle sostenibilidad a ese desarrollo.Al salir del desierto y entrar a la pradera se ven águilas y halcones volando sobre los agostaderos, que con técnicas de retención de agua cubren el medio cuerpo del ganado y las chivas, que además de pastar, ayudan en la regeneración del pastizal en ranchos que son reminiscencias de las antiguas haciendas de Chihuahua.En la colindancia de la pradera con la sierra el paisaje es nuevamente impresionante, con la nieve reciente escurriendo de las cañadas y el sol haciendo saltar el oro de la pradera y los contrastes de colores en los perfiles de los cerros que rodean la laguna, y ahí el coyote mimetizado con la pradera, erguido, alerta con esos colores que anuncian el invierno.Enseguida están las engordas ganaderas, las huertas y la Unidad de Manejo Ambiental que tiene entre otros animales regionales, bisontes y venados, estos últimos visibles en esta ocasión resaltando la rica fauna regional; es también la nueva zona vitivinícola estatal, que produce buenos vinos y que sin darme cuenta me llevó a pensar en la convivencia familiar de estos días que nos permite encontrarnos en un ambiente de cordialidad especial.La conexión con el entorno natural es muy fácil en diversos lugares de nuestro estado si lo intentamos, para lograr la tranquilidad y armonía que fácilmente perdemos por la intensa actividad urbana.Las reuniones con amigos y familiares que no siempre frecuentamos, y menos en un ambiente de expectación por la navidad y el fin de año, pueden ser encuentros fugaces, mecánicos y cuasi furtivos, pero también pueden ser oportunidades de conectarnos con expectativas, historias y vidas que nos enriquecen, que nos llevan a conectar identidades, generaciones y formas de vivir distintas.Finalmente, para poder conectarnos con nuestra intimidad, tenemos la gran oportunidad de temporada, que no son las ofertas ni los regalos, sino la posibilidad de juntar nuestros afanes de todo el año, y junto con los demás, ponerlos como pajas que construyen un pesebre para que venga y repose con nosotros el Niño Dios.Les deseo que se desconecten, para que aprovechen la oportunidad de conectarse con ustedes mismos, con los demás y con la creación en esta navidad. ¡Felicidades!

