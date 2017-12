La Fiscalía General del Estado de Chihuahua no mantenía ni mantiene operativo especial ninguno en la región de Sonora para detener a los asesinos materiales e intelectuales de la periodista, Miroslava Breach Velducea, dieron a conocer a esta columna fuentes de la Fiscalía de Sonora.Ayer en este espacio y en información general, El Diario dio a conocer en exclusiva la ejecución de Ramón Andrés Zavala Corral, de 25 años de edad. Fue ejecutado el 19 de diciembre en Álamos, Sonora, presumiblemente por miembros de su mismo grupo delictivo, el Cártel de Sinaloa. Ayer mismo a las once de la mañana, el vocero de la Fiscalía en Chihuahua, Carlos Huerta, se negaba a reconocer oficialmente el dato. Más tarde, terminaron por aceptarlo oficialmente el fiscal, César Peniche, y el secretario general de Gobierno, César Jáuregui.Miroslava fue asesinada el 23 de marzo pasado. Las autoridades estatales insisten que tienen toda la información sobre el chofer cómplice de Zavala, al que identifican como Javier Vega, un exestudiante universitario, y sobre quienes ordenaron el crimen, “Los Salazares”, todos ellos de la región de Navojoa, Sonora; y Chínipas, Chihuahua. Algunos datos oficiales, otros extraoficiales.En Sonora su Fiscalía General envió a su similar de Chihuahua las fotos de Zavala ejecutado, pero nada más allá en las investigaciones correspondientes. Literalmente abandonadas. Es posible que el desinterés sea provocado porque en la trama aparecen los nombres de muy destacados panistas chihuahuenses.***En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) hasta los más escépticos partieron a su relax navideño con la sensación de que el doctor, Ernesto Morán García, se encamina con rapidez a la Rectoría de esa máxima casa de estudios.Convenció de ello a gran parte de la comunidad universitaria que participa activamente en sus procesos internos administrativos la selección de consejeros técnicos y universitarios llevada a cabo recientemente, justo cuando iniciarían las vacaciones, para evitar sobresaltos.Por supuesto que nada es definitivo. La designación de rector por parte del propio Consejo Universitario (bajo las órdenes políticas del gobernador en turno) es en agosto próximo. Más de ocho largos meses aún.El ala más resistente a Morán García, no tanto por lo que el doctor significa, sino porque dicho sector ha ido trabajando con los años sus propios proyectos a Rectoría, es Universidad Democrática (UD).Tras los resultados en la elección de consejeros, uno de los articuladores más importantes de UD, Carlos González (subsecretario de Educación en el presente régimen corralista y también en la administración duartista) ha reconocido la alineación de los astros en favor de Morán y aceptado caminar juntos si los vientos de la elección presidencial y aun de las locales no cambian radicalmente las cosas el primer domingo de julio.González tampoco lo hace porque se trate de Morán; forma parte de un sector importante de la izquierda en el régimen de Javier Corral, entre los que se cuentan funcionarios de Educación, Desarrollo Social y la Judicatura estatal. Esto significa la inconveniencia de cualquier conflicto sobre las decisiones del gobernador, quien ha operado directamente en favor del doctor.***Regresaron la pedantería, los abusos y malos tratos de los “guardias de seguridad” a la Central de Camionera de Juárez. Como siempre, los usuarios son tratados como quienes van a pedir favores, no a pagar por los correspondientes servicios.Desde hace unas semanas, en la Central cobran de nuevo por el estacionamiento. Se ampararon sus dueños contra reglamentaciones estatales y municipales al respecto, obtuvieron su correspondiente amparo de la justicia federal y cobran de nuevo.Varias empresas de la localidad han obtenido también amparos pero han medido muy bien el agua a los camotes y no han regresado a los cobros porque son objeto de rechazo general. Gobierno y sociedad en la misma sintonía. Pocas veces visto.La empresa que administra la Central Camionera no ha querido saber nada de esos afectos, desafectos o hasta costumbres. Desde la Ciudad de México donde tienen sus oficinas centrales sólo quieren llevar dinero de Ciudad Juárez, o de donde esté.Lo peor es que han colocado guardias de seguridad particularmente en la zona de plumas o accesos a la Central para evitar que cualquiera se estacione hasta una cuadra más retirado de las casetas de cobro. De malas maneras gritan y “corren” a los conductores. Nadie quiere por supuesto pagar 15 pesos por sólo recoger a una o varias personas; claro, no tratándose de esperar más allá de uno o dos minutos... o nada. Solo abrir la puerta del vehículo y adiós.Hizo muy bien la Presidencia Municipal en clausurar los changarros mugrientos del interior de la Central aunque más hayan tardado en poner los sellos sancionatorios que ellos en retirarlos... Es temporada mega alta en la que no pueden perder un solo peso.***Ni el ambiente de perdón, reconciliación y amor que se respira en la Navidad podrá lograr que las relaciones entre las secciones sindicales correspondientes (Octava y 42 de SNTE), y la Secretaría de Educación y Deporte mejoren, no obstante, algo de buena disposición del juarense, Pablo Cuarón Galindo, quien derrocha más buena voluntad que conocimiento y experiencia en el tema de la cartera que maneja para el Gobierno estatal. Aunque el funcionario estatal asegura que las relaciones son de lo mejor.Los agravios son profundos y parecen profundizar cada vez más, ante un Cuarón que carece del poder de la chequera, según ha reconocido en varias entrevistas periodísticas.Se trata de más de 300 casos, según el mismo Cuarón, en los que se les deben sueldo y prestaciones a sindicalizados del sistema educativo, pero que serán resueltos a más tardar en la primera quincena de enero. Da la impresión que, en este tema, Cuarón está solo.***Nos reportan sobre el mismo Cuarón que ayer luego de una entrevista radiofónica sostenida con Paco y Héctor Javier, el funcionario atendió personas con algún trámite pendiente, dedicando al menos un par de horas a atender la inusitada y espontánea audiencia pública. Énfasis: dos horas.Llamó la atención fuertemente la presencia de José Luis Ortuño Gurza, hermano de la tormentosa directora del Colegio de Bachilleres en el estado (Cobach), María Teresa Ortuño, y quien ha metido en tantos problemas tanto al gobernador Corral, como al propio Pablo.Cuarón le dedicó al menos una hora a José Luis. ¿De qué hablaron? ¿Qué negocios o asuntos pendientes traen ambos? ¿Eso explica la inexplicable protección a María Teresa? Cosa de esperar y ver qué sucede en ese terreno.También está otro de los temas que inquietan en la Alcaldía independiente, la profunda relación de José Luis Ortuño con la directora de Tránsito, Verónica Jaramillo. ¿Aparece ella en la lista de dudosa lealtad al proyecto independiente? Más sufrimiento.***Al menos dos exfuncionarios del régimen pasado respiraron profundo, soltaron la losa que traían en la espalda y retozaron el espíritu navideño a gusto. A propósito de la sesión kilométrica y accidentada del Congreso estatal, el pasado jueves.En dicha sesión fueron aprobadas, sin observaciones importantes, las cuentas públicas del ejercicio 2016 correspondientes al Municipio de Juárez y a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez. Rechinando de limpios como ese líquido del Maestro que hace brillar aún las superficies más sucias.De la administración municipal 2016, sólo cuatro meses corresponden al actual alcalde Cabada, por lo que la aprobación de la cuenta pública libera, principalmente, a Javier González Mocken de cualquier o duda o sospecha que se hubiera podido generar.Lo mismo para el caso de Antonio Andreu Rodríguez al frente de la JMAS, sobre quien pendía peligrosamente la espada de Damocles, personificada por agentes del ministerio público de la Fepade, debido el espinoso asunto de los dineros descontados a trabajadores de la descentralizada y entregados al PRI en el municipio o el estado. Salió pues Andreu bien librado de esa aduana legislativa y casi con estrellita en la frente.Listos pues ambos personajes, Andreu y Mocken, para lo que se le pudiera ofrecer al PRI en materia de perfiles políticos altos, y sin nada de qué avergonzarse ni avergonzar al partido. Sólo por si se ofrece claro.***Lo dijimos en este espacio el siete de diciembre: Rodolfo, el Güerito, Martínez sería el nuevo suplente de Cabada hacia su reelección. Ayer fue confirmado. Alejandro Loaeza asumirá la Alcaldía una vez que Armando deje el cargo para contender otra vez por la Presidencia Municipal.***El tiburón priista recluido por el régimen del panista de Javier Corral en una cárcel de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, tiene tanto dinero, –creemos que cientos, miles de millones– que cuenta con su propia flotilla aérea. Es uno de los grandes operadores financieros del exdirigente del PRI nacional, el sonorense Manlio Fabio Beltrones. Mañana en La Columna hablaremos de esos y otros detalles que rodean el sonado caso nacional e internacional. Está preso por “peculado” contra el Gobierno de Chihuahua por 246 millones de pesos, cifra aproximada.